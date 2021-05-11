Законопроект об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали подготовки законопроекта об олигархах. По его словам, в перечень таких лиц могут попасть 13 человек.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы имеем в виду 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде, которые имеют большое влияние", - сказал Данилов.

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Напомним, 15 апреля на заседании СНБО президент Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.