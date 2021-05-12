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Перший басейн у сільській місцевості будують на Дніпропетровщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Перший басейн у сільській місцевості будують на Дніпропетровщині, - ОДА

У селищі міського типу Слобожанське (Дніпропетровщина) "з нуля" будують триповерхову будівлю, в якій облаштують басейни для дітей і дорослих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Реконструюємо стадіони та зводимо нові басейни. І в містах, і в сільській місцевості. У Слобожанському в 2018-му відкрили спорткомплекс. Нині "з нуля" будуємо басейн. Там займатимуться плаванням дорослі й діти", – розповів Валентин Резніченко.

Зазначається, що це буде перший в області басейн у сільській місцевості. Спорткомплекс і басейн будуть у модерновому стилі.

Роботи проводяться в межах президентської програми "Велике будівництво".

"Зовнішні стіни зводимо з керамблоку. Цей матеріал – для приміщень із підвищеною вологістю. Після – утеплимо. Всередині змонтуємо потужну вентиляцію. Для очищення води задіємо і ультрафіолет, і рідкий кисень. Все – за новітніми технологіями, як у Європі", – підкреслив генпідрядник Володимир Кононов.

Крім того, басейн зроблять зручним і для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Як заявив раніше заступник керівника Офісу Президента і координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, досвід 2020 року засвідчив, що нова якісна інфраструктура в Україні - це реально. "Люди бачать, як змінюється країна і на що йдуть їхні податки. Ініціатива президента Володимира Зеленського довела, що за чітко поставлених завдань, прописаних KPI і контролю за виконанням, можна домогтися дуже конкретних результатів", - сказав він.

Дивіться також: Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
ааааа.... в "сельской местности" ))))
ПГТ Слобожанское (оно же Юбилейный) там такая "сельская местность"... как зеленский кацманафт...Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4261

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8337

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6375

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6648

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8501

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8989

...
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12.05.2021 15:44
+4
Этот бассейн начали строить при Порохе. Я живу в 500 метрах в этом Слобожанском (пригород Днепра). Спорткомплекс построили в 2018 году, бассейн - это его продолжение. После воцарения зели стройка остановилась, а возобновилась недавно после возвращения бывшего Порошенковского головы обладминистрации Резниченко на прежнюю должность.
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12.05.2021 18:34
+3
аквапарк есть (не круглогодичный правда)...горнолыжный тоже ( "Лавина", в балке)
так что...Днепру б аэропорт (обещаный шмарклей, проигравшей спор с Бориской)))) это из грандиозных...да так по-мелочи - объездную для большегрузов и дороги по-качественнее, плюс фасады-парки-скверы в порядок...шоб для души..и глаза))))
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12.05.2021 15:55
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А какое название у этого очередного большого распила???
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12.05.2021 15:36 Відповісти
ВелиикиИЙ заплив..чи розпил...)))
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12.05.2021 15:37 Відповісти
Не мають куди гроші подіти, тупий розпил бабла.
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12.05.2021 15:47 Відповісти
Річки пересохли??
Класний розпил придумали....
🤣
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12.05.2021 15:36 Відповісти
Классная информационная крыша. Бабло вбухать, простым смертным отдых не по карману будет. Потом приватизировать как нерентабельное по бросовой цене. А зелебобики увидят только одну фразу: "строят трехэтажное здание, в котором обустроят бассейны для детей". Источник: https://censor.net/ru/n3264810
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12.05.2021 15:44 Відповісти
ааааа.... в "сельской местности" ))))
ПГТ Слобожанское (оно же Юбилейный) там такая "сельская местность"... как зеленский кацманафт...Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4261

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8337

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6375

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6648

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8501

Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8989

...
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12.05.2021 15:44 Відповісти
А чем тебе это не село?Тебе нужно чтобы как нарасеи было? Сортир на улице, покосившиеся дома-развалюхи и отсутсвие асфальта?
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12.05.2021 15:54 Відповісти
справедливости ради есть и у на брошенные и загибающиеся села (даже в нашей области)
а Слобожанское скорее поселок городского типа, чем село...
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12.05.2021 15:57 Відповісти
Это во первіх селище, а его тип то такє, какаяразніца?
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12.05.2021 16:00 Відповісти
Я бы сказала что это город и даже не пригород, транспорт городской, инфраструктура тоже. А если уж брать жм Западный- который город- город , то из него до центра намного дальше чем со Слобожанского.
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12.05.2021 17:43 Відповісти
Коровники это городская инфраструктура?Вы там что курите?
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12.05.2021 21:13 Відповісти
да вот это село....
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12.05.2021 15:58 Відповісти
ну и дай Бог чтоб все села были такие !!!
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12.05.2021 15:59 Відповісти
Жигулі на парковці біля новобудови.. Перший басейн у сільській місцевості будують на Дніпропетровщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8672
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12.05.2021 16:19 Відповісти
то для антуражу ))))) шоб в налоговую ходить )))))
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12.05.2021 16:42 Відповісти
То перед АТБ, а новобудовам на фото вже років за 12
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13.05.2021 08:04 Відповісти
Да уж в Новомосковске, есть готовый бассейн который уж как 2года не работает, в Днепре есть бассейн, который ранее был завода карла либкнехта, сейчас коммунальный тоже не работает. А тут большое строительство в сельской местности - популисты гребанные.
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12.05.2021 19:56 Відповісти
Шо за полумеры? Постройте лучше крытый, круглогодичный горнолыжный курорт. Где-нибудь в Днепре. И аквапарк круглогодичный.
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12.05.2021 15:46 Відповісти
аквапарк есть (не круглогодичный правда)...горнолыжный тоже ( "Лавина", в балке)
так что...Днепру б аэропорт (обещаный шмарклей, проигравшей спор с Бориской)))) это из грандиозных...да так по-мелочи - объездную для большегрузов и дороги по-качественнее, плюс фасады-парки-скверы в порядок...шоб для души..и глаза))))
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12.05.2021 15:55 Відповісти
В Дніпрі нема цілорічного аквапарку?
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12.05.2021 16:20 Відповісти
от честно ...шоб не брехануть (по моему есть на левом берегу в развлекательном центре что-то такое похожее), но на открытом воздухе - точно есть на берегу Днепра большой аквапарк..
(не ходок по аквапаркам...потому боюсь брехануть))))))
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12.05.2021 16:38 Відповісти
спонсор проекта норик? ))
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12.05.2021 15:47 Відповісти
заводы лучше стройте и обеспечивайте людей работой...
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12.05.2021 15:57 Відповісти
Мозги себе лучше построй, какие заводы в селе?Цирк тебе там не построить на всякий случай?
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12.05.2021 16:18 Відповісти
Там 300 метров до Днепра. Такая себе сельская местность)
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12.05.2021 15:57 Відповісти
да хоть 3 метра, какаяразніца?
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12.05.2021 16:05 Відповісти
Так більшість басейнів і аквапарків виносять за місто, питання в парковіці.
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12.05.2021 16:17 Відповісти
Большая. Называть это сельской местностью-передёргивание фактов/ популизм. Ясно, что этот бассейн для Днепра, а не для «сельской местности»)
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12.05.2021 18:17 Відповісти
Ясно что вы пропускаете приём таблеток - в Днепре своих бассейнов хватает. А местность это сельская потому что это - селище, с коровниками и тепличным хозяйством.
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12.05.2021 21:11 Відповісти
можно только порадоваться за сельских жителей . осталось только понять зеленую логику распределения сих благ . кому то современный спорткомплекс а кому то ободранная школа с туалетом на улице Перший басейн у сільській місцевості будують на Дніпропетровщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8152
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12.05.2021 15:58 Відповісти
Балабол, покажи туалет на улице при ободраной школе.
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12.05.2021 16:05 Відповісти
Шо за очередное на.балово, це по факту Днепр, в Киеве есть такие села как Троещина, Виноградар, Борщаговка, Теремки, уже придумать путевого ничього не можуть)))))
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12.05.2021 15:59 Відповісти
По факту это не Днепр, потому что там ОТГ.
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12.05.2021 16:03 Відповісти
Ну по формє, в целом, не тот центр тяжесті!
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12.05.2021 16:07 Відповісти
Филатов легли и просять - не наводить красоту на посёлке, а то ему конфузно..
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12.05.2021 16:24 Відповісти
Та й новина,-так собі "новина". В руслі лінії партії...
23.03.21 20:22 У селищі на Дніпропетровщині будують новий триповерховий басейн. ФОТО
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12.05.2021 16:40 Відповісти
Если это деньги из бюджета пгт Слобожанское, то пусть эти вложения, жителей Слобожанского и беспокоят.
Если и нужна Украине федерализация, то финансовая, чтобы было по социалистическому принципу - от каждого по способностям, каждому по труду. Способна община хотя бы сама себя кормить и развивать - пожалуйста, ваше право. Не способны - извините, как минимум все развлекательные проекты, разве что только за счет частных спонсоров и инвесторов.
Конечно все достаточно сложно, но решившие заниматься политикой должны принимать такое решение именно для того, чтобы решать сложные социальные решения, а не для того, чтобы получить неприкосновенность и доступ к распилу бюджета.
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12.05.2021 16:46 Відповісти
*решать сложные социальные решения задачи
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12.05.2021 16:50 Відповісти
Цей комплекс почали будувати ще за попередньої влади.
Рєзніченка звільнили і звинуватили у зловживаннях, а будівництво зупинили.
Тепер рєзніченка повернули, роботи поновили, тільки у рамках програми президента.
До речі, хтось ту програму читав? Бачив?
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12.05.2021 17:05 Відповісти
Эта сельская местность фактически пригород Днепра, которая развивается за счет его ресурсов, не в обиду будет сказано. Многие "селяне" работают в Днепре, немало крупных фирм, работающих в Днепре, зарегистрировано в Слобожанском. В определенной степени это такая себе оффшорная зона для днепровских компаний. Мэр Филатов долго, но безуспешно пытался договориться о присоединении Слобожанского к Днепру.
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12.05.2021 18:01 Відповісти
Так если селяне работают в Днепре,то не село, а Днепр и развивается за счёт ресурсов селян, потому, что за такие гроши из городских работать никто не хочет. По поводу "городских ресурсов" - для того и созданы ОТГ чтобы сами себя окупали и чтобы их деньги город не отбирал.
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12.05.2021 22:17 Відповісти
Этот бассейн начали строить при Порохе. Я живу в 500 метрах в этом Слобожанском (пригород Днепра). Спорткомплекс построили в 2018 году, бассейн - это его продолжение. После воцарения зели стройка остановилась, а возобновилась недавно после возвращения бывшего Порошенковского головы обладминистрации Резниченко на прежнюю должность.
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12.05.2021 18:34 Відповісти
А может всё прозаичнее - цоколь и фундамент основания поставили на естественную усадку, а через пару сезонов нагружают коробку.
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12.05.2021 22:23 Відповісти
Нет, версия не правильная. Просто в громаде без помощи области не хватало денег на бассейн. Все средства пустили на достройку нового корпуса младшей школы. Школу достраивать начали тоже при Порохе.
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12.05.2021 23:32 Відповісти
Єто из серии бабка поела огурцов и из-за єтого умерла.
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12.05.2021 23:42 Відповісти
Искусство заголовка... Слобожанский к сельской местности имеет такое же отношение как Гренландия к выращиванию бананов... Обычный район города , административно находящийся за его пределами... Таромское , Сухачевка или Чапли ближе к определению "сельская местность" , хотя они административно они город
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13.05.2021 12:23 Відповісти
 
 