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Байден (2384) вакцина (3815) США (23191) COVID-19 (18599)

40% мировых лидеров просят США помочь с вакцинами, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

40% мировых лидеров просят США помочь с вакцинами, - Байден

Президент США Джо Байден сказал, что получил просьбы от очень многих лидеров стран о помощи с вакцинами от COVID-19 и обещал попробовать помочь им.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По сути, около 40% мировых лидеров звонят и спрашивают, можем ли мы им помочь. Попробуем", - сказал Байден, слова которого приводят западные СМИ.

По мнению президента США, "все страны в мире сейчас надеются, что мы поможем им справиться либо с недостаточным производством вакцин, либо просто с доступом к этим препаратам".

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А чому не до пуйла в чергу за шмурдяком?
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12.05.2021 08:01 Ответить
Мы тоже можем стать мировыми лидерами, если попросим. Но просить это унизительно.
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12.05.2021 09:27 Ответить
Тому "велічайший" клянчить по всьому світові на "велике крадівництво"? І не просто клянчить, а й пропонує "послуги". Ну як актриса ...
40% світових лідерів просять США допомогти з вакцинами, - Байден - Цензор.НЕТ 2390
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12.05.2021 10:16 Ответить
 
 