6 485 31
Женщина родила сына на станции метро "Лесная"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Роды начались в переходе на станции метро "Лесная" в киевском метрополитене и оказались стремительными. На свет появился здоровый мальчик.
Об этом сообщила в Фейсбуке замначальника Киевского метрополитена Наталка Макогон, информирует Цензор.НЕТ.
Женщина родила еще до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.
По словам Макогон, подобный инцидент случился в 2014 году на станции Театральная. Тогда роды принимали сотрудники полиции и работники метрополитена.
Также на Цензор.НЕТ: Израильские новорожденные пережидают ракетный обстрел на руках у отцов в защищенном коридоре. ФОТО ДНЯ
Топ комментарии
+27 Харьков Сумской
показать весь комментарий12.05.2021 23:46
+15 три - пятнадцать
показать весь комментарий12.05.2021 23:51
+6 BobbyOdessa
показать весь комментарий13.05.2021 00:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Щира повага небайдужим громадянам.
Нехай ростет здоровым и счастливым, родителям на радость.
А тут села в метро, хлоп - и родила, даже скорая не успела. И как оказалось, это не самый худший вариант.
А киевскому метрополитену уже пора специальную доску с носочками ставить и звездочки добавлять
Здоров'я...
Та подяка небайдужим!
😁
...