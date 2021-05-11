РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13335 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
937 4
карантин (16730) Львовщина (2682) ОГА (2375) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

После пасхальных праздников на Львовщине возможна новая вспышка COVID-19, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

После пасхальных праздников на Львовщине возможна новая вспышка COVID-19, - ОГА

В департаменте здравоохранения Львовской облгосадминистрации не исключают возможность новой вспышки коронавируса в области в ближайшие дни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил глава департамента Олег Чемерис.

"Учитывая ту активность, которая наблюдалась в течение пасхальных праздников, мы не исключаем, что количество больных потенциально увеличится уже в ближайшие дни", - сказал он.

По словам Чемериса, сейчас ситуация с коронавирусом во Львовской области "несколько стабилизировалась".

Читайте: Пациенты с COVID-19 стали дольше находиться на ИВЛ, - врач

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
После пасхальных праздников на Львовщине возможна новая вспышка COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 7954
показать весь комментарий
11.05.2021 16:23 Ответить
примусь богу молитися - вони і яйця поб'ють
показать весь комментарий
11.05.2021 16:25 Ответить
погулял, полобызался - в локдаун! Погулял, полобызался - в локдаун! Романтика!
показать весь комментарий
11.05.2021 16:30 Ответить
Только во Львовской?? Через неделю полыхнет везде..
показать весь комментарий
11.05.2021 16:33 Ответить
 
 