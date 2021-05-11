РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14211 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
27 143 139
Данилов (1057) законопроект (3042) олигарх (1016) СНБО (4373)

Законопроект об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали подготовки законопроекта об олигархах. По его словам, в перечень таких лиц могут попасть 13 человек.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы имеем в виду 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде, которые имеют большое влияние", - сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза

Напомним, 15 апреля на заседании СНБО президент Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+94
1 - Порошенко
2 - Порошенко
3 - Порошенко
4 - Порошенко
5 - Порошенко
6 - Порошенко
7 - Порошенко
8 - Порошенко
9 - Порошенко
10 - Порошенко
11 - Порошенко
12 - Порошенко
13 - а кто тринадцатый? .. вот в чем интрига..
показать весь комментарий
11.05.2021 11:53
+43
Давайте напишу, кого там не буде: ахмєтов, коломойський, новінский, пінчук з чучмою своїм, мертвечук, бібіпка... Ну зрозуміло кого не буде. Обов'язково буде ПОПо. І може навіть 13 раз запишуть його.
показать весь комментарий
11.05.2021 11:53
+38
Законопроект об олигархах: в перечень могут попасть 13 человек, - Данилов - Цензор.НЕТ 3178
показать весь комментарий
11.05.2021 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Порошенко олигарх , но "странный" . Олигарх, который потратил кучу своих денег на армию.
Олигарх, который добился исторического признания Украинской церкви, за что будет навсегда вписан в историю Украины.
Олигарх, который помогает государству бороться с Ковидом
Назовите еще хоть одного такого олигарха, который сделал для Украины хоть малую толику того, что сделал Порошенко.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:27 Ответить
При олигархе Порошенко Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:32 Ответить
При олигархе Порошенко был принят Закон
«Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Закон, що зміцнює позиції державної мови в Україні, називають «історичним рішенням» і депутати, й посадовці, які підтримали його, і прості українці у соцмережах.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:34 Ответить
А яким боком закон про мову до того олігарх Порошенко чи ні?
показать весь комментарий
11.05.2021 16:54 Ответить
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ - ДОСИТЬ ЗАМОЖНИЙ ПОСАДОВЕЦЬ.
Остання його декларація свідчить свідчить, що він має велику квартиру в Києві - 352 квадратні метри та будинок у Васильківському районі під Києвом - 446 квадратів і земельну ділянку під ним - розміром 31 сотка.
Також Данілов декларує три допоміжні приміщення в Києві - терасу, кладову та майстерню, загальною площею 150 квадратних метрів.
Олексій Данілов - завзятий колекціонер: він задекларував,
зокрема, 102 картини, майже півтисячі порцелянових статуеток та понад 21 тисячу книг.


Решта майна - власність його дружини Людмили:
вона володіє автівкою преміум-класу «Лексус» RX 350, а також
на неї записані частки у семи компаніях, серед яких - металургійне підприємство в Запоріжжі, деревообробний комбінат у Києві та два видавництва.
З 1990-х років, який, до того ж, «у дуже добрих відносинах із Олександром Єфремовим», що його нещодавно суд відпустив з-під варти.
«Тоді була така мода, щоб кожна територія мала свій регіональний банк. Такий був потрібен і нам. Єфремов і його люди спілкувалися з підприємствами, але у них не було грошей.
А тут саме виставили на торги «Укркомунбанк». Я Єфремову і Тихонову фінансово допоміг його купити.
https://www.radiosvoboda.org/a/30197763.html
показать весь комментарий
11.05.2021 17:32 Ответить
А у свинарчука тоже есть коллекция из 21 тысячи книг? Особенно у сынки из богдановский подсвинки? Не?
Почитай деклалации луценки генплокулола и чпокина генплокулола. Очень бедные люди. Побираются после пятого, попрошайничают...
показать весь комментарий
11.05.2021 21:22 Ответить
А в ответ - тишина 👍🏼😊
показать весь комментарий
11.05.2021 17:33 Ответить
Никто еще до Порошенка не обворовывал народ на Роттердам+ как Порошенко и Ахметов.Бросать обьедки народу из украденных у того же народа -это в стиле алигарха.
показать весь комментарий
12.05.2021 11:02 Ответить
Формула «Роттердам+», среди прочего, была призвана оборвать энергетическую зависимость Украины от ОРДЛО (откуда до блокады поставлялось 8 млн тонн угля - 1/3 от всех потребностей энергосистемы страны).
Благодаря формуле «Р+» украинские энергетические компании имеют средства покупать уголь в ЮАР и США. Тут важно подчеркнуть, что формулы ценообразования для угля и газа идентичны. И рассчитываются по единому принципу: средневзвешенная цена на крупнейшем европейском хабе + цена доставки в Украину.
Но в отличии от газовой «Дюссельдорф+», угольная «Роттердам+» имеет одно очень важное социальное отличие - она не распространяется на бытовых потребителей.
Т.е. «Дюссельдорф+» устанавливает цену на газ всем категориям потребителей, а «Роттердам+» влияет на цену электроэнергии только для промышленности. Население под действия «Р+» не попадает.
Важным плюсом внедрения данных формул является ликвидация коррупционной составляющей при формировании тарифа, которая использовалась должностными лицами при расчёте тарифов «вручную».
показать весь комментарий
12.05.2021 12:16 Ответить
Данный брехливый комментарий- яркий показатель того как модерация данного ресурса обеляет обворовывание украинского народа двумя олигархами Ахметовым и Порошенком.За этот комментарий ожидаю бан от горе модератора Дiд Трохим .Комментарий модератора заскринил,приложил в папочку для доказательств обмана администрацией ресурса своих читателей с целью ...А цель пускай следователи устанавливают.
показать весь комментарий
12.05.2021 18:09 Ответить
Формула «Роттердам+».
Что следует знать?

https://rotterdamplus.lb.ua/ru/

Для тех, кто не бронепоезде...
показать весь комментарий
12.05.2021 19:41 Ответить
Что нужно знать про ^Роттердам +^
показать весь комментарий
13.05.2021 10:25 Ответить
Только упоротые могут воспринимать в серьез бородатую кончиту- политического афериста
показать весь комментарий
13.05.2021 11:17 Ответить
Ну, да Порошенко - "олігарх". Порівняв ... з пальцем, важку промисловість, надра, енергетику і кондитерське виробництво. ЗМІ "ІНТЕР" і "1+1" з 5 каналом. Вплив на Раду Коломойського, Ахмєтова, Фірташа і Порошенка. Порошенко особисто обран в Раду, очолює партію "ЄС", а "сірі "кардінали" - смикають за мотузки своїх шісток "депутатів". Але для зЕ, Порошенко "олігарх", причому №1!
показать весь комментарий
11.05.2021 18:06 Ответить
Вы очень плохого мнения о Порошенко. Почитайте для общего развития о его активах.

https://project.liga.net/projects/poroshenko_2019/
показать весь комментарий
11.05.2021 20:18 Ответить
Она очень хорошего мнения о парашенко. Пока не читала, написанное Вами выше.
показать весь комментарий
11.05.2021 21:24 Ответить
Порошенко оффициально владеет двумя каналами(не развлекательными)Порошенко является депутатом, рук.партии и засидает в парламент.Порошенко в десятке самых богатых граждан Украины.Олигарх -депутат, прямое влияние на политику.
показать весь комментарий
12.05.2021 11:11 Ответить
Кто из этого списка РОССИЙСКИХ олигархов попадет в список?
показать весь комментарий
11.05.2021 15:18 Ответить
Оточення Зеленського на чолі з Данилом Гетьманцевим проводить політику знищення малого і середнього бізнесу в угоду олігархічним кланам
показать весь комментарий
11.05.2021 15:29 Ответить
да и пох на них - уничтожают свою электральную базу
показать весь комментарий
11.05.2021 19:23 Ответить
Хлопці з пацанами збираються встановити в Україні олігархію? Законопроєкт про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб, - Данілов - Цензор.НЕТ 3509
показать весь комментарий
11.05.2021 15:58 Ответить
Свою зеленую олигархию
показать весь комментарий
11.05.2021 16:22 Ответить
Олексій Данілов - досить заможний посадовець.
Остання його декларація свідчить свідчить, що він має велику квартиру в Києві - 352 квадратні метри та будинок у Васильківському районі під Києвом - 446 квадратів і земельну ділянку під ним - розміром 31 сотка.
Також Данілов декларує три допоміжні приміщення в Києві - терасу, кладову та майстерню, загальною площею 150 квадратних метрів.
Олексій Данілов - завзятий колекціонер: він задекларував, зокрема, 102 картини, майже півтисячі порцелянових статуеток та понад 21 тисячу книг.
Решта майна - власність його дружини Людмили:
вона володіє автівкою преміум-класу «Лексус» RX 350, а також на неї записані частки у семи компаніях, серед яких - металургійне підприємство в Запоріжжі, деревообробний комбінат у Києві та два видавництва.
З 1990-х років, який, до того ж, «у дуже добрих відносинах із Олександром Єфремовим», що його нещодавно суд відпустив з-під варти.
«Тоді була така мода, щоб кожна територія мала свій регіональний банк. Такий був потрібен і нам. Єфремов і його люди спілкувалися з підприємствами, але у них не було грошей.
А тут саме виставили на торги «Укркомунбанк». Я Єфремову і Тихонову фінансово допоміг його купити.
https://www.radiosvoboda.org/a/30197763.html
показать весь комментарий
11.05.2021 17:36 Ответить
Алексей Данилов: Ахметов как шеф-повар снимет крышку, чтобы не сорвалась кому-то по балде
СЕРГІЙ ЛЕЩЕНКО, УП - ЧЕТВЕР, 29 БЕРЕЗНЯ 2007, 17:39
Опять же, тут можно с вами спорить
. Во фракции БЮТ есть такая депутат Наталья Королевская, родной брат которой трудится у Лужкова заместителем. Это к вопросу об агентах влияния России…
- Поднимите досье Кости (Королевского). Откуда он? Из Луганска! Хороший парень, грамотный, он просто гражданин России. Давайте наберем Наталью и спросим, кем работает ее брат?
- Давайте!
(Данилов звонит по телефону)
- Наташенька, привет. Ты мне скажи, пожалуйста, а Костя кем там работает у Лужкова? Замом Ресина? А Ресин - это зам Лужкова, правильно? (Владимир Ресин - первый заместитель Лужкова, руководитель стройкомплекса). Все, спасибо. У меня просто здесь журналисты берут интервью и говорят о том, что ты - агент влияния Москвы в БЮТ.
Я говорю, что это несусветная глупость! Да, действительно, есть Константин, твой родной брат, но он работает просто в правительстве Москвы. Я правильно понимаю? Давай, Наташенька, пока! (Данилов продолжает интервью.)


Какой бы не был человек Кучма, но при нем работала жесточайшая система! И, обратите внимание, для Кучмы собрать 300 голосов в парламенте, при всех методах управления, было колоссальным геморроем!

Да, власть Кучмы была недемократична, она переходила все границы.
Но, тем не менее, власть-то уважали!

https://www.pravda.com.ua/articles/2007/03/29/3221653/
показать весь комментарий
11.05.2021 17:56 Ответить
чого тільки не придумають зелені клоуни. навіть сам Баобаб (березовський) в труні перевернеться - як же привласнив Бубочка його ідею. Баобаб в рейху був другим олігархом, бо першого він не знав. А як же буде слово "олігарх" жіночого роду" - олігархічка
Бо дехто образиться -як же без мене. Санкції будуть наступні - на Банкову заходити всі разом, гроші платити тільки по підписці(членські внески) і кругова порука та кругова відповідальність перед клоунами. Обовязково будуть обирати Голів правління та наглядової ради. А вступ в члени клубу олігархів тільки за письмовою згодою зеленої масті. Чао, Бомбіна, Соррі.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:02 Ответить
На первом месте должен стоять Президент Украины Зеленский Владимир Александрович, со всеми счетами в офшорах и России,(в Украине он гол как сокол), а также с украинской, российской недвижимостью и недвижимостью в других странах, оформленную на жену, любовницу, свата, брата, свояченицу , швагера и т.д.и т.п. И, должно быть обязательно указанно, какую сумму из своего личного капитала этот товарищ потратил на благотворительность в Украине , то есть на помощь армии, на покупку аппаратов ИВЛ и других , остро-необходимых для спасения жизни украинцев и для защиты страны приборов и аппаратов. Заранее благодарю Вас, Владимир Александрович, слуга украинского народа, за подробный и обстоятельный отчёт перед украинскими избирателями. Очень надеюсь, что вы выполните свою прямую обязанность и отчитаетесь перед украинцами, оказавшими Вам такое высокое доверие в 2019 году. Не стесняйтесь....Смелее...
показать весь комментарий
11.05.2021 19:19 Ответить
13 хозяев и 40 миллионов рабов -вот новая узаконенная реальность!-за это воюем чтобы жи2 себе рабовладельческий строй законодательно устроила?
показать весь комментарий
11.05.2021 19:56 Ответить
Приравняют беню с ахметом к какому-то Косюку.
показать весь комментарий
11.05.2021 20:28 Ответить
Ось як запрацювали холуї олігархів. Захищають своїх кормильців та любимих хозяїв, які непосильною працею заробили ці копійки. Це прокляте РНБО придумало, щось несправедливе для чесних людей. Вже і Медведчука почали шманати. 6-ть років ніхто не чіпав , а тут на тобі - вже олігарх.
показать весь комментарий
11.05.2021 20:34 Ответить
Глядя на стремительное обогащение Ахметова и прочих олигархов на фоне абсолютно тупого поднятия цен на газ, электричество, топливо... что то я не особо верю в то, что Зеленский, который выступал перед этими олигархами на корпоративах, решил закрутить им гайки.
Сегодня олигархат правит Украиной. Я за внешнее управление Украиной.
показать весь комментарий
11.05.2021 22:07 Ответить
Не сьогодні, а завжди. І зовнішнє управління де-факто вже працює.
показать весь комментарий
12.05.2021 00:00 Ответить
Думаю, що саме НЕ втрапити до цього списку, для певної категорії "гаспод" - буде найпринизливішим.)
От Порошенко, упевнений, весь кеш з під подушки віддасть, аби не видатись "ніщебродом" у порівнянні з "правильними пацанами". А хлопи з порохоферми переживають, аби його туди не втулили. Наївняки... Законопроєкт про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб, - Данілов - Цензор.НЕТ 281
показать весь комментарий
11.05.2021 22:16 Ответить
хорошо. правильно.
показать весь комментарий
11.05.2021 23:01 Ответить
ну, и дальше што?? што-нибудь им поднимем в плане налогов, а доить людей они так и не перестанут.... зелёненькие чем ваш от них, старых, отличается?? аа, стоп, можно фирташа послать нах, и то в многоквартирных домах, не платить, и то, только потому што он в Австрии, типа, ожидает выдачи, на местных взятках....
показать весь комментарий
12.05.2021 03:11 Ответить
Кое-кто перетрухнул и напрягся
показать весь комментарий
12.05.2021 08:06 Ответить
Закон України з прізвищами ? Серйозно ? Ну - придурки... це вже мабудь - вершина дебілізму... Але, хто його знає... ? Можливо ще - ні...
показать весь комментарий
12.05.2021 08:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 