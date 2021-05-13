Франшиза от портала "Комментарии" - путь к медиарынку Украины

Франшиза от портала "Комментарии" предлагает максимум возможностей для запуска медиа в Украине за минимум вложений

Франшиза от портала "Комментарии" — максимально удобный и легкий маршрут к созданию успешного медиа в вашем регионе.

Создавать СМИ с нуля – сложно, долго, затратно и рискованно. Могут уйти годы на раскрутку медиа, а результат так и не появится. Тогда как покупка франшизы – удачный способ запустить медиа-ресурс уже под узнаваемым брендом. Comments.ua — информационно-аналитический портал с региональными новостными лентами, входящий в ТОП-20 ведущих СМИ Украины по версии агентства USAID (США).

"Комментарии" объединяют функции ежедневной газеты, аналитического журнала и информационного агентства. Если ты мечтаешь об успехе на медиарынке Украины – франшиза от Comments.ua для тебя.

Наши преимущества: 1. Минимальные инвестиции. Первые три месяца цена франшизы будет минимальной для того, чтобы вы могли начать и не боялись. Минимум вложений – это возможность попробовать и не опасаться потери. 2. Помощь опытных медиа-менеджеров и технического персонала по настройке работы сайта и служб. Поддержка персонального менеджера, который будет закреплен за вами. Консультирование на всех этапах работы. 3. База контактов лидеров мнений, журналистов, блогеров. За годы работы у нас сформировался большой штат сотрудников, которые смогут обеспечить вас всем необходимым. 4. Поддержка рекламного агентства и пиар-службы. Помощь с рекламой и трафиком. Мы с нашими партнерами обеспечим широкий спектр рекламных возможностей для вас. 5. Регулярные обновления и устранение ошибок. Можем подобрать или научить ваших сотрудников. Поможем с запуском мобильного приложения. 6. Особые условия для работы крупных компаний и представителей отраслевых направлений. Укрепим позиции на информационном рынке и обеспечим больший охват аудитории для реализации ваших проектов. 7. Мы предоставим вам поддомен на основе нашего сайт с доступом к административной панели и ко всем техническим возможностям для реализации ваших задач. Что даст вам покупка франшизы от Comments.ua? Это возможность начать свое дело с нашей поддержкой. Это не бояться пробовать что-то новое, поскольку вложения будут минимальными. Это возможность охвата большей аудитории и работа с трафиком для реализации ваших целей.

Франшиза от портала "Комментарии" предполагает два пакета услуг: 1. Optional. Включает роялти и опции на ваш выбор. Выбрав необходимые именно вам, вы можете самостоятельно сформировать редакцию в вашем регионе. 2. Super Media. Включает роялти и максимальную техническую поддержку. Вам остается сформировать политику вашей редакции и начать работу.







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