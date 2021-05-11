После пасхальных праздников на Львовщине возможна новая вспышка COVID-19, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Общество
В департаменте здравоохранения Львовской облгосадминистрации не исключают возможность новой вспышки коронавируса в области в ближайшие дни.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил глава департамента Олег Чемерис.
"Учитывая ту активность, которая наблюдалась в течение пасхальных праздников, мы не исключаем, что количество больных потенциально увеличится уже в ближайшие дни", - сказал он.
По словам Чемериса, сейчас ситуация с коронавирусом во Львовской области "несколько стабилизировалась".
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