Ізраїль заявив про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС

Військові Ізраїлю повідомили, що ліквідували ключових фігур розвідки ХАМАС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці армії Ізраїлю в Twitter.

"Наші винищувачі разом зі службою безпеки ліквідували ключові фігури розвідки ХАМАС: Хасана Каогі (глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС) і його заступника Ваіла Іссу (глава контррозвідки). Схоже, наша розвідка краща", - йдеться в повідомленні.

Ізраїль раніше цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на проведені звідти ракетні обстріли ізраїльських міст.

"У відповідь на СОТНІ (великими літерами в тексті. - Ред.) ракет, випущених по Ізраїлю за останні 24 години, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по низці важливих терористичних цілей і бойовиках-терористах у всьому секторі Гази, що стало нашим найпотужнішим ударом з 2014 року. Зараз ми завдаємо нових ударів по терористичних об'єктах у Газі", - йдеться у повідомленні армійської пресслужби у Twitter.

Всього, за повідомленнями місцевих ЗМІ, з понеділка ХАМАС здійснив пуск понад 800 ракет по ізраїльській території.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Хамас заявив, що випустив по Тель-Авіву 130 ракет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони країни Бенні Ганц виступили зі спільною заявою у вівторок ввечері, заявивши, що насильство триватиме протягом деякого часу.

"ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатили, і надалі платитимуть за свої дії", - йдеться в заяві.

Начальник генштабу армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві повідомив, що військові за останні півтора дня завдали ударів по більш ніж 500 цілях у секторі Гази. За його інформацією, загинули десятки палестинських бойовиків.