Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил художнику Ивану Марчуку для размещения его персонального музея здание бывшего американского посольства, которое в настоящее время принадлежит ДУС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский вместе с супругой посетили ретроспективную выставку народного художника Украины Ивана Марчука в Музее истории Киева и поздравили художника с 85-летним юбилеем.
Президент обратил внимание на то, что Иван Марчук сейчас ищет здание для создания музея. Глава государства предложил здание, которое сейчас принадлежит Государственному управлению делами.
"Это раньше было американское посольство. Посмотрите, и если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, есть двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей ", - отметил Зеленский.
Иван Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007 году попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph. Работы художника насчитывает около 5000 произведений.
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И.Марчук "Автопортрет"
Вы хотя бы одну его работу видели? Это если уж решили параллели, хотя и не совсем понятные, проводить.
Или собственное раздутое эго, в сочетании с незнанием и некомпетентностью, позволяет делать подобные выводы, даже будучи незнакомым с подобным "творчеством", и мнением, пусть не искусствоведа, но человека, которому не чужда творческая работа.
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А судьи кто?
Хотя там мысль выражена предельно ясно.
хочуть викрасти секретну техніку живопису марчука...той жеж не ділиться нею...
так на винос із собою забере
держдачі дітямпосольства художникам.
Это можно сказать, по-спартански, по сравнению с другими Марчуками.
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сценка до 80го для знатоков:
" -Игорь Ильич, a вопрос можно?
- к чему формальности - можно просто Ильич, ... да, так шо там у тебя, пролетарий?"