Разработка Стратегии кибербезопасности завершена, - СНБО

Национальном центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины. В скором времени ее вынесут на рассмотрение СНБО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время форума "Украина 30" сообщила глава службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности СНБО Наталья Ткачук.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время этот проект будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины... Документ является открытым и в полном объеме размещен на сайте СНБО", - заявила Ткачук.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о начале разработки Стратегии кибербезопасности еще в сентябре 2020 года. По его словам, Стратегия существенно усилит оборону составляющую киберпространства страны.

Читайте: СБУ фиксировала рост кибератак во время накопления войск РФ вблизи границ Украины, - Витюк