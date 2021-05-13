Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Співзасновник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергій Тарута давав свідчення російським слідчим органам у Росії, будучи впевненим, що перебуває на території Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів сам Тарута в інтерв'ю "Економічній правді".
Тарута давав свідчення на колишнього бізнес-партнера по ІСД Олега Мкртчана. Незабаром Мкртчана засудили до тюремного терміну в Москві.
Тарута стверджує, що їздив давати слідчі свідчення на кордон між Білоруссю і Росією.
Як виявилося, свідчення Тарута давав у ресторані "Тихая заводь", розташованому в російському селі Нові Батекі (Смоленська область). За словами народного депутата, перетин кордону був несвідомим.
"Я сказав, що в Росію не полечу, я полечу до Мінська, і запропонував зустріч в аеропорту. Вони відповіли відмовою, сказали, що для зустрічі наймуть ресторан.
В аеропорту Мінська мене зустрів голова Зовнішекономбанку і ми поїхали на зустріч.
Сіли в машину. За вікнами ліс. Я що розбираюся, де ми? Ми зупинилися в ресторані в лісі, потім приїхали слідчі і там проводили допит. Вже потім я дізнався, що це дорога, яка з'єднує Білорусь з Росією. Але між цими країнами немає кордону, паспорти під час перетину ніхто не перевіряв, тому знати про перетин я не міг", - розповів Тарута.
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Иногда проснутся и не знают, что жопа делала ночью и почему болит
следовательно, у тебя тогда на примете была более достойная кандидатура.
А кто же более достойный, чем ты ?
Тарута, по-твоему, тогда - не найс.
Кто, по-твоему, тогда был найс ?
но, какой тарута в этом признается
https://www.google.com.ua/maps/@54.6904981,31.003585,696m/data=!3m1!1e3?hl=ru
Формально Границы нету, как и таможожни. Но не заметить границе невозможно, т.к. КПП находится и выборочно останавливают для проверки. Также вся информация со всей символикой, также присутсвует на границе.
Во все четыре глаза своих мог бы заметить... точнее не мог не заметить
ну зенелоха лохторат схавает...
Ким було захищати Україну в 2014-му? Якщо таке творили чиновники...
Второй раз была командировка в Питер в 2006-м.
В обоих случаях паспорт не проверяли.
В 2018-м тоже чуть не попал (есть родственники недалеко от границы). Вовремя сказал - это без меня ибо засветился в Украине в кругах о которых поёт Соловьев со Скабеевой....