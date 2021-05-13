Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сооснователь корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута давал показания российским следственным органам в России, будучи уверенным, что находится на территории Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал сам Тарута в интервью "Экономической правде".
Тарута давал показания на бывшего бизнес-партнера по ИСД Олега Мкртчана. Вскоре Мкртчана приговорили к тюремному сроку в Москве.
Тарута утверждает, что ездил давать следственные показания на границу между Беларусью и Россией.
Как оказалось, показания Тарута давал в ресторане "Тихая заводь", расположенном в российской деревне Новые Батеки (Смоленская область). По словам народного депутата, пересечение границы было несознательным.
"Я сказал, что в Россию не полечу, я полечу в Минск, и предложил встречу в аэропорту. Они ответили отказом, сказали, что для встречи наймут ресторан.
В аэропорту Минска меня встретил председатель Внешэкономбанка и мы поехали на встречу.
Сели в машину. За окнами лес. Я что разбираюсь, где мы? Мы остановились в ресторане в лесу, потом приехали следователи и там делали допрос. Уже потом я узнал, что это дорога, которая соединяет Беларусь с Россией. Но между этими странами нет границы, паспорта при пересечении никто не проверял, поэтому знать про ее пересечение я не мог", – рассказал Тарута.
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Иногда проснутся и не знают, что жопа делала ночью и почему болит
следовательно, у тебя тогда на примете была более достойная кандидатура.
А кто же более достойный, чем ты ?
Тарута, по-твоему, тогда - не найс.
Кто, по-твоему, тогда был найс ?
но, какой тарута в этом признается
https://www.google.com.ua/maps/@54.6904981,31.003585,696m/data=!3m1!1e3?hl=ru
Формально Границы нету, как и таможожни. Но не заметить границе невозможно, т.к. КПП находится и выборочно останавливают для проверки. Также вся информация со всей символикой, также присутсвует на границе.
Во все четыре глаза своих мог бы заметить... точнее не мог не заметить
ну зенелоха лохторат схавает...
Ким було захищати Україну в 2014-му? Якщо таке творили чиновники...
Второй раз была командировка в Питер в 2006-м.
В обоих случаях паспорт не проверяли.
В 2018-м тоже чуть не попал (есть родственники недалеко от границы). Вовремя сказал - это без меня ибо засветился в Украине в кругах о которых поёт Соловьев со Скабеевой....