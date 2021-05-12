Президента футбольного клуба "Сумы", бывшего прокурора Демьяненко пытались убить

Знакомый после распития спиртных напитков нанес ему многочисленные ножевые ранения. Вернувшаяся домой жена обнаружила Демьяненко на полу в луже крови. Сейчас он в больнице, подозреваемый задержан.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"О преступлении в полицию сообщила жена пострадавшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний житель областного центра", - сказано в сообщении полиции.

Местные СМИ пишут, что нападение произошло 9 мая около 22:00, а пострадавший - Геннадий Демьяненко, в прошлом - прокурор, сейчас - владелец юрфирмы "LS Group" и президент футбольного клуба "Сумы". Он является государственным советником юстиции 3 класса, почетным работником прокуратуры и заслуженным юристом Украины, отмечает УНИАН.

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