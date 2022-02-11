Женщина родила сына на станции метро "Лесная"

Роды начались в переходе на станции метро "Лесная" в киевском метрополитене и оказались стремительными. На свет появился здоровый мальчик.

Об этом сообщила в Фейсбуке замначальника Киевского метрополитена Наталка Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

По словам Макогон, подобный инцидент случился в 2014 году на станции Театральная. Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.

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