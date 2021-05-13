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Россия (91288) Тарута (233) следствие (231)

Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута

Сооснователь корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута давал показания российским следственным органам в России, будучи уверенным, что находится на территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал сам Тарута в интервью "Экономической правде".

Тарута давал показания на бывшего бизнес-партнера по ИСД Олега Мкртчана. Вскоре Мкртчана приговорили к тюремному сроку в Москве.

Тарута утверждает, что ездил давать следственные показания на границу между Беларусью и Россией.

Как оказалось, показания Тарута давал в ресторане "Тихая заводь", расположенном в российской деревне Новые Батеки (Смоленская область). По словам народного депутата, пересечение границы было несознательным.

"Я сказал, что в Россию не полечу, я полечу в Минск, и предложил встречу в аэропорту. Они ответили отказом, сказали, что для встречи наймут ресторан.

В аэропорту Минска меня встретил председатель Внешэкономбанка и мы поехали на встречу.

Сели в машину. За окнами лес. Я что разбираюсь, где мы? Мы остановились в ресторане в лесу, потом приехали следователи и там делали допрос. Уже потом я узнал, что это дорога, которая соединяет Беларусь с Россией. Но между этими странами нет границы, паспорта при пересечении никто не проверял, поэтому знать про ее пересечение я не мог", – рассказал Тарута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Тарута подал в суд на НАПК
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Топ комментарии
+34
Заблудился, очередной ватник!
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13.05.2021 08:49
+25
Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 4646
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13.05.2021 08:49
+22
Хєрова це прикмета, їхати в ресторан ,по лісі ,з представниками внєшекономбанку, в багажнику... Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 4923
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13.05.2021 08:53
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Заблудился, очередной ватник!
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13.05.2021 08:49 Ответить
Да они такие, даже жопу свою не контролируют!
Иногда проснутся и не знают, что жопа делала ночью и почему болит
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13.05.2021 10:40 Ответить
Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 4646
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13.05.2021 08:49 Ответить
.....он случаем не родственник сказочника Андерсена!!!? Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 5490
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13.05.2021 10:03 Ответить
Я столько не выпью.
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13.05.2021 08:49 Ответить
и ему доверили в 14-м донецкую область.... Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 7297
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13.05.2021 08:51 Ответить
а ты хотел возглавить ?
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13.05.2021 12:15 Ответить
зачем?, когда такие толковые комментаторы есть!)
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13.05.2021 13:04 Ответить
ну это же не комментаторы двигают претензию по поводу того назначения, а ты,

следовательно, у тебя тогда на примете была более достойная кандидатура.

А кто же более достойный, чем ты ?
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13.05.2021 17:06 Ответить
Наверное ты?), тебя предложить следовательно?)
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13.05.2021 17:15 Ответить
зачем ты хочешь, чтобы я озвучивал хотелки твоих тараканов в твоей черепной коробке ?

Тарута, по-твоему, тогда - не найс.

Кто, по-твоему, тогда был найс ?
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13.05.2021 22:20 Ответить
ты подрабатываешь банным листом??), я не собираюсь с тобой ничего обсуждать.. адьюс!, амигос!)
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13.05.2021 22:26 Ответить
Хєрова це прикмета, їхати в ресторан ,по лісі ,з представниками внєшекономбанку, в багажнику... Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 4923
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13.05.2021 08:53 Ответить
.... особливо в двох валізах
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13.05.2021 11:38 Ответить
В ресторане говоришь? А че не в борделе или сауне? Господи, спаси планету от дебилов!
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13.05.2021 08:55 Ответить
4 часа езды от Минска
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13.05.2021 08:55 Ответить
Таруту кинули як лоха.
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13.05.2021 08:55 Ответить
есть золотое правило . не хочешь выглядеть идиотом не ставь себя в идиотское положение . Таруте надо бы его знать
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13.05.2021 09:20 Ответить
жалько, що не в яму.
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13.05.2021 10:51 Ответить
Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 9158
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13.05.2021 08:56 Ответить
рука?..его пытали...
но, какой тарута в этом признается
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13.05.2021 09:56 Ответить
не испытываю к этому персонажу вообще никаких позитивных эмоций. Но!!! Там на трассе, похоже действительно нет пограничного контроля
https://www.google.com.ua/maps/@54.6904981,31.003585,696m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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13.05.2021 08:57 Ответить
Ирония судьбы или с лёгким паром 2
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13.05.2021 08:59 Ответить
Можно не знать про пересечение, будучи только в багажнике, либо повесим занавески на окна автомобиля, включая лобовое.
Формально Границы нету, как и таможожни. Но не заметить границе невозможно, т.к. КПП находится и выборочно останавливают для проверки. Также вся информация со всей символикой, также присутсвует на границе.
Во все четыре глаза своих мог бы заметить... точнее не мог не заметить
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13.05.2021 09:05 Ответить
Зачем ему смотреть на буйки? Они же изначально с россиянами договорились, что это будет территороия Рф, только не РОВД, а нейтральный заклад.
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13.05.2021 10:33 Ответить
можеш подивитися панорами на гугльмапі - в тому місці справді ніяких позначень кордону. Тільки схожа на автобусну зупинку якась "точка прийому документів" А за суцільною низкою фур і узбіччя не видно
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13.05.2021 11:13 Ответить
детский лепет ... или бред сивого мерина...
ну зенелоха лохторат схавает...
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13.05.2021 09:12 Ответить
Ага, точно. Где я? Кто я? А какая это вообще планета?
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13.05.2021 09:14 Ответить
Ты скот ездил давать показания гэбне...и не имеет значения где ты их давал....в белоруссии...паРаше...или на Марсе...
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13.05.2021 09:14 Ответить
Він там підписував протокол допиту. Таким чином його і завербували.
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13.05.2021 09:18 Ответить
Ну конечно, а бумажки он подмахивал не читая Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 2928
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13.05.2021 09:15 Ответить
Чому він взагалі їздив давати покази у сусідню державу ?Може має пачпорт рашки ?
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13.05.2021 09:15 Ответить
)) он думал что это еще Николаевская область а оказалось уже Херсонская ))))
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13.05.2021 09:22 Ответить
" Он шел на Одессу, а вышел к Херсону..." Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 5373
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13.05.2021 10:29 Ответить
Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 4208
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13.05.2021 09:37 Ответить
Нехай у Тарути погано з географією, а де була його охорона, без якої він і в сортир не ходить?
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13.05.2021 09:16 Ответить
поехал в чужой стране хз куда без охраны которая ни сном ни духом о месте встречи ? ага верю Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 6297
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13.05.2021 09:17 Ответить
Дивись, зубожілий і мудрий наріде! Твоя "еліта" як може і чим може захищає російське підорйо! А що робиш ти!???
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13.05.2021 09:17 Ответить
Он как и путин с интернетами и GPSасми не дружит, смартфонов боится.
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13.05.2021 09:17 Ответить
Кпак к они быстро сотрудничают с теми,но бегают от наших.
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13.05.2021 09:23 Ответить
Допит в ресторані? Непогано і щось нове в юриспруденції. А язиком хоч ворочав?
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13.05.2021 09:28 Ответить
Креще б вони тебе в "Вєтєрок" завезли... Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 8655
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13.05.2021 09:32 Ответить
і це голова ОДА, більше того, голова Донецької військово-цивільної адміністрації в ту пору...

Ким було захищати Україну в 2014-му? Якщо таке творили чиновники...
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13.05.2021 09:35 Ответить
............?????????????????? Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 997
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13.05.2021 09:38 Ответить
Ни памяти,ни совести ,ни чести - но зато миллионер Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 5896
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13.05.2021 09:43 Ответить
не зато, а потому и...
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13.05.2021 09:48 Ответить
Очень похоже типа на правду....
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13.05.2021 09:51 Ответить
Напевно і мобільного телефону жодного разу в руках не тримав..
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13.05.2021 09:54 Ответить
мне кажется, что у него хватает денег не таскать с собой телефон
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13.05.2021 12:18 Ответить
Кое кто так ехал на Троенщину а доехал до Омана
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13.05.2021 09:57 Ответить
Від Мінська до кордону 300 кілометрів. Не фігово він так "в ресторан" з'їздив. Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 1079
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13.05.2021 09:57 Ответить
Сам факт сотрудничества со "следственными" органами "рф" - по меньшей мере мерзость.
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13.05.2021 10:01 Ответить
когда его судить будут?
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13.05.2021 10:03 Ответить
Слабые отмазки. "Я наивная , я доверчивая...".
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13.05.2021 10:05 Ответить
" ..он шёл на Очаков , а вышел в Херсоне .." Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 2213
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13.05.2021 10:08 Ответить
Бедный Тарута, даже на телефон с GPS локацией не смог наскрести
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13.05.2021 11:25 Ответить
"Не виноватая я, он сам пришел!"(с)
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13.05.2021 11:41 Ответить
дебил ??? или турбо дятел ????
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13.05.2021 11:42 Ответить
эта тварь за деньги кого хочет продаст
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13.05.2021 12:41 Ответить
Я начале нулевых тоже так съездил... Осознал где я нахожусь только по факту...
Второй раз была командировка в Питер в 2006-м.
В обоих случаях паспорт не проверяли.
В 2018-м тоже чуть не попал (есть родственники недалеко от границы). Вовремя сказал - это без меня ибо засветился в Украине в кругах о которых поёт Соловьев со Скабеевой....
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13.05.2021 16:45 Ответить
 
 