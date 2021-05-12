Проводятся обыски в "Киевавтодоре", - прокуратура

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в г. Киеве проводит обыски в Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в Киеве на сумму более 18 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, частная компания - регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на общую сумму более 1,9 млрд грн, осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы.

При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ.

В ходе проведенных накануне обысков в подрядных организациях, задействованных в противоправной схеме, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн ​​грн, компьютерная техника и печати предприятий.

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12 мая 2021 года по адресу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводятся обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины, отмечают в прокуратуре.