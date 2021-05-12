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Проводяться обшуки в "Київавтодорі", - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Проводяться обшуки в

Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС в м.Києві проводить обшуки в Комунальній корпорації "Київавтодор" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з ремонту доріг у Києві на суму понад 18 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації "Київавтодор " на загальну суму понад 1, 9 млрд грн., здійснювала роботи по ремонту дорожнього покриття столиці.

При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт.

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Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних в протиправній схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.

12 травня 2021 року за адресою комунальної корпорації "Київавтодор" проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Запузырилось, забулькало в зловонной клоаке, бывшей по совместительству силовыми органами Украины. Результат предсказуем - посадят в крайнем случае водилу самосвала, который на дачу асфальта пол машины продал. Остальное как всегда - поймали, показали, поцеловали, отпустили.
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12.05.2021 16:34
+3
Операция прикрытия Великого Крадівництва!
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12.05.2021 16:40
+2
У тестя зеленского тоже обыски будут или как?
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12.05.2021 16:35
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Запузырилось, забулькало в зловонной клоаке, бывшей по совместительству силовыми органами Украины. Результат предсказуем - посадят в крайнем случае водилу самосвала, который на дачу асфальта пол машины продал. Остальное как всегда - поймали, показали, поцеловали, отпустили.
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12.05.2021 16:34 Відповісти
У тестя зеленского тоже обыски будут или как?
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12.05.2021 16:35 Відповісти
Ну хоть кого то обыщите,раз не можете,без этого.
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12.05.2021 16:36 Відповісти
Операция прикрытия Великого Крадівництва!
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12.05.2021 16:40 Відповісти
Велике Будівництво закінчується Великою Чисткою??
🤔
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12.05.2021 16:45 Відповісти
там бобок немеренно пилится..с собачкой нужно залежи искать..)) Проводятся обыски в "Киевавтодоре", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8061
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12.05.2021 16:46 Відповісти
2 варианта: Кто то закрысил бабло или нужно поставить на поток своего человечка. Про борьбу с воровством и т.д. пусть Мазур рассказывает перед "Сватами".
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12.05.2021 16:50 Відповісти
Асфальт прошлогодний ищут? У тестя нелоха42 пошишкуйте!
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12.05.2021 16:57 Відповісти
А смысл? Проводяться обшуки в "Київавтодорі", - прокуратура - Цензор.НЕТ 2538
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12.05.2021 17:47 Відповісти
У Юзика нужно... много в дорожной отрасли он крышует...
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12.05.2021 18:26 Відповісти
Прощай недоремонт на Телини
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12.05.2021 19:07 Відповісти
Это чтобы никто не смел красть помимо "великого крадівництва".

https://youtu.be/cPDNb3Xx1vA
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15.09.2021 17:46 Відповісти
 
 