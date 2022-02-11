Жінка народила сина на станції метро "Лісова"
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Пологи почалися в переході на станції метро "Лісова" у київському метрополітені і виявилися стрімкими. На світ з'явився здоровий хлопчик.
Про це повідомила в фейсбуці заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон, інформує Цензор.НЕТ.
Жінка народила ще до приїзду медиків, яких чекали вісім хвилин. Породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажири.
За словами Макогон, подібний інцидент трапився в 2014 році на станції Театральна. Тоді пологи приймали співробітники поліції і працівники метрополітену.
Топ коментарі
+27 Харьков Сумской
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+6 BobbyOdessa
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Будь ласка, зачекайте...
Щира повага небайдужим громадянам.
Нехай ростет здоровым и счастливым, родителям на радость.
А тут села в метро, хлоп - и родила, даже скорая не успела. И как оказалось, это не самый худший вариант.
А киевскому метрополитену уже пора специальную доску с носочками ставить и звездочки добавлять
Здоров'я...
Та подяка небайдужим!
😁
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