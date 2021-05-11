Зеленський підписав закон про заочне засудження
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Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" № 1422-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 27 квітня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Цей документ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України", - говорится в сообщении.
Закон, що його підписав Президент, змінює підхід та визначає дві підстави для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження: 1) якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук; 2) якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду (за умови його належного повідомлення про такий виклик) та перебуває на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України.
Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного.
Закон також визначає перелік статей Кримінального кодексу України, за якими може здійснюватися спеціальне досудове розслідування. Судовий розгляд щодо обвинувачених у таких кримінальних провадженнях може здійснюватися за їхньої відсутності (in absentia). Винятком є неповнолітні, які переховуються від слідства на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора або оголошені в міжнародний розшук.
Крім того, закон запроваджує обов’язкову публікацію в загальнодержавних ЗМІ та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора відомостей щодо підозрюваних, стосовно яких розпочато спеціальне досудове розслідування, не пізніше 24 годин після отримання відповідної ухвали суду.
Якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.
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В одном из своих интервью он сказал, что "мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на этом крючке извивается как можно дольше". Более откровенного выражения позиции России и ее отношения к соседнему государству трудно представить.
Американцы уже сориентировали, как поступят в случае дальнейшей российской агрессии. Это отключение от SWIFT, газовое и нефтяное эмбарго, арест 1 триллиона активов, находящихся в американской юрисдикции.
Это очень серьезные меры для российской экономики и беспощадный удар по всей правящей группировке. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
А порядок вручения уведомления поменяли? Пузыри, пузыри, они ведь такие зеленые...
Може і розстріляти заочно?
Цікаво, в США або Великобританії є щось подібне?
* По поводу вопроса о "приватности" Все, что касается официальных лиц государства (а жена президента - официальное лицо), на которых тратится финансирование получаемое из налогов уплаченных гражданами государства, является социально значимым и не может ограничиваться в освещении по мотивам приватности.