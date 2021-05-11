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КС (1154) енергетика (1649) НКРЕКП (411)

КСУ 18 травня розгляне неконституційність діючого складу НКРЕКП

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КСУ 18 травня розгляне неконституційність діючого складу НКРЕКП

Велика палата Конституційного Суду на пленарному засіданні 18 травня розгляне конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції призначення членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляється на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання почнеться 18 травня о 10:00, на офіційному веб-сайті суду буде вестись його трансляція.

Конституційне подання 50 народних депутатів щодо невідповідності Конституції Указів Президента про призначення всіх 7 членів НКРЕКП - Валерія Тарасюка, Оксани Кривенко, Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій та Олексія Магди – надійшло до суду 4 листопада 2020 року. Його направили представники більшості парламентських фракцій та груп.

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Окрім того депутати звернулися до Конституційного суду щодо визнання такими, що суперечать конституції положення Закону "Про НКРЕКП", які дозволили Президенту призначати членів регулятора без конкурсу та проходження спеціальної перевірки, та затверджувати схему їх ротації.

Справа за поданням депутатів була відкрита 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, саме діючий склад НКРЕКП відповідальний за кризу на енергетичному ринку, яка виникла восени 2019 року. За даними депутатів, дії членів НКРЕКП призвели до мільярдних збитків державних енергетичних компаній, зупинку шахт і накопиченню боргів.

Окрім того 16 березня Окружний адміністративний суд визнав сумнівними повноваження голови НКРЕКП Валерія Тарасюка та ще трьох членів комісії і зобов’язав Кабмін розглянути питання про їх звільнення.

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Подождите немного. Еще не все тарифы успели поднять благодарному люмпену.
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11.05.2021 18:47 Відповісти
а толку уже ест Решение КСУ о НЕКОНСТИТУЦИОННОГО ОРГАНА НКРЕКП КАК ЯВЛЕНИЯ полгода КСУ дал срок Зеленскому и раде с КМУ решить вопрос в правовом поле а именно или внести в Конституцию к полномочиям Президента право формирвоать НКРЕКП созщдавать и также назначать Председателя и членов НКРЕКП.. или РАДЕ и КМУ решить вопрос о полчинении НКРЕКП изменени ее статуса однрако бубочка на все поклал прибором и по сути незхаконно назначил новых членов НКРЕКП убрав старых по просто старой не существующей процедуре да и то наз0начил их временно без необходимого старого порядка короче НКРЕКП это банда которая работала как МММ и при этом выдавала веррдикты о росте тарифа Кодексы рынке эдлектроэнергии газа так вот КСУ ПРИЗНАЕТ СОСТАВ НКРЕКП НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ ВТОРОЕ САМОГО ОРГАНА НКРЕКП НЕТ АПРИОРИ КАК ФАКТА ТО ЧТО НАМ ВТИРАЮТ называется организованное стойкой бандформирвоание во галве с зеленским всем составом КМУ и тем и в Раде Слуги нариду котоыре принимали под НКРЕКП необходимые Законы все Постановы также рикошетом в том числе омтена Шмыгайло этим ДУРАЧКОМ ШЕСТЕРКОЙ НАПЕРСТКА АХМЕТОВА которе омт енили 90 копеек 100 квт час первые угрожают сегодня пэрдонулу дебило лдруган кстати Мертвейчука зам министра Бойко энергтике мол надо давно 168 копеек а в 2 раза больщше смотри Бойко чтобы тебя ****** не повесили до1 липня вместе со всем составом Шмыгайло Авакова за уго ублюдкров полицаев окуренных мусарков короче ВЫВОД ПОРА МАЙДАН С НОЯБРЯ 0ФЕВРАЛЯ ПЕРНОСИТЬ НА ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ когде тепло....
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11.05.2021 20:08 Відповісти
Сам то пытался понять смысл накрапанного текста? Нормальные люди столько не пьют и такое не курят.
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11.05.2021 20:12 Відповісти
А это графическое представление реальной причины кризиса в энергетике. Просто и понятно как 2+2. И не нужно ничего придумывать.

КСУ 18 мая рассмотрит неконституционность действующего состава НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 60
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11.05.2021 18:48 Відповісти
 
 