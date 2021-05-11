Зеленський підписав закон про заочне засудження

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" № 1422-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 27 квітня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Цей документ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України", - говорится в сообщении.

Закон, що його підписав Президент, змінює підхід та визначає дві підстави для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження: 1) якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук; 2) якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду (за умови його належного повідомлення про такий виклик) та перебуває на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України.

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Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного.

Закон також визначає перелік статей Кримінального кодексу України, за якими може здійснюватися спеціальне досудове розслідування. Судовий розгляд щодо обвинувачених у таких кримінальних провадженнях може здійснюватися за їхньої відсутності (in absentia). Винятком є неповнолітні, які переховуються від слідства на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора або оголошені в міжнародний розшук.

Крім того, закон запроваджує обов’язкову публікацію в загальнодержавних ЗМІ та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора відомостей щодо підозрюваних, стосовно яких розпочато спеціальне досудове розслідування, не пізніше 24 годин після отримання відповідної ухвали суду.

Якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.