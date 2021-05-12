Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора "Спецжитлофонда" по результатам сегодняшних обысков, - прокуратура

По результатам сегодняшних обысков в Спецжитлофонде вручены уведомления о подозрении действующему и бывшему заместителю директора КП "Спецжитлофонд", а также директору подрядной фирмы.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам следственных действий, которые начались сегодня утром и в настоящее время продолжаются в офисах коммунального предприятия "Спецжитлофонд" и подрядных фирмах, вручено уведомление о подозрении трем лицам, а именно: заместителю КП "Спецжитлофонд"; бывшему заместителю КП "Спецжитлофонд"; директору подрядной фирмы", - уточнила она.

По словам Максимец, их подозревают в завладении средствами городского бюджета, которые выделялись на строительство и реконструкцию инженерных сетей в сумме почти 10,5 млн грн.

"Кроме того, в ходе обысков изъята финансовая документация и черновые записи. Следственные действия продолжаются", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось об обысках в "Спецжитлофонде" в Киеве по факту хищения свыше 10,5 млн грн.