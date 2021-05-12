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Президента футбольного клубу "Суми", колишнього прокурора Дем'яненка намагалися вбити

Новини Цензор.НЕТ Події

Президента футбольного клубу

Знайомий після розпиття спиртних напоїв завдав йому численних ножових поранень. Дружина, яка повернулася додому, виявила Дем'яненка на підлозі в калюжі крові. Нині він у лікарні, підозрюваного затримано.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Про злочин до поліції повідомила дружина потерпілого, яка, прийшовши додому, виявила закривавленого чоловіка. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 52-річний житель обласного центру", - сказано в повідомленні поліції.

Місцеві ЗМІ пишуть, що напад стався 9 травня приблизно о 22:00, а потерпілий - Геннадій Дем'яненко, в минулому - прокурор, нині - власник юридичної фірми "LS Group" і президент футбольного клубу "Суми". Він є державним радником юстиції 3 класу, почесним працівником прокуратури і заслуженим юристом України, зазначає УНІАН.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Какой был прокурор-такие и знакомые.
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12.05.2021 06:24
+7
Явно спорили, кто круче: Ягода или Ежов...
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12.05.2021 02:30
+5
Більше нагадує не спробу вбивства, а художнє різьблення по калу..
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12.05.2021 02:43
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Особо истовое празднование девятомая к добру не приводит
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12.05.2021 02:10 Відповісти
Явно спорили, кто круче: Ягода или Ежов...
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12.05.2021 02:30 Відповісти
Більше нагадує не спробу вбивства, а художнє різьблення по калу..
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12.05.2021 02:43 Відповісти
... ну да, он шо, мало натворил? Президента футбольного клуба "Сумы", бывшего прокурора Демьяненко пытались убить - Цензор.НЕТ 4258
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12.05.2021 02:57 Відповісти
І навіщо шукать "глибинні" причини? Може, там їх і нема?...

"Для спиртного и наркотиков все равны - что президент, что бомж... Они на таланты, звания, регалии, положение и знакомства внимания не обращают...".
Нагадать убивство Кожари? Соціальний статус, після того, як "очі залиті", не грає абсолютно ніякої ролі, бо людина стає скотиною...
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12.05.2021 04:45 Відповісти
Можливо пляшку не поділили, з цієї "куцої" інформації версій може бути багато. У всякому разі уникнув долі колишнього президента "Шахтаря".
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12.05.2021 06:33 Відповісти
Чесно кажучи, даний варіант малоімовірний - чого-чого, а пляшок у цієї ""публіки" вдосталь.... І "гонору" - теж... От він-то, якраз, і міг, в першу чергу, свою роль зіграть...
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12.05.2021 06:42 Відповісти
Вважаєте, що могли "мірятися в кого більший і довший"?
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12.05.2021 07:09 Відповісти
Не виключено... Це більш "наближене до реальності"... Бо чоловіки, в стані сп"яніння, часто "основною темою" обговорення вибирають або жінок, або все, пов"язане зі статевими стосунками...
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12.05.2021 07:18 Відповісти
От хто справді уникнув долі колишнього президента "Шахтаря" президент "Інгульця" Поворознюк... Теж ж намагалися взірвати, правда, масштаби не ті (хоча і смт Петрове - теж не Донецьк Президента футбольного клубу "Суми", колишнього прокурора Дем'яненка намагалися вбити - Цензор.НЕТ 7225 )
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12.05.2021 09:26 Відповісти
Недавно же пытались убить президента другого клуба. Похожего на бандита. Невидимая футбольно-криминальная война.
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12.05.2021 05:50 Відповісти
Какой был прокурор-такие и знакомые.
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12.05.2021 06:24 Відповісти
9 мая в 22 часа. Поспорили, чьи диды лучше ваивали. Президента футбольного клуба "Сумы", бывшего прокурора Демьяненко пытались убить - Цензор.НЕТ 1219
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12.05.2021 06:54 Відповісти
Прямо сейчас звучит в голове голосом Каневского: ничем не примечательный вечер, милое застолье, немного выпивки и отличная закуска, приятная компания..... Кто бы мог побумать что всё это закончится банальной поножовщиной...
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12.05.2021 06:57 Відповісти
Бывшие прокуроры неплохо живут - владельцы фирм и футбольных клубов.
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12.05.2021 07:52 Відповісти
а "почетные работники прокуратуры и заслуженные юристы Украины" еще лучше! И заметь, все это нажито непосилным трудом.
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12.05.2021 08:28 Відповісти
два ватника набухались и спорили кто круче, ***** или йозя сралин.
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12.05.2021 09:58 Відповісти
 
 