Франшиза від порталу "Коментарі" - шлях до медіаринку України

Франшиза від порталу "Коментарі" пропонує максимум можливостей для запуску медіа в Україні за мінімум вкладень.

Франшиза від порталу "Коментарі" - максимально зручний і легкий маршрут до створення успішного медіа у вашому регіоні.

Створювати ЗМІ з нуля — складно, довго, затратно і ризиковано. Можуть піти роки на розкрутку медіа, а результат так і не з'явиться. Тоді як покупка франшизи — вдалий спосіб запустити медіаресурс уже під відомим брендом. Comments.ua — інформаційно-аналітичний порталі із регіональними новинними стрічками, що входить в ТОП-20 провідних ЗМІ України за версією агентства USAID (США).

"Коментарі" об'єднують функції щоденної газети, аналітичного журналу та інформаційного агентства. Якщо ти мрієш про успіх на медіаринку України — франшиза від Comments.ua для тебе.

Наші переваги: 1. Мінімальні інвестиції. Перші три місяці ціна франшизи буде мінімальною для того, щоб ви могли почати і не боялися. Мінімум вкладень — це можливість спробувати і не боятися втрат. 2. Допомога досвідчених медіа-менеджерів і технічного персоналу з налаштування роботи сайту та служб. Підтримка персонального менеджера, який буде закріплений за вами. Консультування на всіх етапах роботи. 3. База контактів лідерів думок, журналістів, блогерів. За роки роботи у нас сформувався великий штат співробітників, які зможуть забезпечити вас усім необхідним. 4. Підтримка рекламного агентства і піар-служби. Допомога з рекламою і трафіком. Ми з нашими партнерами забезпечимо широкий спектр рекламних можливостей для вас. 5. Регулярні оновлення та усунення помилок. Можемо підібрати або навчити ваших співробітників. Допоможемо із запуском мобільного додатка. 6. Особливі умови для роботи великих компаній і представників галузевих напрямів. Зміцнимо позиції на інформаційному ринку і забезпечимо більшу аудиторію для реалізації ваших проєктів. 7. Ми надамо вам піддомен на основі нашого сайту з доступом до адміністративної панелі та до всіх технічних можливостей для реалізації ваших завдань. Що дасть вам покупка франшизи від Comments.ua? Це можливість почати свою справу з нашою підтримкою. Це не боятися пробувати щось нове. оскільки вкладення будуть мінімальними. Це можливість охоплення більшої аудиторії і робота з трафіком для реалізації ваших цілей.

Франшиза від порталу "Коментарі" передбачає два пакети послуг: 1. Optional. Включає роялті та опції на ваш вибір. Вибравши необхідні саме вам, ви можете самостійно сформувати редакцію у вашому регіоні. 2. Super Media. Включає роялті та максимальну технічну підтримку. Вам залишається сформувати політику вашої редакції і почати роботу.

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