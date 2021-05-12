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Проводятся обыски в "Киевавтодоре", - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Проводятся обыски в

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в г. Киеве проводит обыски в Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в Киеве на сумму более 18 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, частная компания - регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на общую сумму более 1,9 млрд грн, осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы.

При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ.

В ходе проведенных накануне обысков в подрядных организациях, задействованных в противоправной схеме, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн ​​грн, компьютерная техника и печати предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводятся обыски в помещениях КГГА и частного предприятия по делу о нанесении 19,5 млн грн ущерба бюджету Киева, - прокуратура. ФОТО

12 мая 2021 года по адресу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводятся обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины, отмечают в прокуратуре.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Запузырилось, забулькало в зловонной клоаке, бывшей по совместительству силовыми органами Украины. Результат предсказуем - посадят в крайнем случае водилу самосвала, который на дачу асфальта пол машины продал. Остальное как всегда - поймали, показали, поцеловали, отпустили.
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12.05.2021 16:34
+3
Операция прикрытия Великого Крадівництва!
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12.05.2021 16:40
+2
У тестя зеленского тоже обыски будут или как?
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12.05.2021 16:35
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Запузырилось, забулькало в зловонной клоаке, бывшей по совместительству силовыми органами Украины. Результат предсказуем - посадят в крайнем случае водилу самосвала, который на дачу асфальта пол машины продал. Остальное как всегда - поймали, показали, поцеловали, отпустили.
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12.05.2021 16:34 Ответить
У тестя зеленского тоже обыски будут или как?
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12.05.2021 16:35 Ответить
Ну хоть кого то обыщите,раз не можете,без этого.
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12.05.2021 16:36 Ответить
Операция прикрытия Великого Крадівництва!
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12.05.2021 16:40 Ответить
Велике Будівництво закінчується Великою Чисткою??
🤔
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12.05.2021 16:45 Ответить
там бобок немеренно пилится..с собачкой нужно залежи искать..)) Проводятся обыски в "Киевавтодоре", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8061
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12.05.2021 16:46 Ответить
2 варианта: Кто то закрысил бабло или нужно поставить на поток своего человечка. Про борьбу с воровством и т.д. пусть Мазур рассказывает перед "Сватами".
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12.05.2021 16:50 Ответить
Асфальт прошлогодний ищут? У тестя нелоха42 пошишкуйте!
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12.05.2021 16:57 Ответить
А смысл? Проводяться обшуки в "Київавтодорі", - прокуратура - Цензор.НЕТ 2538
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12.05.2021 17:47 Ответить
У Юзика нужно... много в дорожной отрасли он крышует...
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12.05.2021 18:26 Ответить
Прощай недоремонт на Телини
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12.05.2021 19:07 Ответить
Это чтобы никто не смел красть помимо "великого крадівництва".

https://youtu.be/cPDNb3Xx1vA
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15.09.2021 17:46 Ответить
 
 