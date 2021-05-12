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Зеленський затвердив програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 р.".

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО, і відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 (додається)", - сказано в документі.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів України доручено затвердити в 20-денний строк заходи щодо виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 і показники ефективності виконання програми.

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Також уряд має забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021, органів місцевого самоврядування про хід і результати її виконання.
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Зеленский утвердил программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год - Цензор.НЕТ 3303
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11.05.2021 17:19 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!! Звіздіти ,це не мішки тягати !!!)))
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11.05.2021 17:19 Відповісти
Бубочка ЗЕбанутый, хватит кукарекать, с НАТО и Европой это не канает. Они верят делам. Дла начала посла назначь в Нато.
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11.05.2021 17:29 Відповісти
А Ната знает что ей с Зеленским по пути?
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11.05.2021 17:41 Відповісти
А в цей час портновський суд.

16:57 "Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА "
Ау, малюська ти шо і ти де?
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11.05.2021 18:28 Відповісти
Звіздят одне,а роблят протилежне !!!))))
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11.05.2021 18:37 Відповісти
Ворог при владі.
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11.05.2021 19:02 Відповісти
Осел зебильный, ты для начала хоть посла Украины в НАТО назначь! Два зеленых года посла НЕТ!
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11.05.2021 22:55 Відповісти
 
 