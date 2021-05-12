Перший басейн у сільській місцевості будують на Дніпропетровщині, - ОДА

У селищі міського типу Слобожанське (Дніпропетровщина) "з нуля" будують триповерхову будівлю, в якій облаштують басейни для дітей і дорослих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Реконструюємо стадіони та зводимо нові басейни. І в містах, і в сільській місцевості. У Слобожанському в 2018-му відкрили спорткомплекс. Нині "з нуля" будуємо басейн. Там займатимуться плаванням дорослі й діти", – розповів Валентин Резніченко.

Зазначається, що це буде перший в області басейн у сільській місцевості. Спорткомплекс і басейн будуть у модерновому стилі.

Роботи проводяться в межах президентської програми "Велике будівництво".

"Зовнішні стіни зводимо з керамблоку. Цей матеріал – для приміщень із підвищеною вологістю. Після – утеплимо. Всередині змонтуємо потужну вентиляцію. Для очищення води задіємо і ультрафіолет, і рідкий кисень. Все – за новітніми технологіями, як у Європі", – підкреслив генпідрядник Володимир Кононов.

Крім того, басейн зроблять зручним і для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Як заявив раніше заступник керівника Офісу Президента і координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, досвід 2020 року засвідчив, що нова якісна інфраструктура в Україні - це реально. "Люди бачать, як змінюється країна і на що йдуть їхні податки. Ініціатива президента Володимира Зеленського довела, що за чітко поставлених завдань, прописаних KPI і контролю за виконанням, можна домогтися дуже конкретних результатів", - сказав він.

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