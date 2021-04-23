В Очакові невідомий намагався вбити військовослужбовця пострілом у голову. Поліція розшукує стрільця. ФОТО

Сьогодні, 23 квітня, о 07:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Очакові (Миколаївська область) у дворі будинку по вулиці Бузька невідомий вистрілив у чоловіка і втік.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі поліції Миколаївської області, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група і керівництво відділення поліції.

Попередньо встановлено, що 23-річний потерпілий, військовослужбовець, зазнав вогнепального поранення в голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. Нині військовослужбовця госпіталізовано.

Для розшуку і затримання особи, причетної до цього злочину, запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 КК "Замах на умисне вбивство". Тривають першочергові слідчі дії.

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Правоохоронці звертаються до громадян: якщо кому-небудь відома інформація про місцезнаходження чоловіка, зображеного на фото, або будь-які інші корисні для слідства відомості, прохання повідомити у відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління за адресою: м. Очаків, вул. Олексія Зінченка, 90 або за телефонами (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102.