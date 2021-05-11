КСУ 18 мая рассмотрит неконституционность действующего состава НКРЭКУ

Большая палата Конституционного Суда на пленарном заседании 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов относительно соответствия Конституции назначение членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщается на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание начнется 18 мая в 10:00, на официальном сайте суда будет вестись его трансляция.

Конституционное представление 50 народных депутатов относительно несоответствия Конституции Указов Президента о назначении всех 7 членов НКРЭКУ- Валерия Тарасюка, Оксаны Кривенко, Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды - поступило в суд 4 ноября 2020 г. Его направили представители большинства парламентских фракций и групп.

Кроме того, депутаты обратились в Конституционный Суд о признании противоречащими конституции положения Закона "О НКРЭКУ", которые позволили Президенту назначать членов регулятора без конкурса и прохождения специальной проверки, и утверждать схему их ротации.

Дело по представлению депутатов было открыто 15 января 2021 г.

Напомним, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно действующий состав НКРЭКУ ответственный за кризис на энергетическом рынке, который возник осенью 2019 года. По данным депутатов, действия членов НКРЭКУ привели к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, остановке шахт и накоплению долгов.

Кроме того 16 марта Окружной административный суд признал сомнительными полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и еще трех членов комиссии и обязал Кабмин рассмотреть вопрос об их увольнении.