В военно-оперативный резерв ВСУ зачислены 234 тыс. человек, - Минобороны

Законодательное урегулирование призыва резервистов создает благоприятные условия для защиты национальных интересов. Сейчас в Вооруженных Силах Украины нет проблем с организацией призыва резервистов на сборы, что со своей стороны дает основания говорить о гарантированном доукомплектования воинских частей до штата военного времени в случае необходимости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сказал государственный секретарь Министерства обороны Украины Александр Дублян во время форума "Украина 30. Безопасность государства".

"На сегодняшний день среди военнослужащих, уволенных с военной службы в запас за последние годы, начиная с 2015 года, в военно-оперативный резерв зачислены около 234 тыс. человек, что является основным источником для обеспечения оперативного доукомплектования войск мобилизационными ресурсами, - отметил Дублян.

По его словам, начиная с 2015 года, в Вооруженных Силах Украины начато создание и формирование военно-оперативного резерва первой очереди. Для реализации этой цели были внесены соответствующие изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и в Указ президента "О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины", что в целом обеспечило практические шаги формирования военно оперативного резерва на законодательном уровне.

"Внесенные изменения позволили применить единый понятийный аппарат по вопросам военного резерва человеческих ресурсов во всех составляющих сектора безопасности и обороны", - отметил Государственный секретарь Министерства обороны Украины.

Также Дублян напомнил, что 25 марта 2021 г. указом президента Украины было введено в действие решение СНБО "О Стратегии военной безопасности", главная цель которой - это заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона Украины на основе сдерживания, устойчивости и взаимодействия, которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Именно такой подход будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство, уверен он.

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Кроме того, 23 апреля текущего года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета", который был инициирован президентом Украины. Этот закон разрабатывался с целью реализации положений военной реформы. Над ним совместно работали специалисты Офиса Президента и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, начиная с 2019 года. К работе также были привлечены представители Совета резервистов ВС Украины. Этот закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии.

Относительно подготовки резервистов, Государственный секретарь Министерства обороны Украины рассказал, что их подготовка осуществляется во время учебных сборов как в составе боевых воинских частей, так и в учебных заведениях Министерства обороны, а также на курсах подготовки и повышения квалификации при учебных заведениях. Как добавил Дублян, на сбор и подготовку личного состава резервистов в воинских частях отводится 15 суток, а в учебных заведениях - 30.

"Комплексная защита Украины, кроме других важных задач для ВСУ, предусматривает отдельные задачи и приоритетные цели, связанные с гармоничным развитием всех составляющих военного резерва человеческих ресурсов и созданием целостной системы территориальной обороны", - добавил Дублян.

Итак, в особый период на военную службу могут быть призваны граждане Украины, которые заключили контракты по прохождению службы в военном резерве, а также те, кто в обязательном порядке отнесен к военно-оперативному резерву. Со своей стороны законодательное урегулирование призыва резервистов создает благоприятные условия для защиты национальных интересов, предоставляет дополнительное время для принятия соответствующего решения о проведении следующей очереди мобилизации.