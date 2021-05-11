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Законопроект об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали подготовки законопроекта об олигархах. По его словам, в перечень таких лиц могут попасть 13 человек.
Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы имеем в виду 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде, которые имеют большое влияние", - сказал Данилов.
Напомним, 15 апреля на заседании СНБО президент Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.
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Олигарх, который добился исторического признания Украинской церкви, за что будет навсегда вписан в историю Украины.
Олигарх, который помогает государству бороться с Ковидом
Назовите еще хоть одного такого олигарха, который сделал для Украины хоть малую толику того, что сделал Порошенко.
«Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Закон, що зміцнює позиції державної мови в Україні, називають «історичним рішенням» і депутати, й посадовці, які підтримали його, і прості українці у соцмережах.
Остання його декларація свідчить свідчить, що він має велику квартиру в Києві - 352 квадратні метри та будинок у Васильківському районі під Києвом - 446 квадратів і земельну ділянку під ним - розміром 31 сотка.
Також Данілов декларує три допоміжні приміщення в Києві - терасу, кладову та майстерню, загальною площею 150 квадратних метрів.
Олексій Данілов - завзятий колекціонер: він задекларував,
зокрема, 102 картини, майже півтисячі порцелянових статуеток та понад 21 тисячу книг.
Решта майна - власність його дружини Людмили:
вона володіє автівкою преміум-класу «Лексус» RX 350, а також
на неї записані частки у семи компаніях, серед яких - металургійне підприємство в Запоріжжі, деревообробний комбінат у Києві та два видавництва.
З 1990-х років, який, до того ж, «у дуже добрих відносинах із Олександром Єфремовим», що його нещодавно суд відпустив з-під варти.
«Тоді була така мода, щоб кожна територія мала свій регіональний банк. Такий був потрібен і нам. Єфремов і його люди спілкувалися з підприємствами, але у них не було грошей.
А тут саме виставили на торги «Укркомунбанк». Я Єфремову і Тихонову фінансово допоміг його купити.
https://www.radiosvoboda.org/a/30197763.html
Почитай деклалации луценки генплокулола и чпокина генплокулола. Очень бедные люди. Побираются после пятого, попрошайничают...
Благодаря формуле «Р+» украинские энергетические компании имеют средства покупать уголь в ЮАР и США. Тут важно подчеркнуть, что формулы ценообразования для угля и газа идентичны. И рассчитываются по единому принципу: средневзвешенная цена на крупнейшем европейском хабе + цена доставки в Украину.
Но в отличии от газовой «Дюссельдорф+», угольная «Роттердам+» имеет одно очень важное социальное отличие - она не распространяется на бытовых потребителей.
Т.е. «Дюссельдорф+» устанавливает цену на газ всем категориям потребителей, а «Роттердам+» влияет на цену электроэнергии только для промышленности. Население под действия «Р+» не попадает.
Важным плюсом внедрения данных формул является ликвидация коррупционной составляющей при формировании тарифа, которая использовалась должностными лицами при расчёте тарифов «вручную».
Что следует знать?
https://rotterdamplus.lb.ua/ru/
Для тех, кто не бронепоезде...
шісток"депутатів". Але для зЕ, Порошенко "олігарх", причому №1!
https://project.liga.net/projects/poroshenko_2019/
Остання його декларація свідчить свідчить, що він має велику квартиру в Києві - 352 квадратні метри та будинок у Васильківському районі під Києвом - 446 квадратів і земельну ділянку під ним - розміром 31 сотка.
Також Данілов декларує три допоміжні приміщення в Києві - терасу, кладову та майстерню, загальною площею 150 квадратних метрів.
Олексій Данілов - завзятий колекціонер: він задекларував, зокрема, 102 картини, майже півтисячі порцелянових статуеток та понад 21 тисячу книг.
Решта майна - власність його дружини Людмили:
вона володіє автівкою преміум-класу «Лексус» RX 350, а також на неї записані частки у семи компаніях, серед яких - металургійне підприємство в Запоріжжі, деревообробний комбінат у Києві та два видавництва.
З 1990-х років, який, до того ж, «у дуже добрих відносинах із Олександром Єфремовим», що його нещодавно суд відпустив з-під варти.
«Тоді була така мода, щоб кожна територія мала свій регіональний банк. Такий був потрібен і нам. Єфремов і його люди спілкувалися з підприємствами, але у них не було грошей.
А тут саме виставили на торги «Укркомунбанк». Я Єфремову і Тихонову фінансово допоміг його купити.
https://www.radiosvoboda.org/a/30197763.html
СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО, УП - ЧЕТВЕР, 29 БЕРЕЗНЯ 2007, 17:39
Опять же, тут можно с вами спорить
. Во фракции БЮТ есть такая депутат Наталья Королевская, родной брат которой трудится у Лужкова заместителем. Это к вопросу об агентах влияния России…
- Поднимите досье Кости (Королевского). Откуда он? Из Луганска! Хороший парень, грамотный, он просто гражданин России. Давайте наберем Наталью и спросим, кем работает ее брат?
- Давайте!
(Данилов звонит по телефону)
- Наташенька, привет. Ты мне скажи, пожалуйста, а Костя кем там работает у Лужкова? Замом Ресина? А Ресин - это зам Лужкова, правильно? (Владимир Ресин - первый заместитель Лужкова, руководитель стройкомплекса). Все, спасибо. У меня просто здесь журналисты берут интервью и говорят о том, что ты - агент влияния Москвы в БЮТ.
Я говорю, что это несусветная глупость! Да, действительно, есть Константин, твой родной брат, но он работает просто в правительстве Москвы. Я правильно понимаю? Давай, Наташенька, пока! (Данилов продолжает интервью.)
Какой бы не был человек Кучма, но при нем работала жесточайшая система! И, обратите внимание, для Кучмы собрать 300 голосов в парламенте, при всех методах управления, было колоссальным геморроем!
Да, власть Кучмы была недемократична, она переходила все границы.
Но, тем не менее, власть-то уважали!
https://www.pravda.com.ua/articles/2007/03/29/3221653/
Бо дехто образиться -як же без мене. Санкції будуть наступні - на Банкову заходити всі разом, гроші платити тільки по підписці(членські внески) і кругова порука та кругова відповідальність перед клоунами. Обовязково будуть обирати Голів правління та наглядової ради. А вступ в члени клубу олігархів тільки за письмовою згодою зеленої масті. Чао, Бомбіна, Соррі.
Сегодня олигархат правит Украиной. Я за внешнее управление Украиной.
От Порошенко, упевнений, весь кеш з під подушки віддасть, аби не видатись "ніщебродом" у порівнянні з "правильними пацанами". А хлопи з порохоферми переживають, аби його туди не втулили. Наївняки...