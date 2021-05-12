Зеленський затвердив програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 р.".

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО, і відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 (додається)", - сказано в документі.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів України доручено затвердити в 20-денний строк заходи щодо виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 і показники ефективності виконання програми.

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Також уряд має забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021, органів місцевого самоврядування про хід і результати її виконання.