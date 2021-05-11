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Зеленский утвердил программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 г.".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 (прилагается) ", - говорится в документе.

Согласно указу, Кабинету Министров Украины поручено утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 и показатели эффективности выполнения программы.

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Также правительство должно обеспечивать регулярное информирование общественности министерствами, другими центральными органами исполнительной власти с участием государственных органов, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021, органов местного самоуправления о ходе и результатах ее выполнения.

Автор: Володимир Янченко
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Зеленский утвердил программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год - Цензор.НЕТ 3303
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11.05.2021 17:19 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!! Звіздіти ,це не мішки тягати !!!)))
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11.05.2021 17:19 Ответить
Бубочка ЗЕбанутый, хватит кукарекать, с НАТО и Европой это не канает. Они верят делам. Дла начала посла назначь в Нато.
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11.05.2021 17:29 Ответить
А Ната знает что ей с Зеленским по пути?
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11.05.2021 17:41 Ответить
А в цей час портновський суд.

16:57 "Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА "
Ау, малюська ти шо і ти де?
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11.05.2021 18:28 Ответить
Звіздят одне,а роблят протилежне !!!))))
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11.05.2021 18:37 Ответить
Ворог при владі.
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11.05.2021 19:02 Ответить
Осел зебильный, ты для начала хоть посла Украины в НАТО назначь! Два зеленых года посла НЕТ!
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11.05.2021 22:55 Ответить
 
 