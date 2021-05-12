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Ізраїль (1229) розвідка (3618) Хамас (156)

Ізраїль заявив про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль заявив про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС

Військові Ізраїлю повідомили, що ліквідували ключових фігур розвідки ХАМАС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці армії Ізраїлю в Twitter.

"Наші винищувачі разом зі службою безпеки ліквідували ключові фігури розвідки ХАМАС: Хасана Каогі (глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС) і його заступника Ваіла Іссу (глава контррозвідки). Схоже, наша розвідка краща", - йдеться в повідомленні.

Ізраїль раніше цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на проведені звідти ракетні обстріли ізраїльських міст.

"У відповідь на СОТНІ (великими літерами в тексті. - Ред.) ракет, випущених по Ізраїлю за останні 24 години, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по низці важливих терористичних цілей і бойовиках-терористах у всьому секторі Гази, що стало нашим найпотужнішим ударом з 2014 року. Зараз ми завдаємо нових ударів по терористичних об'єктах у Газі", - йдеться у повідомленні армійської пресслужби у Twitter.

Всього, за повідомленнями місцевих ЗМІ, з понеділка ХАМАС здійснив пуск понад 800 ракет по ізраїльській території.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони країни Бенні Ганц виступили зі спільною заявою у вівторок ввечері, заявивши, що насильство триватиме протягом деякого часу.

"ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатили, і надалі платитимуть за свої дії", - йдеться в заяві.

Начальник генштабу армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві повідомив, що військові за останні півтора дня завдали ударів по більш ніж 500 цілях у секторі Гази. За його інформацією, загинули десятки палестинських бойовиків.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Ну оно так и есть. Иудеи там жили еще когда об аллахе никто и не слышал
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12.05.2021 07:25
+10
Это только начало, ибо нех..
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12.05.2021 07:27
+8
Миротворців від оон не бажаєте ввести? (Гуттерешшшш)))
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12.05.2021 07:16
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Не разведка лучше. Оружие США и на деньги США лучше.
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12.05.2021 07:13 Відповісти
Читай овца ,http://factmil.com/publ/strana/izrail/*************************************/36-1-0-1337 . ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ -https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C/%D0%92%D0%92%D0%9F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F. Для примера твоя засрашка - https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk034yaUNuC9yofiBrvxX1E3ABJuGqQ:1620794590991&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B2%D0%BF+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEvKq9KyTUm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83Mw8oFBBalF8cmJBZkliF6MnF9wsIUrN8uLiBJmVYmBabkyxYVCHmZcYGVJo1iJWk4sNF_ZdbLzYeGHHxX6FC5uAcL_Chb0XNihc2HKx-WLHxWYwDyi_9cJuIN4LUgcAyRteKWcBAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7eWuqsPwAhWl0eAKHcAeCq0Qth8wAXoECAgQAg. В 4 раза меньше ,и это в пустыни .А разведка действительно одна из лучших .
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12.05.2021 07:45 Відповісти
Сегодня, 02.10.18, в США вступил в силу закон, гарантирующий предоставление Израилю военной помощи на общую сумму 38 млрд долларов в течение 10 лет, т.е. на период 2019-2028 гг. включительно. Закон был утверждён Сенатом США в начале августа, Конгрессом - 13 сентября, после чего был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Текст закона повторяет содержание 10-летнего договора о предоставлении Израилю оборонной помощи, подписанного 14.09.16 при предыдущем президенте США, Бараке Обаме. Целью инициаторов закона было защитить договор от бюджетных конфликтов в будущем, вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. По имени инициатора закон называется «Актом Илеаны Рос-Лейтинен» (Ileana Ros-Lehtinen).

Закон отделяет механизм помощи США Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму в 1 млрд долларов на территории Израиля (в первую очередь ВТО) и создать совместную с Израилем программу по борьбе с БПЛА.
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12.05.2021 07:50 Відповісти
Предыдущий 10-летний договор (2009-2018 гг. включительно) был на 30 млрд долларов, т.е. 3 млрд долларов ежегодно. Однако, в последние годы Конгресс ежегодно добавлял к этой сумме ещё по 500-600 млн долларов, т.е. Израиль получал 3.5-3.6 млрд долларов. Таким образом реальный рост помощи - на 200-300 млн долларов в год.
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12.05.2021 07:51 Відповісти
Вот бы касабам на дамбасе так навалять.
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12.05.2021 07:56 Відповісти
Миротворців від оон не бажаєте ввести? (Гуттерешшшш)))
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12.05.2021 07:16 Відповісти
Трамп сказал шо Иерусалим - это исконно еврейская столица.
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12.05.2021 07:18 Відповісти
Ну оно так и есть. Иудеи там жили еще когда об аллахе никто и не слышал
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12.05.2021 07:25 Відповісти
Да. По этому нужно захватить Иерусалим. Почему к примеру Трамп не сказал что штат Майями - исконно еврейский?
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12.05.2021 07:33 Відповісти
Дурень?
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12.05.2021 07:35 Відповісти
Чей Крым?
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12.05.2021 07:40 Відповісти
Крым это Украина тупица, карту открой
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12.05.2021 07:42 Відповісти
А Крим - це "українська дача", жителі якої перетворили його у "сортир" "всесвітньої бензозаправки"...
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12.05.2021 08:04 Відповісти
Взагалі-то, Майямі не штат, і, навіть, не столиця штату Флоріда, а просто одне з найбільших міст. По-друге, Флоріда - іспанська, початково... А Луїзіана - фрацузська. Ти хоч у Вікіпедію заглядай, за нагоди... Історію будеш краще знать, географію... Ізраїль заявив про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС - Цензор.НЕТ 2521.....
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12.05.2021 08:01 Відповісти
А какая разница?
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12.05.2021 08:13 Відповісти
Зеленський, ты?☺️
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12.05.2021 08:20 Відповісти
- Эта женщина твоя любовница?!
- Ну что ты? Как ты могла такое подумать? Это двоюродная жена...
Ти мені нагадуєш персонажа цього анекдоту...
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12.05.2021 08:26 Відповісти
..там мирняка того арабского наверно погибло, как в чечне когда , а со все утюгов кричали что это бандиты арабские ваххабиты...
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12.05.2021 07:18 Відповісти
Это только начало, ибо нех..
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12.05.2021 07:27 Відповісти
Германия уже призвала стороны к переговорам?
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12.05.2021 07:26 Відповісти
Нет, высказала озабоченность
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12.05.2021 07:28 Відповісти
Тому, что семиты-евреи и семиты -арабы уничтожают друг друга радуются только антисемиты.
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12.05.2021 07:40 Відповісти
Они их что совсем насмерть убили? И как им теперь в глаза смотреть ? И с кем Израилю теперь в Минске договариваться ?
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12.05.2021 07:49 Відповісти
Вот это я понимаю ребята АТО проводят,и европа не вякает,и никто не озабочиваеться,все хорошо
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12.05.2021 07:56 Відповісти
Откуда дровишки?(800 ракет?)
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12.05.2021 08:09 Відповісти
Откуда? Выпилили все трубы в Газе. Разобрали канализацию. Израиль блокирует любые поставки как материалов так и продовольствия палестинцам. Те лазят в Египет. Подкопы устраивают. Тянут металолом и прочий хлам с мусорок. Задача Израиля - держать в первобытном состоянии соседей шоб они вдруг не вооружились и не дали **зды богоизбранным.
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12.05.2021 08:18 Відповісти
З кацапстану вєстімо.
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12.05.2021 08:19 Відповісти
Каким образом? Подкоп из Ростова? Или из Сирии?
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12.05.2021 08:26 Відповісти
Хезболле, Хамасу и ИГИЛ ракеты поставляет Россия.
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12.05.2021 09:17 Відповісти
Надо бы им Зе в консультанты взять, в глаза хамасовцам посмотреть и договориться по середине. И главное перестать стрелять.
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12.05.2021 13:03 Відповісти
Государство - террорист, захватило чужие земли, игнорирует резолюции ООН, не умеет мирно жить с соседями. Практически копия Московии. Кацапы тоже ежедневно обстреливают украинские позиции запрещенным по договорняку оружием.
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12.05.2021 16:37 Відповісти
 
 