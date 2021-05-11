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Зеленский подписал закон о заочном осуждении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон о заочном осуждении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования", принятый Верховной Радой 27 апреля 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Подписанный президентом закон расширяет основания для начала специального досудебного расследования. Помимо объявления в международный розыск, основанием для его начала может стать безосновательный отказ подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и нахождение на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья получает возможность заочно арестовать такого подозреваемого.

Закон также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии. Исключением являются несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск.

Кроме того, закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора данных о подозреваемых, в отношении которых ведется специальное досудебное расследование, не позднее чем через 24 часа после получения соответствующего постановления суда.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
"при условии его надлежащего уведомления о таком вызове" Источник: https://censor.net/ru/n3264638

А порядок вручения уведомления поменяли? Пузыри, пузыри, они ведь такие зеленые...
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11.05.2021 19:59
+4
Зеленский подписал . -Это уже трудовой подвиг./ Сегодяшний рабочий день правителей Украины.Может , - Шмыгаль/ Шмыгаль :будет / готова ввести, - Шмыгаль/ может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: В следующем году / должны быть, - Зеленский/ состоится, - Зеленский/ можем получить, - Зеленский/ появится, - Зеленский/ Вероятность была, - Зеленский/ должна, - Зеленский / Зеленский. может быть / Рябикин: будут / может, - Кулеба/ является исторически неизбежным, - Кулеба/ завершает подготовку, - Таран/ будет, - Таран/ Аваков анонсировал / будет, - Геращенко/ могут, - Данилов/ должен быть, - Бойко/ Витренко анонсировал/ Разумков надеется /должна быть,- Ткаченко. / планируется, - Машовец/ Больше всех накукарекал Зеленский. Как и положено комику-пианисту.
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11.05.2021 20:00
+3
Ну дык ньюзелюки строят, как завещал легендарный Бендер.
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11.05.2021 20:06
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Недавно Лавров, поразительно нарушая все дипломатические принципы, начал открыто говорить на языке уголовников.
В одном из своих интервью он сказал, что "мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на этом крючке извивается как можно дольше". Более откровенного выражения позиции России и ее отношения к соседнему государству трудно представить.
Американцы уже сориентировали, как поступят в случае дальнейшей российской агрессии. Это отключение от SWIFT, газовое и нефтяное эмбарго, арест 1 триллиона активов, находящихся в американской юрисдикции.
Это очень серьезные меры для российской экономики и беспощадный удар по всей правящей группировке. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
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11.05.2021 19:59 Ответить
"при условии его надлежащего уведомления о таком вызове" Источник: https://censor.net/ru/n3264638

А порядок вручения уведомления поменяли? Пузыри, пузыри, они ведь такие зеленые...
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11.05.2021 19:59 Ответить
Зеленский подписал . -Это уже трудовой подвиг./ Сегодяшний рабочий день правителей Украины.Может , - Шмыгаль/ Шмыгаль :будет / готова ввести, - Шмыгаль/ может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: В следующем году / должны быть, - Зеленский/ состоится, - Зеленский/ можем получить, - Зеленский/ появится, - Зеленский/ Вероятность была, - Зеленский/ должна, - Зеленский / Зеленский. может быть / Рябикин: будут / может, - Кулеба/ является исторически неизбежным, - Кулеба/ завершает подготовку, - Таран/ будет, - Таран/ Аваков анонсировал / будет, - Геращенко/ могут, - Данилов/ должен быть, - Бойко/ Витренко анонсировал/ Разумков надеется /должна быть,- Ткаченко. / планируется, - Машовец/ Больше всех накукарекал Зеленский. Как и положено комику-пианисту.
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11.05.2021 20:00 Ответить
Ну дык ньюзелюки строят, как завещал легендарный Бендер.
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11.05.2021 20:06 Ответить
Это под Медведчука? А может договорнячок?
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11.05.2021 20:01 Ответить
100% многоходовочка. Временно пожертвовали Медведчука, чтоб Козыря в президенты протолкнуть, а то рейтинг не резиновый.
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11.05.2021 21:42 Ответить
Типа так?

Зеленский подписал закон о заочном осуждении - Цензор.НЕТ 5862
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11.05.2021 20:01 Ответить
Це так дядько заходить в комору. А там пацюки все зерно поїли. Ну, він, спересердя, та щоб ви виздихали. Раніше це було просто так, а тепер це буде законно. І нікуди пацюкам не дітися.
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11.05.2021 20:04 Ответить
Таке засудження протирічить здоровому глузду.
Може і розстріляти заочно?
Цікаво, в США або Великобританії є щось подібне?
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11.05.2021 20:06 Ответить
Наступним буде закон про заочну вагітність !!!)))
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11.05.2021 20:12 Ответить
Зеленский подписал закон о заочном осуждении - Цензор.НЕТ 7100
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11.05.2021 20:13 Ответить
Це скоріше приведе до виплат Україною компенсацій за моральну й матеріальну шкоду безпідставно засудженим. Це обумовлено Конституцією України, і цей закон є дуже хитким. Тим більше, що нема ніякого сенсу засуджувати громадянина без його відома. Йому тою ж Конституцією гарантовано захист в тому ж суді проти таких клоунячих законів.
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11.05.2021 20:16 Ответить
Вова, ти не знаєш, що б зробити такого, на що б звернули увагу? Є шанс пограти на роялі голяком тим способом, яким ти любиш.
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11.05.2021 20:19 Ответить
це тільки для дЄрмака така шана.
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11.05.2021 20:24 Ответить
Вава-дибіл, хочеш заочного суду - дождьосси! Зеленський підписав закон про заочне засудження - Цензор.НЕТ 3403 Ізраель с бабой беней не спасут ! Я узнавала Зеленський підписав закон про заочне засудження - Цензор.НЕТ 1570
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11.05.2021 20:41 Ответить
Увольнение Мендель, почти месяц безоблачной семейной идиллии и отношений между супругами * связано у Зеленского с банальным меркантильным расчетом - он хочет полюбовно решить вопрос о передаче ему полных прав владения фирмой San Tommaso SRL на которой числится дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Скорее всего речь идет о попытках его продать, для получения с какой то неизвестной нам целью легальных средств в размере 1,2-1.5 млн. $
* По поводу вопроса о "приватности" Все, что касается официальных лиц государства (а жена президента - официальное лицо), на которых тратится финансирование получаемое из налогов уплаченных гражданами государства, является социально значимым и не может ограничиваться в освещении по мотивам приватности.
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11.05.2021 21:12 Ответить
Точно підписав?! Ну тоді можна і його "заочно" осудить за державну зраду, наприклад щодо "ванергейту" - навіщо чекати завершення циркової вистави ще кілька років щоб притягнути його до кримінальної відповідальності!
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11.05.2021 22:02 Ответить
 
 