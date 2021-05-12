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Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора "Спецжитлофонда" по результатам сегодняшних обысков, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора

По результатам сегодняшних обысков в Спецжитлофонде вручены уведомления о подозрении действующему и бывшему заместителю директора КП "Спецжитлофонд", а также директору подрядной фирмы.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам следственных действий, которые начались сегодня утром и в настоящее время продолжаются в офисах коммунального предприятия "Спецжитлофонд" и подрядных фирмах, вручено уведомление о подозрении трем лицам, а именно: заместителю КП "Спецжитлофонд"; бывшему заместителю КП "Спецжитлофонд"; директору подрядной фирмы", - уточнила она.

По словам Максимец, их подозревают в завладении средствами городского бюджета, которые выделялись на строительство и реконструкцию инженерных сетей в сумме почти 10,5 млн грн.

"Кроме того, в ходе обысков изъята финансовая документация и черновые записи. Следственные действия продолжаются", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось об  обысках в "Спецжитлофонде" в Киеве по факту хищения свыше 10,5 млн грн.

Автор: Ірина Дашківська
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а шо с мёртвымчуком Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора "Спецжитлофонда" по результатам сегодняшних обысков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 936
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12.05.2021 15:44 Ответить
Не вышло.Хоть этому-вручат. Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора "Спецжитлофонда" по результатам сегодняшних обысков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6981
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12.05.2021 15:51 Ответить
Мертвечук вручил Бенедиктовой пидозру и проводит обшук в СБУ. Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора "Спецжитлофонда" по результатам сегодняшних обысков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4072
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12.05.2021 15:52 Ответить
Пледом укривали? До машини заносили? Чи, ізвєргі, так і зоставили "уважаімих людєй" в кабінеті сидіти з папірцем в руках? Не переживайте, Спецжитлофондівці, вас не скривдять. Бачили передачи про рибалку на "Діскавері"? Так і в Україні. Спіймали. показали, поцілували і відпустили. Ще жоден злодій, жоден ворожина в цій країні не постраждав. Головне щоб не АТОшники ви були і не волонтери. А так - на хі-хі зійде, можу укласти парі.
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12.05.2021 16:16 Ответить
А фамилии у них есть или это секрет?
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12.05.2021 19:17 Ответить
ЗЕ начал весеннюю посадку? Вручено підозри чинному та ексзаступнику директора "Спецжитлофонду" за результатами сьогоднішніх обшуків, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4515
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13.05.2021 06:59 Ответить
 
 