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Новости Политика Украины
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Зеленский (16558) музей (700) Марчук Иван (4)

Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей

Президент Украины Владимир Зеленский предложил художнику Ивану Марчуку для размещения его персонального музея здание бывшего американского посольства, которое в настоящее время принадлежит ДУС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вместе с супругой посетили ретроспективную выставку народного художника Украины Ивана Марчука в Музее истории Киева и поздравили художника с 85-летним юбилеем.

Президент обратил внимание на то, что Иван Марчук сейчас ищет здание для создания музея. Глава государства предложил здание, которое сейчас принадлежит Государственному управлению делами.

"Это раньше было американское посольство. Посмотрите, и если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, есть двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей ", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я очень раскаиваюсь, что приехал из Америки в Украину, - народный художник Украины Иван Марчук. ВИДЕО

Иван Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007 году попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph. Работы художника насчитывает около 5000 произведений.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Простите, а виллу свою итальянскую, он не хочет подарить?
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12.05.2021 22:28
+12
проблем в стране ноль. чудо ходит по выставкам... паноптикум
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12.05.2021 22:19
+12
Широким жестом з барського плеча. Галімий піарщик.
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12.05.2021 22:21
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проблем в стране ноль. чудо ходит по выставкам... паноптикум
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12.05.2021 22:19 Ответить
Вы кто по профессии? Если вашу профессию начнуть обгаживать, как оно?
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12.05.2021 23:05 Ответить
какую профессию я "обгаживаю"? что ты несешь?
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12.05.2021 23:26 Ответить
Здесь вопросы я задаю.Для альтернативно одарённых повторяю - хто ти? На кого учился?
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12.05.2021 23:44 Ответить
Шедевры надо знать в лицо!
И.Марчук "Автопортрет"
Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 1191

Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 7338
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12.05.2021 23:53 Ответить
Сродни "шедеврам" "гениального режиссёра" Сенцова. Только работы Марчука из гос. казны не дотировались, в отличии от работ Сенцова.
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13.05.2021 01:15 Ответить
Когда украинские актёры привезли в московское княжество первые театральные постановки , их такие как вы называли бесами, а театрализованые шоу - "бесовскими игрищами".
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13.05.2021 09:52 Ответить
И какое это имеет отношение к "творчеству" Сенцова?
Вы хотя бы одну его работу видели? Это если уж решили параллели, хотя и не совсем понятные, проводить.
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13.05.2021 11:54 Ответить
а я должен видеть? И тем более слушать ваше великое мнение "искусствоведа" от сохи?
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13.05.2021 15:46 Ответить
Вы, судя по всему, инстанция высшего уровня по подобным "умо"заключениям. Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 9329
Или собственное раздутое эго, в сочетании с незнанием и некомпетентностью, позволяет делать подобные выводы, даже будучи незнакомым с подобным "творчеством", и мнением, пусть не искусствоведа, но человека, которому не чужда творческая работа. Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 1232
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13.05.2021 16:23 Ответить
судя по всему,

==
А судьи кто?
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13.05.2021 17:24 Ответить
Я так понимаю, что текст коммента вы прочитали сумели, но вот что в нём написано - так и не поняли. ))
Хотя там мысль выражена предельно ясно. Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 4521
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13.05.2021 17:45 Ответить
Многа букв, ниасилил
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13.05.2021 19:06 Ответить
Если вьі про профессию преЗЕдента, то как-то уж очень много вопросов по профпригодности...
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12.05.2021 23:30 Ответить
А судьи кто?
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12.05.2021 23:46 Ответить
Как кто? Избиратели, конечно. Не его, а того, настоящего.
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13.05.2021 00:22 Ответить
хуже не стало! Хоть поржали.
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13.05.2021 00:37 Ответить
А какая профессия у Зеленского?
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12.05.2021 23:47 Ответить
actor
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12.05.2021 23:51 Ответить
Шулер
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13.05.2021 09:40 Ответить
шут гороховый
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13.05.2021 16:31 Ответить
Широким жестом з барського плеча. Галімий піарщик.
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12.05.2021 22:21 Ответить
Простите, а виллу свою итальянскую, он не хочет подарить?
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12.05.2021 22:28 Ответить
Простите, а один известный кондитер, имеет отношение к раздариванию не принадлежащего ему имущества членограем? Или так, к слову пришлось? И кстати, сколько налогов заплатила бубочка за свою виллу? 0? Помню,помню, ведь бизнес осла такой убыточный... Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 3561
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13.05.2021 08:13 Ответить
янукович віддав би донецьким і потім у них за державний кошт орендував би собі
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12.05.2021 22:35 Ответить
це тієї споруди, чиї капітальні стіни і досі залишаються нашпигованими системами підслушки і підглядки...
хочуть викрасти секретну техніку живопису марчука...той жеж не ділиться нею...
так на винос із собою забере
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12.05.2021 22:32 Ответить
Важно не обидеть при этом настоящих творцов!
Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей - Цензор.НЕТ 2596
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12.05.2021 22:32 Ответить
Вова ЛОХ. Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей - Цензор.НЕТ 4487
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12.05.2021 22:34 Ответить
Привілеї нах, кортежі нах, держдачі дітям посольства художникам.
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12.05.2021 22:33 Ответить
Опошлять то, что есть позитивным предложением считаю не правильным, предложение, как для меня, прекрасное. и я не проЗеленый, я ему антипод.
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12.05.2021 22:39 Ответить
ты почитай материалы про этого xудожника Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 3789
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12.05.2021 23:26 Ответить
Иван Марчук в Украине 20 лет и давно заслужил право иметь мастерскую и музей.
Это можно сказать, по-спартански, по сравнению с другими Марчуками.
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12.05.2021 22:50 Ответить
Кравчук,Марчук,Суркис,Онопенко,Медведчук! Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 8364 кстате а куда делся Онопенко??
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13.05.2021 08:03 Ответить
В верховному суді долі вирішує.
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13.05.2021 12:03 Ответить
Это посольство, тому кому надо, посольство..
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12.05.2021 22:56 Ответить
Эх Петя,Петя! Такое помещние под Рошен про и пал!
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12.05.2021 23:11 Ответить
ну у Пети хороше собрание картин включая и этого художника Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 9012 так что бубочка опять показал свой низкий культурный уровень Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 9012
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12.05.2021 23:27 Ответить
Только Петя наверное в искусстве разбирается как свиньи в сортах апельсин.Мещанство в чистом виде.
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13.05.2021 00:08 Ответить
А Тупин Вова дипломированньій искуствовед?
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13.05.2021 00:25 Ответить
Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 5928 зато вова потомственный аристократ и икона вкуса Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 8709
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13.05.2021 00:52 Ответить
почему вкуса - просто икона! Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 319
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сценка до 80го для знатоков:
" -Игорь Ильич, a вопрос можно?
- к чему формальности - можно просто Ильич, ... да, так шо там у тебя, пролетарий?"
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13.05.2021 01:02 Ответить
ну...Петя Айвазовского Хряку подарил в свое время... Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 3324
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13.05.2021 08:04 Ответить
Сей факт подтвердить можешь Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 5930
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13.05.2021 08:23 Ответить
Бывший заместитель главы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко дарил Януковичу на его день рождения картину Айвазовского «Константинополь на рассвете» 1851 года. Ее стоимость он оценил в 1,8 миллиона долларов США. Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 1046
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13.05.2021 09:52 Ответить
Зато наверняка ты в дерьме большой спец))) Бо с него сделан
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13.05.2021 09:42 Ответить
В стране больше не осталось проблем, достойных взору президента.
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12.05.2021 23:50 Ответить
Какие проблемы? Люди с жиру бесятся - уровень хамства зашкаливает.
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12.05.2021 23:55 Ответить
молодец. правильно.
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13.05.2021 06:54 Ответить
Вагнерівці? Які вагнерівці?
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13.05.2021 07:17 Ответить
 
 