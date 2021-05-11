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Зеленський підписав закон про заочне засудження

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон про заочне засудження

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" № 1422-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 27 квітня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Цей документ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України", - говорится в сообщении.

Закон, що його підписав Президент, змінює підхід та визначає дві підстави для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження: 1) якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук; 2) якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду (за умови його належного повідомлення про такий виклик) та перебуває на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України.

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Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного.

Закон також визначає перелік статей Кримінального кодексу України, за якими може здійснюватися спеціальне досудове розслідування. Судовий розгляд щодо обвинувачених у таких кримінальних провадженнях може здійснюватися за їхньої відсутності (in absentia). Винятком є неповнолітні, які переховуються від слідства на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора або оголошені в міжнародний розшук.

Крім того, закон запроваджує обов’язкову публікацію в загальнодержавних ЗМІ та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора відомостей щодо підозрюваних, стосовно яких розпочато спеціальне досудове розслідування, не пізніше 24 годин після отримання відповідної ухвали суду.

Якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.
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Топ коментарі
+4
"при условии его надлежащего уведомления о таком вызове" Источник: https://censor.net/ru/n3264638

А порядок вручения уведомления поменяли? Пузыри, пузыри, они ведь такие зеленые...
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11.05.2021 19:59
+4
Зеленский подписал . -Это уже трудовой подвиг./ Сегодяшний рабочий день правителей Украины.Может , - Шмыгаль/ Шмыгаль :будет / готова ввести, - Шмыгаль/ может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: В следующем году / должны быть, - Зеленский/ состоится, - Зеленский/ можем получить, - Зеленский/ появится, - Зеленский/ Вероятность была, - Зеленский/ должна, - Зеленский / Зеленский. может быть / Рябикин: будут / может, - Кулеба/ является исторически неизбежным, - Кулеба/ завершает подготовку, - Таран/ будет, - Таран/ Аваков анонсировал / будет, - Геращенко/ могут, - Данилов/ должен быть, - Бойко/ Витренко анонсировал/ Разумков надеется /должна быть,- Ткаченко. / планируется, - Машовец/ Больше всех накукарекал Зеленский. Как и положено комику-пианисту.
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11.05.2021 20:00
+3
Ну дык ньюзелюки строят, как завещал легендарный Бендер.
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11.05.2021 20:06
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Недавно Лавров, поразительно нарушая все дипломатические принципы, начал открыто говорить на языке уголовников.
В одном из своих интервью он сказал, что "мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на этом крючке извивается как можно дольше". Более откровенного выражения позиции России и ее отношения к соседнему государству трудно представить.
Американцы уже сориентировали, как поступят в случае дальнейшей российской агрессии. Это отключение от SWIFT, газовое и нефтяное эмбарго, арест 1 триллиона активов, находящихся в американской юрисдикции.
Это очень серьезные меры для российской экономики и беспощадный удар по всей правящей группировке. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
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11.05.2021 19:59 Відповісти
"при условии его надлежащего уведомления о таком вызове" Источник: https://censor.net/ru/n3264638

А порядок вручения уведомления поменяли? Пузыри, пузыри, они ведь такие зеленые...
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11.05.2021 19:59 Відповісти
Зеленский подписал . -Это уже трудовой подвиг./ Сегодяшний рабочий день правителей Украины.Может , - Шмыгаль/ Шмыгаль :будет / готова ввести, - Шмыгаль/ может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: В следующем году / должны быть, - Зеленский/ состоится, - Зеленский/ можем получить, - Зеленский/ появится, - Зеленский/ Вероятность была, - Зеленский/ должна, - Зеленский / Зеленский. может быть / Рябикин: будут / может, - Кулеба/ является исторически неизбежным, - Кулеба/ завершает подготовку, - Таран/ будет, - Таран/ Аваков анонсировал / будет, - Геращенко/ могут, - Данилов/ должен быть, - Бойко/ Витренко анонсировал/ Разумков надеется /должна быть,- Ткаченко. / планируется, - Машовец/ Больше всех накукарекал Зеленский. Как и положено комику-пианисту.
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11.05.2021 20:00 Відповісти
Ну дык ньюзелюки строят, как завещал легендарный Бендер.
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11.05.2021 20:06 Відповісти
Это под Медведчука? А может договорнячок?
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11.05.2021 20:01 Відповісти
100% многоходовочка. Временно пожертвовали Медведчука, чтоб Козыря в президенты протолкнуть, а то рейтинг не резиновый.
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11.05.2021 21:42 Відповісти
Типа так?

Зеленский подписал закон о заочном осуждении - Цензор.НЕТ 5862
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11.05.2021 20:01 Відповісти
Це так дядько заходить в комору. А там пацюки все зерно поїли. Ну, він, спересердя, та щоб ви виздихали. Раніше це було просто так, а тепер це буде законно. І нікуди пацюкам не дітися.
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11.05.2021 20:04 Відповісти
Таке засудження протирічить здоровому глузду.
Може і розстріляти заочно?
Цікаво, в США або Великобританії є щось подібне?
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11.05.2021 20:06 Відповісти
Наступним буде закон про заочну вагітність !!!)))
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11.05.2021 20:12 Відповісти
Зеленский подписал закон о заочном осуждении - Цензор.НЕТ 7100
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11.05.2021 20:13 Відповісти
Це скоріше приведе до виплат Україною компенсацій за моральну й матеріальну шкоду безпідставно засудженим. Це обумовлено Конституцією України, і цей закон є дуже хитким. Тим більше, що нема ніякого сенсу засуджувати громадянина без його відома. Йому тою ж Конституцією гарантовано захист в тому ж суді проти таких клоунячих законів.
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11.05.2021 20:16 Відповісти
Вова, ти не знаєш, що б зробити такого, на що б звернули увагу? Є шанс пограти на роялі голяком тим способом, яким ти любиш.
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11.05.2021 20:19 Відповісти
це тільки для дЄрмака така шана.
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11.05.2021 20:24 Відповісти
Вава-дибіл, хочеш заочного суду - дождьосси! Зеленський підписав закон про заочне засудження - Цензор.НЕТ 3403 Ізраель с бабой беней не спасут ! Я узнавала Зеленський підписав закон про заочне засудження - Цензор.НЕТ 1570
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11.05.2021 20:41 Відповісти
Увольнение Мендель, почти месяц безоблачной семейной идиллии и отношений между супругами * связано у Зеленского с банальным меркантильным расчетом - он хочет полюбовно решить вопрос о передаче ему полных прав владения фирмой San Tommaso SRL на которой числится дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Скорее всего речь идет о попытках его продать, для получения с какой то неизвестной нам целью легальных средств в размере 1,2-1.5 млн. $
* По поводу вопроса о "приватности" Все, что касается официальных лиц государства (а жена президента - официальное лицо), на которых тратится финансирование получаемое из налогов уплаченных гражданами государства, является социально значимым и не может ограничиваться в освещении по мотивам приватности.
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11.05.2021 21:12 Відповісти
Точно підписав?! Ну тоді можна і його "заочно" осудить за державну зраду, наприклад щодо "ванергейту" - навіщо чекати завершення циркової вистави ще кілька років щоб притягнути його до кримінальної відповідальності!
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11.05.2021 22:02 Відповісти
 
 