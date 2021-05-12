Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Общество
В поселке городского типа Слобожанское (Днепропетровщина) "с нуля" строят трехэтажное здание, в котором обустроят бассейны для детей и взрослых.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Реконструируем стадионы и строим новые бассейны. И в городах, и в сельской местности. В Слобожанском в 2018-м открыли спорткомплекс. Сейчас "с нуля" строим бассейн. Там будут заниматься плаванием взрослые и дети", - рассказал Резниченко.
Отмечается, что это будет первый в области бассейн в сельской местности. Спорткомплекс и бассейн будут в модерновом стиле.
Работы проводятся в рамках президентской программы "Большая стройка".
"Внешние стены возводим из керамоблоков. Этот материал - для помещений с повышенной влажностью. После - утеплим. Внутри смонтируем мощную вентиляцию. Для очистки воды задействуем и ультрафиолет, и жидкий кислород. Все - по новейшим технологиям, как в Европе", - подчеркнул генподрядчик Владимир Кононов.
Кроме того, бассейн сделают удобным и для людей с ограниченными физическими возможностями.
Как заявил ранее заместитель руководителя Офиса Президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, опыт 2020 года показал, что новая качественная инфраструктура в Украине - это реально. "Люди видят, как меняется страна и на что идут их налоги. Инициатива президента Владимира Зеленского доказала, что при четко поставленных задачах, прописанных KPI и контроле за выполнением, можно добиться очень конкретных результатов", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Класний розпил придумали....
🤣
ПГТ Слобожанское (оно же Юбилейный) там такая "сельская местность"... как зеленский кацманафт...
...
а Слобожанское скорее поселок городского типа, чем село...
так что...Днепру б аэропорт (обещаный шмарклей, проигравшей спор с Бориской)))) это из грандиозных...да так по-мелочи - объездную для большегрузов и дороги по-качественнее, плюс фасады-парки-скверы в порядок...шоб для души..и глаза))))
(не ходок по аквапаркам...потому боюсь брехануть))))))
23.03.21 20:22 У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн. ФОТО
Если и нужна Украине федерализация, то финансовая, чтобы было по социалистическому принципу - от каждого по способностям, каждому по труду. Способна община хотя бы сама себя кормить и развивать - пожалуйста, ваше право. Не способны - извините, как минимум все развлекательные проекты, разве что только за счет частных спонсоров и инвесторов.
Конечно все достаточно сложно, но решившие заниматься политикой должны принимать такое решение именно для того, чтобы решать сложные социальные решения, а не для того, чтобы получить неприкосновенность и доступ к распилу бюджета.
решениязадачи
Рєзніченка звільнили і звинуватили у зловживаннях, а будівництво зупинили.
Тепер рєзніченка повернули, роботи поновили, тільки у рамках програми президента.
До речі, хтось ту програму читав? Бачив?