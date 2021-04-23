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В Очакові невідомий намагався вбити військовослужбовця пострілом у голову. Поліція розшукує стрільця. ФОТО

Сьогодні, 23 квітня, о 07:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Очакові (Миколаївська область) у дворі будинку по вулиці Бузька невідомий вистрілив у чоловіка і втік.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі поліції Миколаївської області, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група і керівництво відділення поліції.

Попередньо встановлено, що 23-річний потерпілий, військовослужбовець, зазнав вогнепального поранення в голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. Нині військовослужбовця госпіталізовано.

Для розшуку і затримання особи, причетної до цього злочину, запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 КК "Замах на умисне вбивство". Тривають першочергові слідчі дії.

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Правоохоронці звертаються до громадян: якщо кому-небудь відома інформація про місцезнаходження чоловіка, зображеного на фото, або будь-які інші корисні для слідства відомості, прохання повідомити у відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління за адресою: м. Очаків, вул. Олексія Зінченка, 90 або за телефонами (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102.

В Очакові невідомий намагався вбити військовослужбовця пострілом у голову. Поліція розшукує стрільця 01

Автор: 

Миколаївська область (2304) замах (567) Нацполіція (15320)


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Топ коментарі
+13
Там базу ВМФ строят американцы, если не ошибаюсь, вот дерьмо из кремлятника и беснуется...
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23.04.2021 14:24 Відповісти
+11
Шо-то докуя зашкваров в неприметном Очакове за последнюю неделю. кремлефашисты что-то мутят
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23.04.2021 14:16 Відповісти
+9
А чого погони обрізали? МВС?
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23.04.2021 14:15 Відповісти
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честное и открытое лицо, наверное, он ошибся...
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23.04.2021 14:06 Відповісти
Судя по фото- коллега. Нет?
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23.04.2021 14:07 Відповісти
Колєга боширова і петрова
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23.04.2021 14:14 Відповісти
Та те в стрельбе пока не отмечены, вроде как.
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23.04.2021 14:17 Відповісти
А чого погони обрізали? МВС?
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23.04.2021 14:15 Відповісти
Шо-то докуя зашкваров в неприметном Очакове за последнюю неделю. кремлефашисты что-то мутят
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23.04.2021 14:16 Відповісти
Там базу ВМФ строят американцы, если не ошибаюсь, вот дерьмо из кремлятника и беснуется...
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23.04.2021 14:24 Відповісти
На Штирлица похож.
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23.04.2021 14:16 Відповісти
Сейчас в МВД такие фото штампуют - не найдешь человека. Карикатура или фоторобот и то точнее будут.
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23.04.2021 14:17 Відповісти
Дивлячись на фото,то він в формі поліції,так,що нехай шукають серед "своїх"!
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23.04.2021 14:39 Відповісти
фото неизвестного?
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23.04.2021 15:23 Відповісти
скорее фоторобот
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23.04.2021 19:14 Відповісти
Конрразведка не работает, туда нужно брать толь атошникоаков с образованием, а не косарей с корочками и с родственниками из за поребрика
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23.04.2021 20:58 Відповісти
 
 