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КСУ 18 мая рассмотрит неконституционность действующего состава НКРЭКУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

КСУ 18 мая рассмотрит неконституционность действующего состава НКРЭКУ

Большая палата Конституционного Суда на пленарном заседании 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов относительно соответствия Конституции назначение членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщается на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание начнется 18 мая в 10:00, на официальном сайте суда будет вестись его трансляция.

Конституционное представление 50 народных депутатов относительно несоответствия Конституции Указов Президента о назначении всех 7 членов НКРЭКУ- Валерия Тарасюка, Оксаны Кривенко, Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды - поступило в суд 4 ноября 2020 г. Его направили представители большинства парламентских фракций и групп.

Кроме того, депутаты обратились в Конституционный Суд о признании противоречащими конституции положения Закона "О НКРЭКУ", которые позволили Президенту назначать членов регулятора без конкурса и прохождения специальной проверки, и утверждать схему их ротации.

Дело по представлению депутатов было открыто 15 января 2021 г.

Напомним, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно действующий состав НКРЭКУ ответственный за кризис на энергетическом рынке, который возник осенью 2019 года. По данным депутатов, действия членов НКРЭКУ привели к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, остановке шахт и накоплению долгов.

Кроме того 16 марта Окружной административный суд признал сомнительными полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и еще трех членов комиссии и обязал Кабмин рассмотреть вопрос об их увольнении.

Автор: Володимир Янченко
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Подождите немного. Еще не все тарифы успели поднять благодарному люмпену.
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11.05.2021 18:47 Ответить
а толку уже ест Решение КСУ о НЕКОНСТИТУЦИОННОГО ОРГАНА НКРЕКП КАК ЯВЛЕНИЯ полгода КСУ дал срок Зеленскому и раде с КМУ решить вопрос в правовом поле а именно или внести в Конституцию к полномочиям Президента право формирвоать НКРЕКП созщдавать и также назначать Председателя и членов НКРЕКП.. или РАДЕ и КМУ решить вопрос о полчинении НКРЕКП изменени ее статуса однрако бубочка на все поклал прибором и по сути незхаконно назначил новых членов НКРЕКП убрав старых по просто старой не существующей процедуре да и то наз0начил их временно без необходимого старого порядка короче НКРЕКП это банда которая работала как МММ и при этом выдавала веррдикты о росте тарифа Кодексы рынке эдлектроэнергии газа так вот КСУ ПРИЗНАЕТ СОСТАВ НКРЕКП НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ ВТОРОЕ САМОГО ОРГАНА НКРЕКП НЕТ АПРИОРИ КАК ФАКТА ТО ЧТО НАМ ВТИРАЮТ называется организованное стойкой бандформирвоание во галве с зеленским всем составом КМУ и тем и в Раде Слуги нариду котоыре принимали под НКРЕКП необходимые Законы все Постановы также рикошетом в том числе омтена Шмыгайло этим ДУРАЧКОМ ШЕСТЕРКОЙ НАПЕРСТКА АХМЕТОВА которе омт енили 90 копеек 100 квт час первые угрожают сегодня пэрдонулу дебило лдруган кстати Мертвейчука зам министра Бойко энергтике мол надо давно 168 копеек а в 2 раза больщше смотри Бойко чтобы тебя ****** не повесили до1 липня вместе со всем составом Шмыгайло Авакова за уго ублюдкров полицаев окуренных мусарков короче ВЫВОД ПОРА МАЙДАН С НОЯБРЯ 0ФЕВРАЛЯ ПЕРНОСИТЬ НА ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ когде тепло....
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11.05.2021 20:08 Ответить
Сам то пытался понять смысл накрапанного текста? Нормальные люди столько не пьют и такое не курят.
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11.05.2021 20:12 Ответить
А это графическое представление реальной причины кризиса в энергетике. Просто и понятно как 2+2. И не нужно ничего придумывать.

КСУ 18 мая рассмотрит неконституционность действующего состава НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 60
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11.05.2021 18:48 Ответить
 
 