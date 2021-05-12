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Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Военные Израиля сообщили, что ликвидировали ключевых фигур разведки ХАМАС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице армии Израиля в Twitter.

"Наши истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каоги (глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС) и его заместителя Ваила Иссу (глава контрразведки). Похоже, наша разведка лучше", - сказано в сообщении.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

"В ответ на СОТНИ (заглавными буквами в тексте. - Ред.) ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе", - говорится сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бенни Ганц выступили с совместным заявлением во вторник вечером, заявив, что насилие будет продолжаться в течение некоторого времени.

"ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили, и будут продолжать платить за свои действия", - говорится в заявлении.

Начальник генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.
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Топ комментарии
+11
Ну оно так и есть. Иудеи там жили еще когда об аллахе никто и не слышал
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12.05.2021 07:25
+10
Это только начало, ибо нех..
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12.05.2021 07:27
+8
Миротворців від оон не бажаєте ввести? (Гуттерешшшш)))
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12.05.2021 07:16
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Не разведка лучше. Оружие США и на деньги США лучше.
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12.05.2021 07:13 Ответить
Читай овца ,http://factmil.com/publ/strana/izrail/*************************************/36-1-0-1337 . ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ -https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C/%D0%92%D0%92%D0%9F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F. Для примера твоя засрашка - https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk034yaUNuC9yofiBrvxX1E3ABJuGqQ:1620794590991&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B2%D0%BF+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEvKq9KyTUm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83Mw8oFBBalF8cmJBZkliF6MnF9wsIUrN8uLiBJmVYmBabkyxYVCHmZcYGVJo1iJWk4sNF_ZdbLzYeGHHxX6FC5uAcL_Chb0XNihc2HKx-WLHxWYwDyi_9cJuIN4LUgcAyRteKWcBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7eWuqsPwAhWl0eAKHcAeCq0Qth8wAXoECAgQAg. В 4 раза меньше ,и это в пустыни .А разведка действительно одна из лучших .
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12.05.2021 07:45 Ответить
Сегодня, 02.10.18, в США вступил в силу закон, гарантирующий предоставление Израилю военной помощи на общую сумму 38 млрд долларов в течение 10 лет, т.е. на период 2019-2028 гг. включительно. Закон был утверждён Сенатом США в начале августа, Конгрессом - 13 сентября, после чего был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Текст закона повторяет содержание 10-летнего договора о предоставлении Израилю оборонной помощи, подписанного 14.09.16 при предыдущем президенте США, Бараке Обаме. Целью инициаторов закона было защитить договор от бюджетных конфликтов в будущем, вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. По имени инициатора закон называется «Актом Илеаны Рос-Лейтинен» (Ileana Ros-Lehtinen).

Закон отделяет механизм помощи США Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму в 1 млрд долларов на территории Израиля (в первую очередь ВТО) и создать совместную с Израилем программу по борьбе с БПЛА.
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12.05.2021 07:50 Ответить
Предыдущий 10-летний договор (2009-2018 гг. включительно) был на 30 млрд долларов, т.е. 3 млрд долларов ежегодно. Однако, в последние годы Конгресс ежегодно добавлял к этой сумме ещё по 500-600 млн долларов, т.е. Израиль получал 3.5-3.6 млрд долларов. Таким образом реальный рост помощи - на 200-300 млн долларов в год.
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12.05.2021 07:51 Ответить
Вот бы касабам на дамбасе так навалять.
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12.05.2021 07:56 Ответить
Миротворців від оон не бажаєте ввести? (Гуттерешшшш)))
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12.05.2021 07:16 Ответить
Трамп сказал шо Иерусалим - это исконно еврейская столица.
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12.05.2021 07:18 Ответить
Ну оно так и есть. Иудеи там жили еще когда об аллахе никто и не слышал
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12.05.2021 07:25 Ответить
Да. По этому нужно захватить Иерусалим. Почему к примеру Трамп не сказал что штат Майями - исконно еврейский?
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12.05.2021 07:33 Ответить
Дурень?
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12.05.2021 07:35 Ответить
Чей Крым?
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12.05.2021 07:40 Ответить
Крым это Украина тупица, карту открой
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12.05.2021 07:42 Ответить
А Крим - це "українська дача", жителі якої перетворили його у "сортир" "всесвітньої бензозаправки"...
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12.05.2021 08:04 Ответить
Взагалі-то, Майямі не штат, і, навіть, не столиця штату Флоріда, а просто одне з найбільших міст. По-друге, Флоріда - іспанська, початково... А Луїзіана - фрацузська. Ти хоч у Вікіпедію заглядай, за нагоди... Історію будеш краще знать, географію... Ізраїль заявив про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС - Цензор.НЕТ 2521.....
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12.05.2021 08:01 Ответить
А какая разница?
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12.05.2021 08:13 Ответить
Зеленський, ты?☺️
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12.05.2021 08:20 Ответить
- Эта женщина твоя любовница?!
- Ну что ты? Как ты могла такое подумать? Это двоюродная жена...
Ти мені нагадуєш персонажа цього анекдоту...
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12.05.2021 08:26 Ответить
..там мирняка того арабского наверно погибло, как в чечне когда , а со все утюгов кричали что это бандиты арабские ваххабиты...
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12.05.2021 07:18 Ответить
Это только начало, ибо нех..
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12.05.2021 07:27 Ответить
Германия уже призвала стороны к переговорам?
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12.05.2021 07:26 Ответить
Нет, высказала озабоченность
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12.05.2021 07:28 Ответить
Тому, что семиты-евреи и семиты -арабы уничтожают друг друга радуются только антисемиты.
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12.05.2021 07:40 Ответить
Они их что совсем насмерть убили? И как им теперь в глаза смотреть ? И с кем Израилю теперь в Минске договариваться ?
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12.05.2021 07:49 Ответить
Вот это я понимаю ребята АТО проводят,и европа не вякает,и никто не озабочиваеться,все хорошо
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12.05.2021 07:56 Ответить
Откуда дровишки?(800 ракет?)
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12.05.2021 08:09 Ответить
Откуда? Выпилили все трубы в Газе. Разобрали канализацию. Израиль блокирует любые поставки как материалов так и продовольствия палестинцам. Те лазят в Египет. Подкопы устраивают. Тянут металолом и прочий хлам с мусорок. Задача Израиля - держать в первобытном состоянии соседей шоб они вдруг не вооружились и не дали **зды богоизбранным.
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12.05.2021 08:18 Ответить
З кацапстану вєстімо.
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12.05.2021 08:19 Ответить
Каким образом? Подкоп из Ростова? Или из Сирии?
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12.05.2021 08:26 Ответить
Хезболле, Хамасу и ИГИЛ ракеты поставляет Россия.
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12.05.2021 09:17 Ответить
Надо бы им Зе в консультанты взять, в глаза хамасовцам посмотреть и договориться по середине. И главное перестать стрелять.
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12.05.2021 13:03 Ответить
Государство - террорист, захватило чужие земли, игнорирует резолюции ООН, не умеет мирно жить с соседями. Практически копия Московии. Кацапы тоже ежедневно обстреливают украинские позиции запрещенным по договорняку оружием.
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12.05.2021 16:37 Ответить
 
 