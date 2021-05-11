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Після великодніх свят на Львівщині можливий новий спалах COVID-19, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Після великодніх свят на Львівщині можливий новий спалах COVID-19, - ОДА

В департаменте здравоохранения Львовской облгосадминистрации не исключают возможность новой вспышки коронавируса в области в ближайшие дни.У департаменті охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації не виключають можливість нового спалаху коронавірусу в області найближчими днями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив глава департаменту Олег Чемерис.

"З огляду на ту активність, яка спостерігалася впродовж великодніх свят, ми не виключаємо, що кількість хворих потенційно збільшиться вже найближчими днями", - сказав він.

За словами Чемериса, зараз ситуація з коронавірусом у Львівській області "дещо стабілізувалася".

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После пасхальных праздников на Львовщине возможна новая вспышка COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 7954
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11.05.2021 16:23 Відповісти
примусь богу молитися - вони і яйця поб'ють
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11.05.2021 16:25 Відповісти
погулял, полобызался - в локдаун! Погулял, полобызался - в локдаун! Романтика!
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11.05.2021 16:30 Відповісти
Только во Львовской?? Через неделю полыхнет везде..
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11.05.2021 16:33 Відповісти
 
 