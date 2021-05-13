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Новини Політика України
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Росія (47244) Тарута (54) слідство (113)

Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута

Співзасновник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергій Тарута давав свідчення російським слідчим органам у Росії, будучи впевненим, що перебуває на території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів сам Тарута в інтерв'ю "Економічній правді".

Тарута давав свідчення на колишнього бізнес-партнера по ІСД Олега Мкртчана. Незабаром Мкртчана засудили до тюремного терміну в Москві.

Тарута стверджує, що їздив давати слідчі свідчення на кордон між Білоруссю і Росією.

Як виявилося, свідчення Тарута давав у ресторані "Тихая заводь", розташованому в російському селі Нові Батекі (Смоленська область). За словами народного депутата, перетин кордону був несвідомим.

"Я сказав, що в Росію не полечу, я полечу до Мінська, і запропонував зустріч в аеропорту. Вони відповіли відмовою, сказали, що для зустрічі наймуть ресторан.

В аеропорту Мінська мене зустрів голова Зовнішекономбанку і ми поїхали на зустріч.

Сіли в машину. За вікнами ліс. Я що розбираюся, де ми? Ми зупинилися в ресторані в лісі, потім приїхали слідчі і там проводили допит. Вже потім я дізнався, що це дорога, яка з'єднує Білорусь з Росією. Але між цими країнами немає кордону, паспорти під час перетину ніхто не перевіряв, тому знати про перетин я не міг", - розповів Тарута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Тарута подав до суду на НАЗК

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Заблудился, очередной ватник!
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13.05.2021 08:49
+25
Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 4646
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13.05.2021 08:49
+22
Хєрова це прикмета, їхати в ресторан ,по лісі ,з представниками внєшекономбанку, в багажнику... Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 4923
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13.05.2021 08:53
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Заблудился, очередной ватник!
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13.05.2021 08:49 Відповісти
Да они такие, даже жопу свою не контролируют!
Иногда проснутся и не знают, что жопа делала ночью и почему болит
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13.05.2021 10:40 Відповісти
Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 4646
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13.05.2021 08:49 Відповісти
.....он случаем не родственник сказочника Андерсена!!!? Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 5490
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13.05.2021 10:03 Відповісти
Я столько не выпью.
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13.05.2021 08:49 Відповісти
и ему доверили в 14-м донецкую область.... Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 7297
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13.05.2021 08:51 Відповісти
а ты хотел возглавить ?
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13.05.2021 12:15 Відповісти
зачем?, когда такие толковые комментаторы есть!)
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13.05.2021 13:04 Відповісти
ну это же не комментаторы двигают претензию по поводу того назначения, а ты,

следовательно, у тебя тогда на примете была более достойная кандидатура.

А кто же более достойный, чем ты ?
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13.05.2021 17:06 Відповісти
Наверное ты?), тебя предложить следовательно?)
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13.05.2021 17:15 Відповісти
зачем ты хочешь, чтобы я озвучивал хотелки твоих тараканов в твоей черепной коробке ?

Тарута, по-твоему, тогда - не найс.

Кто, по-твоему, тогда был найс ?
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13.05.2021 22:20 Відповісти
ты подрабатываешь банным листом??), я не собираюсь с тобой ничего обсуждать.. адьюс!, амигос!)
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13.05.2021 22:26 Відповісти
Хєрова це прикмета, їхати в ресторан ,по лісі ,з представниками внєшекономбанку, в багажнику... Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 4923
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13.05.2021 08:53 Відповісти
.... особливо в двох валізах
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13.05.2021 11:38 Відповісти
В ресторане говоришь? А че не в борделе или сауне? Господи, спаси планету от дебилов!
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13.05.2021 08:55 Відповісти
4 часа езды от Минска
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13.05.2021 08:55 Відповісти
Таруту кинули як лоха.
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13.05.2021 08:55 Відповісти
есть золотое правило . не хочешь выглядеть идиотом не ставь себя в идиотское положение . Таруте надо бы его знать
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13.05.2021 09:20 Відповісти
жалько, що не в яму.
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13.05.2021 10:51 Відповісти
Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 9158
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13.05.2021 08:56 Відповісти
рука?..его пытали...
но, какой тарута в этом признается
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13.05.2021 09:56 Відповісти
не испытываю к этому персонажу вообще никаких позитивных эмоций. Но!!! Там на трассе, похоже действительно нет пограничного контроля
https://www.google.com.ua/maps/@54.6904981,31.003585,696m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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13.05.2021 08:57 Відповісти
Ирония судьбы или с лёгким паром 2
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13.05.2021 08:59 Відповісти
Можно не знать про пересечение, будучи только в багажнике, либо повесим занавески на окна автомобиля, включая лобовое.
Формально Границы нету, как и таможожни. Но не заметить границе невозможно, т.к. КПП находится и выборочно останавливают для проверки. Также вся информация со всей символикой, также присутсвует на границе.
Во все четыре глаза своих мог бы заметить... точнее не мог не заметить
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13.05.2021 09:05 Відповісти
Зачем ему смотреть на буйки? Они же изначально с россиянами договорились, что это будет территороия Рф, только не РОВД, а нейтральный заклад.
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13.05.2021 10:33 Відповісти
можеш подивитися панорами на гугльмапі - в тому місці справді ніяких позначень кордону. Тільки схожа на автобусну зупинку якась "точка прийому документів" А за суцільною низкою фур і узбіччя не видно
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13.05.2021 11:13 Відповісти
детский лепет ... или бред сивого мерина...
ну зенелоха лохторат схавает...
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13.05.2021 09:12 Відповісти
Ага, точно. Где я? Кто я? А какая это вообще планета?
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13.05.2021 09:14 Відповісти
Ты скот ездил давать показания гэбне...и не имеет значения где ты их давал....в белоруссии...паРаше...или на Марсе...
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13.05.2021 09:14 Відповісти
Він там підписував протокол допиту. Таким чином його і завербували.
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13.05.2021 09:18 Відповісти
Ну конечно, а бумажки он подмахивал не читая Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 2928
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13.05.2021 09:15 Відповісти
Чому він взагалі їздив давати покази у сусідню державу ?Може має пачпорт рашки ?
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13.05.2021 09:15 Відповісти
)) он думал что это еще Николаевская область а оказалось уже Херсонская ))))
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13.05.2021 09:22 Відповісти
" Он шел на Одессу, а вышел к Херсону..." Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 5373
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13.05.2021 10:29 Відповісти
Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 4208
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13.05.2021 09:37 Відповісти
Нехай у Тарути погано з географією, а де була його охорона, без якої він і в сортир не ходить?
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13.05.2021 09:16 Відповісти
поехал в чужой стране хз куда без охраны которая ни сном ни духом о месте встречи ? ага верю Я ездил в Россию, сам того не зная, - Тарута - Цензор.НЕТ 6297
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13.05.2021 09:17 Відповісти
Дивись, зубожілий і мудрий наріде! Твоя "еліта" як може і чим може захищає російське підорйо! А що робиш ти!???
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13.05.2021 09:17 Відповісти
Он как и путин с интернетами и GPSасми не дружит, смартфонов боится.
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13.05.2021 09:17 Відповісти
Кпак к они быстро сотрудничают с теми,но бегают от наших.
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13.05.2021 09:23 Відповісти
Допит в ресторані? Непогано і щось нове в юриспруденції. А язиком хоч ворочав?
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13.05.2021 09:28 Відповісти
Креще б вони тебе в "Вєтєрок" завезли... Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 8655
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13.05.2021 09:32 Відповісти
і це голова ОДА, більше того, голова Донецької військово-цивільної адміністрації в ту пору...

Ким було захищати Україну в 2014-му? Якщо таке творили чиновники...
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13.05.2021 09:35 Відповісти
............?????????????????? Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 997
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13.05.2021 09:38 Відповісти
Ни памяти,ни совести ,ни чести - но зато миллионер Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 5896
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13.05.2021 09:43 Відповісти
не зато, а потому и...
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13.05.2021 09:48 Відповісти
Очень похоже типа на правду....
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13.05.2021 09:51 Відповісти
Напевно і мобільного телефону жодного разу в руках не тримав..
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13.05.2021 09:54 Відповісти
мне кажется, что у него хватает денег не таскать с собой телефон
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13.05.2021 12:18 Відповісти
Кое кто так ехал на Троенщину а доехал до Омана
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13.05.2021 09:57 Відповісти
Від Мінська до кордону 300 кілометрів. Не фігово він так "в ресторан" з'їздив. Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 1079
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13.05.2021 09:57 Відповісти
Сам факт сотрудничества со "следственными" органами "рф" - по меньшей мере мерзость.
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13.05.2021 10:01 Відповісти
когда его судить будут?
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13.05.2021 10:03 Відповісти
Слабые отмазки. "Я наивная , я доверчивая...".
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13.05.2021 10:05 Відповісти
" ..он шёл на Очаков , а вышел в Херсоне .." Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута - Цензор.НЕТ 2213
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13.05.2021 10:08 Відповісти
Бедный Тарута, даже на телефон с GPS локацией не смог наскрести
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13.05.2021 11:25 Відповісти
"Не виноватая я, он сам пришел!"(с)
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13.05.2021 11:41 Відповісти
дебил ??? или турбо дятел ????
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13.05.2021 11:42 Відповісти
эта тварь за деньги кого хочет продаст
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13.05.2021 12:41 Відповісти
Я начале нулевых тоже так съездил... Осознал где я нахожусь только по факту...
Второй раз была командировка в Питер в 2006-м.
В обоих случаях паспорт не проверяли.
В 2018-м тоже чуть не попал (есть родственники недалеко от границы). Вовремя сказал - это без меня ибо засветился в Украине в кругах о которых поёт Соловьев со Скабеевой....
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13.05.2021 16:45 Відповісти
 
 