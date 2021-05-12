РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13572 посетителя онлайн
Новости Происшествия
13 210 18
покушение (968) Нацполиция (15739) Сумы (826) футбол (3543)

Президента футбольного клуба "Сумы", бывшего прокурора Демьяненко пытались убить

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Президента футбольного клуба

Знакомый после распития спиртных напитков нанес ему многочисленные ножевые ранения. Вернувшаяся домой жена обнаружила Демьяненко на полу в луже крови. Сейчас он в больнице, подозреваемый задержан.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"О преступлении в полицию сообщила жена пострадавшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний житель областного центра", - сказано в сообщении полиции.

Местные СМИ пишут, что нападение произошло 9 мая около 22:00, а пострадавший - Геннадий Демьяненко, в прошлом - прокурор, сейчас - владелец юрфирмы "LS Group" и президент футбольного клуба "Сумы". Он является государственным советником юстиции 3 класса, почетным работником прокуратуры и заслуженным юристом Украины, отмечает УНИАН.

Также на Цензор.НЕТ: "Каждому по заслугам его": В Очакове нашли мертвым подозреваемого в недавнем покушении на военнослужащего. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Какой был прокурор-такие и знакомые.
показать весь комментарий
12.05.2021 06:24
+7
Явно спорили, кто круче: Ягода или Ежов...
показать весь комментарий
12.05.2021 02:30
+5
Більше нагадує не спробу вбивства, а художнє різьблення по калу..
показать весь комментарий
12.05.2021 02:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Особо истовое празднование девятомая к добру не приводит
показать весь комментарий
12.05.2021 02:10 Ответить
Явно спорили, кто круче: Ягода или Ежов...
показать весь комментарий
12.05.2021 02:30 Ответить
Більше нагадує не спробу вбивства, а художнє різьблення по калу..
показать весь комментарий
12.05.2021 02:43 Ответить
... ну да, он шо, мало натворил? Президента футбольного клуба "Сумы", бывшего прокурора Демьяненко пытались убить - Цензор.НЕТ 4258
показать весь комментарий
12.05.2021 02:57 Ответить
І навіщо шукать "глибинні" причини? Може, там їх і нема?...

"Для спиртного и наркотиков все равны - что президент, что бомж... Они на таланты, звания, регалии, положение и знакомства внимания не обращают...".
Нагадать убивство Кожари? Соціальний статус, після того, як "очі залиті", не грає абсолютно ніякої ролі, бо людина стає скотиною...
показать весь комментарий
12.05.2021 04:45 Ответить
Можливо пляшку не поділили, з цієї "куцої" інформації версій може бути багато. У всякому разі уникнув долі колишнього президента "Шахтаря".
показать весь комментарий
12.05.2021 06:33 Ответить
Чесно кажучи, даний варіант малоімовірний - чого-чого, а пляшок у цієї ""публіки" вдосталь.... І "гонору" - теж... От він-то, якраз, і міг, в першу чергу, свою роль зіграть...
показать весь комментарий
12.05.2021 06:42 Ответить
Вважаєте, що могли "мірятися в кого більший і довший"?
показать весь комментарий
12.05.2021 07:09 Ответить
Не виключено... Це більш "наближене до реальності"... Бо чоловіки, в стані сп"яніння, часто "основною темою" обговорення вибирають або жінок, або все, пов"язане зі статевими стосунками...
показать весь комментарий
12.05.2021 07:18 Ответить
От хто справді уникнув долі колишнього президента "Шахтаря" президент "Інгульця" Поворознюк... Теж ж намагалися взірвати, правда, масштаби не ті (хоча і смт Петрове - теж не Донецьк Президента футбольного клубу "Суми", колишнього прокурора Дем'яненка намагалися вбити - Цензор.НЕТ 7225 )
показать весь комментарий
12.05.2021 09:26 Ответить
Недавно же пытались убить президента другого клуба. Похожего на бандита. Невидимая футбольно-криминальная война.
показать весь комментарий
12.05.2021 05:50 Ответить
Какой был прокурор-такие и знакомые.
показать весь комментарий
12.05.2021 06:24 Ответить
9 мая в 22 часа. Поспорили, чьи диды лучше ваивали. Президента футбольного клуба "Сумы", бывшего прокурора Демьяненко пытались убить - Цензор.НЕТ 1219
показать весь комментарий
12.05.2021 06:54 Ответить
Прямо сейчас звучит в голове голосом Каневского: ничем не примечательный вечер, милое застолье, немного выпивки и отличная закуска, приятная компания..... Кто бы мог побумать что всё это закончится банальной поножовщиной...
показать весь комментарий
12.05.2021 06:57 Ответить
Бывшие прокуроры неплохо живут - владельцы фирм и футбольных клубов.
показать весь комментарий
12.05.2021 07:52 Ответить
а "почетные работники прокуратуры и заслуженные юристы Украины" еще лучше! И заметь, все это нажито непосилным трудом.
показать весь комментарий
12.05.2021 08:28 Ответить
два ватника набухались и спорили кто круче, ***** или йозя сралин.
показать весь комментарий
12.05.2021 09:58 Ответить
 
 