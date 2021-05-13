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РНБО (1721) кібербезпека (653)

Розробку Стратегії кібербезпеки завершено, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розробку Стратегії кібербезпеки завершено, - РНБО

Національний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) завершив розробку Стратегії кібербезпеки України. Незабаром її винесуть на розгляд РНБО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час форуму "Україна 30" повідомила глава служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки РНБО Наталія Ткачук.

"Ми очікуємо, що найближчим часом цей проєкт буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України ... Документ є відкритим і в повному обсязі розміщений на сайті РНБО", - заявила Ткачук.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про початок розробки Стратегії кібербезпеки ще у вересні 2020 року. За його словами, Стратегія істотно посилить оборонну складову кіберпростору країни.

Також читайте: СБУ фіксувала зростання кібератак під час накопичення військ РФ поблизу кордонів України, - Вітюк

Автор: Анастасія Потіха
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Немає грошей на кібербезпеку! Для того щоб захистити Україну, потрібно весь трафік пропускати через захищений центр обробки інформації, а це технічно і фізично неможливо! Провайдери отримують Інтернет через десятки кабелів магістральних провайдерів які заходять через державних кордон в різних місцях і магістральні провайдери роздають цей Інтернет через свої майданчики в різних місцях! Зібрати все в купу і контролювати і блокувати ворожу активніть просто нереально! Тому сама ідея кіберзахисту всієї України це ідея абсолютно технічно безграмотна яку неможливо реалізувати! Потрібно виділити певні сегменти державних мереж які будуть захищатись і встановити правила роботи державних мереж та мереж критичної інфраструктури. Але в СБУ сидять непрофесіонали і вони не зможуть захистити навіть державний захищений сегмент! Про що говорити якщо досі в офісах критичної інфраструктури та державних установах ставлять неліцензійну Вінду з вбудованими вірусами!
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13.05.2021 13:36 Відповісти
Офис простых решений-вся стратегия записана одним словом- ЗАСЩИЩАТСЯ
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13.05.2021 15:09 Відповісти
великие стратеги
у меня нет времени думать стратегически (с) зелох
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13.05.2021 18:00 Відповісти
 
 