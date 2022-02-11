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Новости Происшествия
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Киев (24549) Метрополитен (966) роды (80)

Женщина родила сына на станции метро "Лесная"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Женщина родила сына на станции метро

Роды начались в переходе на станции метро "Лесная" в киевском метрополитене и оказались стремительными. На свет появился здоровый мальчик.

Об этом сообщила в Фейсбуке замначальника Киевского метрополитена Наталка Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

По словам Макогон, подобный инцидент случился в 2014 году на станции Театральная. Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Здоров'я жінці та хлопчику.
Щира повага небайдужим громадянам.
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12.05.2021 23:46
+15
Еще один маленький киевлянин.
Нехай ростет здоровым и счастливым, родителям на радость.
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12.05.2021 23:51
+6
Вот так да. Супруга рожала - после всех наблюдений, со всеми условиями - больше суток. Сначала отошли воды, через 10-12 часов - схватки - одни, другие, третьи, пятые... несколько подколов эпидуралки, в конечном итоге дополнительное вмешательство хирургическими инструментами, помощь вакуумом и трехдневное пребывание в роддоме под присмотром. Слава Богу, родился здоровым.
А тут села в метро, хлоп - и родила, даже скорая не успела. И как оказалось, это не самый худший вариант.
А киевскому метрополитену уже пора специальную доску с носочками ставить и звездочки добавлять
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13.05.2021 00:10
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Здоров'я жінці та хлопчику.
Щира повага небайдужим громадянам.
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12.05.2021 23:46 Ответить
Что за феминизм, а? Папаня не должен быть здоров?
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12.05.2021 23:49 Ответить
После празднования?)
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12.05.2021 23:51 Ответить
какаяразніsа?
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12.05.2021 23:58 Ответить
Ну папаньке здоровье в будущем потребуется, а во время родов... Не он в приоритете)))
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13.05.2021 00:17 Ответить
Ну так пусть на транвае домой чешет.
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13.05.2021 00:26 Ответить
При здоровій жінці і чоловік буде здоровим 🙂
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13.05.2021 00:55 Ответить
Що за фашизм, нав'язувати свою думку інший людині в написанні банального побажання?
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13.05.2021 08:47 Ответить
У нас в семье мальчик родился две недели назад. Пусть оба будут здоровые. Я надеюсь,что семья роженицы представляет, сколько денег они сэкономили?. Поверьте, если рожать, хотя бы с минимальным вниманием - суммы, просто фантастика.
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13.05.2021 09:45 Ответить
Еще один маленький киевлянин.
Нехай ростет здоровым и счастливым, родителям на радость.
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12.05.2021 23:51 Ответить
Лесничим будет.
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12.05.2021 23:54 Ответить
та не... директором Метрополитена )))
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13.05.2021 08:49 Ответить
и назвали его Лесик
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12.05.2021 23:55 Ответить
Жінка народила сина на станції метро "Лісова" - Цензор.НЕТ 792
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13.05.2021 00:09 Ответить
Вот так да. Супруга рожала - после всех наблюдений, со всеми условиями - больше суток. Сначала отошли воды, через 10-12 часов - схватки - одни, другие, третьи, пятые... несколько подколов эпидуралки, в конечном итоге дополнительное вмешательство хирургическими инструментами, помощь вакуумом и трехдневное пребывание в роддоме под присмотром. Слава Богу, родился здоровым.
А тут села в метро, хлоп - и родила, даже скорая не успела. И как оказалось, это не самый худший вариант.
А киевскому метрополитену уже пора специальную доску с носочками ставить и звездочки добавлять
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13.05.2021 00:10 Ответить
По всякому бывает) У моей, вторые роды, после восьми лет перерыва. были тяжелей чем первые( приблизительно как вы описали)... А третьи, еще через четыре года, не так как описано в статье, но намного легче и быстрее))) А например у нас есть семья, восемь детей, рожались почти каждый год, и там действительно роды проходили так как описано в статье)))
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13.05.2021 00:25 Ответить
от генетики наверное зависит? Жінка народила сина на станції метро "Лісова" - Цензор.НЕТ 2342
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13.05.2021 12:44 Ответить
Так як вийшло так і вийшло....
Здоров'я...
Та подяка небайдужим!
😁
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13.05.2021 00:13 Ответить
лелеки зовсім знахабніли...вже на метро дітей розвозять )))))
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13.05.2021 08:52 Ответить
Якщо народила на станції Лісова, то бути йому Лісовичком!
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13.05.2021 01:15 Ответить
Вышел на станции Лесовой Жінка народила сина на станції метро "Лісова" - Цензор.НЕТ 8808
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13.05.2021 02:20 Ответить
Хорошо, что локдаун отменили,- можно зайти в Метро и порожать немножко...
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13.05.2021 07:50 Ответить
Мальчика назовут Лесник?
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13.05.2021 08:39 Ответить
Жінка народила сина на станції метро "Лісова" - Цензор.НЕТ 1190

...
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13.05.2021 08:51 Ответить
Щасливої долі !
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13.05.2021 08:59 Ответить
Нехай росте щасливий, розумний і здоровенький! Щирі вітання родині!
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28.05.2021 21:51 Ответить
Вражаюча новина! Це дивовижно, що жінка зуміла народити свого сина прямо на станції метро "Лесная". Це неймовірний приклад сили та витримки, і я відчуваю глибоку повагу до цієї жінки. Дякую, що поділилися цією історією! ❤️
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12.07.2023 09:57 Ответить
 
 