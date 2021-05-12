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Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей

Президент України Володимир Зеленський запропонував художнику Івану Марчуку для розміщення його персонального музею будівлю колишнього американського посольства, яке зараз належить ДУС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський разом з дружиною відвідали ретроспективну виставку народного художника України Івана Марчука в Музеї історії Києва та привітали митця з 85-річним ювілеєм.

Президент звернув увагу на те, що Іван Марчук наразі шукає будівлю для створення музею. Глава держави запропонував будівлю, що нині належить Державному управлінню справами.

"Це раніше було американське посольство. Подивіться, і якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір'я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей", – зазначив Зеленський.

Читайте також: Я дуже каюся, що приїхав з Америки до України, - народний художник України Іван Марчук. ВIДЕО

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph. Доробок митця налічує близько 5000 творів
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Топ коментарі
+16
Простите, а виллу свою итальянскую, он не хочет подарить?
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12.05.2021 22:28
+12
проблем в стране ноль. чудо ходит по выставкам... паноптикум
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12.05.2021 22:19
+12
Широким жестом з барського плеча. Галімий піарщик.
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12.05.2021 22:21
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проблем в стране ноль. чудо ходит по выставкам... паноптикум
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12.05.2021 22:19 Відповісти
Вы кто по профессии? Если вашу профессию начнуть обгаживать, как оно?
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12.05.2021 23:05 Відповісти
какую профессию я "обгаживаю"? что ты несешь?
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12.05.2021 23:26 Відповісти
Здесь вопросы я задаю.Для альтернативно одарённых повторяю - хто ти? На кого учился?
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12.05.2021 23:44 Відповісти
Шедевры надо знать в лицо!
И.Марчук "Автопортрет"
Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 1191

Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 7338
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12.05.2021 23:53 Відповісти
Сродни "шедеврам" "гениального режиссёра" Сенцова. Только работы Марчука из гос. казны не дотировались, в отличии от работ Сенцова.
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13.05.2021 01:15 Відповісти
Когда украинские актёры привезли в московское княжество первые театральные постановки , их такие как вы называли бесами, а театрализованые шоу - "бесовскими игрищами".
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13.05.2021 09:52 Відповісти
И какое это имеет отношение к "творчеству" Сенцова?
Вы хотя бы одну его работу видели? Это если уж решили параллели, хотя и не совсем понятные, проводить.
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13.05.2021 11:54 Відповісти
а я должен видеть? И тем более слушать ваше великое мнение "искусствоведа" от сохи?
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13.05.2021 15:46 Відповісти
Вы, судя по всему, инстанция высшего уровня по подобным "умо"заключениям. Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 9329
Или собственное раздутое эго, в сочетании с незнанием и некомпетентностью, позволяет делать подобные выводы, даже будучи незнакомым с подобным "творчеством", и мнением, пусть не искусствоведа, но человека, которому не чужда творческая работа. Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 1232
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13.05.2021 16:23 Відповісти
судя по всему,

==
А судьи кто?
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13.05.2021 17:24 Відповісти
Я так понимаю, что текст коммента вы прочитали сумели, но вот что в нём написано - так и не поняли. ))
Хотя там мысль выражена предельно ясно. Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 4521
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13.05.2021 17:45 Відповісти
Многа букв, ниасилил
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13.05.2021 19:06 Відповісти
Если вьі про профессию преЗЕдента, то как-то уж очень много вопросов по профпригодности...
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12.05.2021 23:30 Відповісти
А судьи кто?
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12.05.2021 23:46 Відповісти
Как кто? Избиратели, конечно. Не его, а того, настоящего.
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13.05.2021 00:22 Відповісти
хуже не стало! Хоть поржали.
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13.05.2021 00:37 Відповісти
А какая профессия у Зеленского?
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12.05.2021 23:47 Відповісти
actor
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12.05.2021 23:51 Відповісти
Шулер
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13.05.2021 09:40 Відповісти
шут гороховый
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13.05.2021 16:31 Відповісти
Широким жестом з барського плеча. Галімий піарщик.
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12.05.2021 22:21 Відповісти
Простите, а виллу свою итальянскую, он не хочет подарить?
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12.05.2021 22:28 Відповісти
Простите, а один известный кондитер, имеет отношение к раздариванию не принадлежащего ему имущества членограем? Или так, к слову пришлось? И кстати, сколько налогов заплатила бубочка за свою виллу? 0? Помню,помню, ведь бизнес осла такой убыточный... Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 3561
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13.05.2021 08:13 Відповісти
янукович віддав би донецьким і потім у них за державний кошт орендував би собі
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12.05.2021 22:35 Відповісти
це тієї споруди, чиї капітальні стіни і досі залишаються нашпигованими системами підслушки і підглядки...
хочуть викрасти секретну техніку живопису марчука...той жеж не ділиться нею...
так на винос із собою забере
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12.05.2021 22:32 Відповісти
Важно не обидеть при этом настоящих творцов!
Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей - Цензор.НЕТ 2596
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12.05.2021 22:32 Відповісти
Вова ЛОХ. Зеленский предложил художнику Марчуку здание бывшего посольства США под персональный музей - Цензор.НЕТ 4487
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12.05.2021 22:34 Відповісти
Привілеї нах, кортежі нах, держдачі дітям посольства художникам.
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12.05.2021 22:33 Відповісти
Опошлять то, что есть позитивным предложением считаю не правильным, предложение, как для меня, прекрасное. и я не проЗеленый, я ему антипод.
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12.05.2021 22:39 Відповісти
ты почитай материалы про этого xудожника Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 3789
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12.05.2021 23:26 Відповісти
Иван Марчук в Украине 20 лет и давно заслужил право иметь мастерскую и музей.
Это можно сказать, по-спартански, по сравнению с другими Марчуками.
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12.05.2021 22:50 Відповісти
Кравчук,Марчук,Суркис,Онопенко,Медведчук! Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 8364 кстате а куда делся Онопенко??
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13.05.2021 08:03 Відповісти
В верховному суді долі вирішує.
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13.05.2021 12:03 Відповісти
Это посольство, тому кому надо, посольство..
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12.05.2021 22:56 Відповісти
Эх Петя,Петя! Такое помещние под Рошен про и пал!
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12.05.2021 23:11 Відповісти
ну у Пети хороше собрание картин включая и этого художника Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 9012 так что бубочка опять показал свой низкий культурный уровень Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 9012
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12.05.2021 23:27 Відповісти
Только Петя наверное в искусстве разбирается как свиньи в сортах апельсин.Мещанство в чистом виде.
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13.05.2021 00:08 Відповісти
А Тупин Вова дипломированньій искуствовед?
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13.05.2021 00:25 Відповісти
Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 5928 зато вова потомственный аристократ и икона вкуса Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 8709
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13.05.2021 00:52 Відповісти
почему вкуса - просто икона! Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 319
------------
сценка до 80го для знатоков:
" -Игорь Ильич, a вопрос можно?
- к чему формальности - можно просто Ильич, ... да, так шо там у тебя, пролетарий?"
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13.05.2021 01:02 Відповісти
ну...Петя Айвазовского Хряку подарил в свое время... Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 3324
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13.05.2021 08:04 Відповісти
Сей факт подтвердить можешь Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 5930
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13.05.2021 08:23 Відповісти
Бывший заместитель главы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко дарил Януковичу на его день рождения картину Айвазовского «Константинополь на рассвете» 1851 года. Ее стоимость он оценил в 1,8 миллиона долларов США. Зеленський запропонував художнику Марчуку будівлю колишнього посольства США під персональний музей - Цензор.НЕТ 1046
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13.05.2021 09:52 Відповісти
Зато наверняка ты в дерьме большой спец))) Бо с него сделан
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13.05.2021 09:42 Відповісти
В стране больше не осталось проблем, достойных взору президента.
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12.05.2021 23:50 Відповісти
Какие проблемы? Люди с жиру бесятся - уровень хамства зашкаливает.
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12.05.2021 23:55 Відповісти
молодец. правильно.
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13.05.2021 06:54 Відповісти
Вагнерівці? Які вагнерівці?
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13.05.2021 07:17 Відповісти
 
 