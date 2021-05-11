В Киеве зарегистрировано 6 856 больных гриппом и ОРВИ

В столице за 18-ю неделю 2021 года зарегистрировано 6 856 больных гриппом и ОРВИ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 69,2%, сообщили в ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ".

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости на 42% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 1 907 (снижение на 37,4%), взрослых - 4 949 человек (снижение на 43,6%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 27,8%, а на предыдущей неделе - 25,8%. 43,9% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 35,4% - зарегистрировано 838 случаев.

В медицинские учреждения за 18-ю неделю госпитализированы 472 человека, из них 28 детей.