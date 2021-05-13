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Разработка Стратегии кибербезопасности завершена, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разработка Стратегии кибербезопасности завершена, - СНБО

Национальном центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины. В скором времени ее вынесут на рассмотрение СНБО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время форума "Украина 30" сообщила глава службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности СНБО Наталья Ткачук.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время этот проект будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины... Документ является открытым и в полном объеме размещен на сайте СНБО", - заявила Ткачук.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о начале разработки Стратегии кибербезопасности еще в сентябре 2020 года. По его словам, Стратегия существенно усилит оборону составляющую киберпространства страны.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Немає грошей на кібербезпеку! Для того щоб захистити Україну, потрібно весь трафік пропускати через захищений центр обробки інформації, а це технічно і фізично неможливо! Провайдери отримують Інтернет через десятки кабелів магістральних провайдерів які заходять через державних кордон в різних місцях і магістральні провайдери роздають цей Інтернет через свої майданчики в різних місцях! Зібрати все в купу і контролювати і блокувати ворожу активніть просто нереально! Тому сама ідея кіберзахисту всієї України це ідея абсолютно технічно безграмотна яку неможливо реалізувати! Потрібно виділити певні сегменти державних мереж які будуть захищатись і встановити правила роботи державних мереж та мереж критичної інфраструктури. Але в СБУ сидять непрофесіонали і вони не зможуть захистити навіть державний захищений сегмент! Про що говорити якщо досі в офісах критичної інфраструктури та державних установах ставлять неліцензійну Вінду з вбудованими вірусами!
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13.05.2021 13:36 Ответить
Офис простых решений-вся стратегия записана одним словом- ЗАСЩИЩАТСЯ
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13.05.2021 15:09 Ответить
великие стратеги
у меня нет времени думать стратегически (с) зелох
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13.05.2021 18:00 Ответить
 
 