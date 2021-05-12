Перший басейн у сільській місцевості будують на Дніпропетровщині, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У селищі міського типу Слобожанське (Дніпропетровщина) "з нуля" будують триповерхову будівлю, в якій облаштують басейни для дітей і дорослих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Реконструюємо стадіони та зводимо нові басейни. І в містах, і в сільській місцевості. У Слобожанському в 2018-му відкрили спорткомплекс. Нині "з нуля" будуємо басейн. Там займатимуться плаванням дорослі й діти", – розповів Валентин Резніченко.
Зазначається, що це буде перший в області басейн у сільській місцевості. Спорткомплекс і басейн будуть у модерновому стилі.
Роботи проводяться в межах президентської програми "Велике будівництво".
"Зовнішні стіни зводимо з керамблоку. Цей матеріал – для приміщень із підвищеною вологістю. Після – утеплимо. Всередині змонтуємо потужну вентиляцію. Для очищення води задіємо і ультрафіолет, і рідкий кисень. Все – за новітніми технологіями, як у Європі", – підкреслив генпідрядник Володимир Кононов.
Крім того, басейн зроблять зручним і для людей з обмеженими фізичними можливостями.
Як заявив раніше заступник керівника Офісу Президента і координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, досвід 2020 року засвідчив, що нова якісна інфраструктура в Україні - це реально. "Люди бачать, як змінюється країна і на що йдуть їхні податки. Ініціатива президента Володимира Зеленського довела, що за чітко поставлених завдань, прописаних KPI і контролю за виконанням, можна домогтися дуже конкретних результатів", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Класний розпил придумали....
🤣
ПГТ Слобожанское (оно же Юбилейный) там такая "сельская местность"... как зеленский кацманафт...
...
а Слобожанское скорее поселок городского типа, чем село...
так что...Днепру б аэропорт (обещаный шмарклей, проигравшей спор с Бориской)))) это из грандиозных...да так по-мелочи - объездную для большегрузов и дороги по-качественнее, плюс фасады-парки-скверы в порядок...шоб для души..и глаза))))
(не ходок по аквапаркам...потому боюсь брехануть))))))
23.03.21 20:22 У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн. ФОТО
Если и нужна Украине федерализация, то финансовая, чтобы было по социалистическому принципу - от каждого по способностям, каждому по труду. Способна община хотя бы сама себя кормить и развивать - пожалуйста, ваше право. Не способны - извините, как минимум все развлекательные проекты, разве что только за счет частных спонсоров и инвесторов.
Конечно все достаточно сложно, но решившие заниматься политикой должны принимать такое решение именно для того, чтобы решать сложные социальные решения, а не для того, чтобы получить неприкосновенность и доступ к распилу бюджета.
решениязадачи
Рєзніченка звільнили і звинуватили у зловживаннях, а будівництво зупинили.
Тепер рєзніченка повернули, роботи поновили, тільки у рамках програми президента.
До речі, хтось ту програму читав? Бачив?