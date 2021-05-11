Зеленский подписал закон о заочном осуждении
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования", принятый Верховной Радой 27 апреля 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
Подписанный президентом закон расширяет основания для начала специального досудебного расследования. Помимо объявления в международный розыск, основанием для его начала может стать безосновательный отказ подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и нахождение на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.
Следственный судья получает возможность заочно арестовать такого подозреваемого.
Закон также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии. Исключением являются несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск.
Кроме того, закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора данных о подозреваемых, в отношении которых ведется специальное досудебное расследование, не позднее чем через 24 часа после получения соответствующего постановления суда.
Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.
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В одном из своих интервью он сказал, что "мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на этом крючке извивается как можно дольше". Более откровенного выражения позиции России и ее отношения к соседнему государству трудно представить.
Американцы уже сориентировали, как поступят в случае дальнейшей российской агрессии. Это отключение от SWIFT, газовое и нефтяное эмбарго, арест 1 триллиона активов, находящихся в американской юрисдикции.
Это очень серьезные меры для российской экономики и беспощадный удар по всей правящей группировке. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
А порядок вручения уведомления поменяли? Пузыри, пузыри, они ведь такие зеленые...
Може і розстріляти заочно?
Цікаво, в США або Великобританії є щось подібне?
* По поводу вопроса о "приватности" Все, что касается официальных лиц государства (а жена президента - официальное лицо), на которых тратится финансирование получаемое из налогов уплаченных гражданами государства, является социально значимым и не может ограничиваться в освещении по мотивам приватности.