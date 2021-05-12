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Днепропетровщина (2888) ОГА (2376) Большая стройка (722)

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА

В поселке городского типа Слобожанское (Днепропетровщина) "с нуля" строят трехэтажное здание, в котором обустроят бассейны для детей и взрослых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Реконструируем стадионы и строим новые бассейны. И в городах, и в сельской местности. В Слобожанском в 2018-м открыли спорткомплекс. Сейчас "с нуля" строим бассейн. Там будут заниматься плаванием взрослые и дети", - рассказал Резниченко.

Отмечается, что это будет первый в области бассейн в сельской местности. Спорткомплекс и бассейн будут в модерновом стиле.

Работы проводятся в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Внешние стены возводим из керамоблоков. Этот материал - для помещений с повышенной влажностью. После - утеплим. Внутри смонтируем мощную вентиляцию. Для очистки воды задействуем и ультрафиолет, и жидкий кислород. Все - по новейшим технологиям, как в Европе", - подчеркнул генподрядчик Владимир Кононов.

Кроме того, бассейн сделают удобным и для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как заявил ранее заместитель руководителя Офиса Президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, опыт 2020 года показал, что новая качественная инфраструктура в Украине - это реально. "Люди видят, как меняется страна и на что идут их налоги. Инициатива президента Владимира Зеленского доказала, что при четко поставленных задачах, прописанных KPI и контроле за выполнением, можно добиться очень конкретных результатов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участок "дороги единства" на Днепропетровщине ремонтируют в круглосуточном режиме, - "Укравтодор". ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
ааааа.... в "сельской местности" ))))
ПГТ Слобожанское (оно же Юбилейный) там такая "сельская местность"... как зеленский кацманафт...Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4261

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8337

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6375

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6648

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8501

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8989

...
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12.05.2021 15:44
+4
Этот бассейн начали строить при Порохе. Я живу в 500 метрах в этом Слобожанском (пригород Днепра). Спорткомплекс построили в 2018 году, бассейн - это его продолжение. После воцарения зели стройка остановилась, а возобновилась недавно после возвращения бывшего Порошенковского головы обладминистрации Резниченко на прежнюю должность.
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12.05.2021 18:34
+3
аквапарк есть (не круглогодичный правда)...горнолыжный тоже ( "Лавина", в балке)
так что...Днепру б аэропорт (обещаный шмарклей, проигравшей спор с Бориской)))) это из грандиозных...да так по-мелочи - объездную для большегрузов и дороги по-качественнее, плюс фасады-парки-скверы в порядок...шоб для души..и глаза))))
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12.05.2021 15:55
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А какое название у этого очередного большого распила???
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12.05.2021 15:36 Ответить
ВелиикиИЙ заплив..чи розпил...)))
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12.05.2021 15:37 Ответить
Не мають куди гроші подіти, тупий розпил бабла.
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12.05.2021 15:47 Ответить
Річки пересохли??
Класний розпил придумали....
🤣
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12.05.2021 15:36 Ответить
Классная информационная крыша. Бабло вбухать, простым смертным отдых не по карману будет. Потом приватизировать как нерентабельное по бросовой цене. А зелебобики увидят только одну фразу: "строят трехэтажное здание, в котором обустроят бассейны для детей". Источник: https://censor.net/ru/n3264810
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12.05.2021 15:44 Ответить
ааааа.... в "сельской местности" ))))
ПГТ Слобожанское (оно же Юбилейный) там такая "сельская местность"... как зеленский кацманафт...Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4261

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8337

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6375

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6648

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8501

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8989

...
показать весь комментарий
12.05.2021 15:44 Ответить
А чем тебе это не село?Тебе нужно чтобы как нарасеи было? Сортир на улице, покосившиеся дома-развалюхи и отсутсвие асфальта?
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12.05.2021 15:54 Ответить
справедливости ради есть и у на брошенные и загибающиеся села (даже в нашей области)
а Слобожанское скорее поселок городского типа, чем село...
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12.05.2021 15:57 Ответить
Это во первіх селище, а его тип то такє, какаяразніца?
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12.05.2021 16:00 Ответить
Я бы сказала что это город и даже не пригород, транспорт городской, инфраструктура тоже. А если уж брать жм Западный- который город- город , то из него до центра намного дальше чем со Слобожанского.
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12.05.2021 17:43 Ответить
Коровники это городская инфраструктура?Вы там что курите?
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12.05.2021 21:13 Ответить
да вот это село....
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12.05.2021 15:58 Ответить
ну и дай Бог чтоб все села были такие !!!
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12.05.2021 15:59 Ответить
Жигулі на парковці біля новобудови.. Перший басейн у сільській місцевості будують на Дніпропетровщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8672
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12.05.2021 16:19 Ответить
то для антуражу ))))) шоб в налоговую ходить )))))
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12.05.2021 16:42 Ответить
То перед АТБ, а новобудовам на фото вже років за 12
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13.05.2021 08:04 Ответить
Да уж в Новомосковске, есть готовый бассейн который уж как 2года не работает, в Днепре есть бассейн, который ранее был завода карла либкнехта, сейчас коммунальный тоже не работает. А тут большое строительство в сельской местности - популисты гребанные.
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12.05.2021 19:56 Ответить
Шо за полумеры? Постройте лучше крытый, круглогодичный горнолыжный курорт. Где-нибудь в Днепре. И аквапарк круглогодичный.
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12.05.2021 15:46 Ответить
аквапарк есть (не круглогодичный правда)...горнолыжный тоже ( "Лавина", в балке)
так что...Днепру б аэропорт (обещаный шмарклей, проигравшей спор с Бориской)))) это из грандиозных...да так по-мелочи - объездную для большегрузов и дороги по-качественнее, плюс фасады-парки-скверы в порядок...шоб для души..и глаза))))
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12.05.2021 15:55 Ответить
В Дніпрі нема цілорічного аквапарку?
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12.05.2021 16:20 Ответить
от честно ...шоб не брехануть (по моему есть на левом берегу в развлекательном центре что-то такое похожее), но на открытом воздухе - точно есть на берегу Днепра большой аквапарк..
(не ходок по аквапаркам...потому боюсь брехануть))))))
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12.05.2021 16:38 Ответить
спонсор проекта норик? ))
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12.05.2021 15:47 Ответить
заводы лучше стройте и обеспечивайте людей работой...
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12.05.2021 15:57 Ответить
Мозги себе лучше построй, какие заводы в селе?Цирк тебе там не построить на всякий случай?
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12.05.2021 16:18 Ответить
Там 300 метров до Днепра. Такая себе сельская местность)
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12.05.2021 15:57 Ответить
да хоть 3 метра, какаяразніца?
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12.05.2021 16:05 Ответить
Так більшість басейнів і аквапарків виносять за місто, питання в парковіці.
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12.05.2021 16:17 Ответить
Большая. Называть это сельской местностью-передёргивание фактов/ популизм. Ясно, что этот бассейн для Днепра, а не для «сельской местности»)
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12.05.2021 18:17 Ответить
Ясно что вы пропускаете приём таблеток - в Днепре своих бассейнов хватает. А местность это сельская потому что это - селище, с коровниками и тепличным хозяйством.
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12.05.2021 21:11 Ответить
можно только порадоваться за сельских жителей . осталось только понять зеленую логику распределения сих благ . кому то современный спорткомплекс а кому то ободранная школа с туалетом на улице Перший басейн у сільській місцевості будують на Дніпропетровщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8152
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12.05.2021 15:58 Ответить
Балабол, покажи туалет на улице при ободраной школе.
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12.05.2021 16:05 Ответить
Шо за очередное на.балово, це по факту Днепр, в Киеве есть такие села как Троещина, Виноградар, Борщаговка, Теремки, уже придумать путевого ничього не можуть)))))
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12.05.2021 15:59 Ответить
По факту это не Днепр, потому что там ОТГ.
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12.05.2021 16:03 Ответить
Ну по формє, в целом, не тот центр тяжесті!
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12.05.2021 16:07 Ответить
Филатов легли и просять - не наводить красоту на посёлке, а то ему конфузно..
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12.05.2021 16:24 Ответить
Та й новина,-так собі "новина". В руслі лінії партії...
23.03.21 20:22 У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн. ФОТО
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12.05.2021 16:40 Ответить
Если это деньги из бюджета пгт Слобожанское, то пусть эти вложения, жителей Слобожанского и беспокоят.
Если и нужна Украине федерализация, то финансовая, чтобы было по социалистическому принципу - от каждого по способностям, каждому по труду. Способна община хотя бы сама себя кормить и развивать - пожалуйста, ваше право. Не способны - извините, как минимум все развлекательные проекты, разве что только за счет частных спонсоров и инвесторов.
Конечно все достаточно сложно, но решившие заниматься политикой должны принимать такое решение именно для того, чтобы решать сложные социальные решения, а не для того, чтобы получить неприкосновенность и доступ к распилу бюджета.
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12.05.2021 16:46 Ответить
*решать сложные социальные решения задачи
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12.05.2021 16:50 Ответить
Цей комплекс почали будувати ще за попередньої влади.
Рєзніченка звільнили і звинуватили у зловживаннях, а будівництво зупинили.
Тепер рєзніченка повернули, роботи поновили, тільки у рамках програми президента.
До речі, хтось ту програму читав? Бачив?
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12.05.2021 17:05 Ответить
Эта сельская местность фактически пригород Днепра, которая развивается за счет его ресурсов, не в обиду будет сказано. Многие "селяне" работают в Днепре, немало крупных фирм, работающих в Днепре, зарегистрировано в Слобожанском. В определенной степени это такая себе оффшорная зона для днепровских компаний. Мэр Филатов долго, но безуспешно пытался договориться о присоединении Слобожанского к Днепру.
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12.05.2021 18:01 Ответить
Так если селяне работают в Днепре,то не село, а Днепр и развивается за счёт ресурсов селян, потому, что за такие гроши из городских работать никто не хочет. По поводу "городских ресурсов" - для того и созданы ОТГ чтобы сами себя окупали и чтобы их деньги город не отбирал.
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12.05.2021 22:17 Ответить
Этот бассейн начали строить при Порохе. Я живу в 500 метрах в этом Слобожанском (пригород Днепра). Спорткомплекс построили в 2018 году, бассейн - это его продолжение. После воцарения зели стройка остановилась, а возобновилась недавно после возвращения бывшего Порошенковского головы обладминистрации Резниченко на прежнюю должность.
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12.05.2021 18:34 Ответить
А может всё прозаичнее - цоколь и фундамент основания поставили на естественную усадку, а через пару сезонов нагружают коробку.
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12.05.2021 22:23 Ответить
Нет, версия не правильная. Просто в громаде без помощи области не хватало денег на бассейн. Все средства пустили на достройку нового корпуса младшей школы. Школу достраивать начали тоже при Порохе.
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12.05.2021 23:32 Ответить
Єто из серии бабка поела огурцов и из-за єтого умерла.
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12.05.2021 23:42 Ответить
Искусство заголовка... Слобожанский к сельской местности имеет такое же отношение как Гренландия к выращиванию бананов... Обычный район города , административно находящийся за его пределами... Таромское , Сухачевка или Чапли ближе к определению "сельская местность" , хотя они административно они город
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13.05.2021 12:23 Ответить
 
 