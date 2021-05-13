Налоговые инициативы правительства грозят ликвидацией предприятий и увольнением десятков тысяч украинцев, - ФРУ

Представленные правительством изменения в Налоговый кодекс навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.



Об этом говорится на странице Федерации работодателей в Facebook.

"Правительство предлагает принять изменения, не подкрепленные никакими реальными экономическими расчетами, не предусматривающие системных и последовательных изменений, а являющиеся хаотичным набором различных инициатив, значительная часть которых, в случае их принятия, будет иметь негативные последствия для бизнеса из различных секторов экономики и для экономики в целом" , - отмечают в ФРУ.

По их оценке, принятие законопроекта нанесет вред прежде всего легальному бизнесу, который платит налоги на общей системе налогообложения - независимо от размера конкретных налогоплательщиков.

В частности, в ФРУ назвали неприемлемым предложение фактически облагать по ставке 20% экспорт товаров, указанных в товарных группах 1-24 по УКТ ВЭД, а также ограничения в освобождении от налогообложения НДС первой поставки жилья: по мнению экспертов федерации, эта норма нанесет вред хозяйственной деятельности огромного количества налогоплательщиков, в том числе перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

Намерение в очередной раз повысить акцизный налог на ликеро-водочную продукцию на 5%, по убеждению экспертов ФРУ, не будет иметь следствием увеличение поступлений в бюджет, а только будет стимулировать теневое производство.

"Легальное производство ликеро-водочных изделий уменьшается даже без повышения ставки налога. Об этом говорят и цифры: увеличение ставки акцизного налога на 20% в 2017 году не только не обеспечило дополнительных ожидаемых поступлений 1,5 млрд грн в бюджет, но и привело к их уменьшению ", - напомнили в ФРУ.



Кроме того, в ФРУ отметили, что не могут согласиться с трехкратным увеличением ставки экологического налога на двуокись углерода, изменениями, касающимися взимания рентной платы с железной руды, а также повышения ставок налогов для аграриев.



"Фактически предложенные без публичного экономического обоснования и консультаций изменения могут оказать негативное влияние на поступление налогов в бюджет. А главное - могут способствовать закрытию и ликвидации производств, а значит и сокращению десятков тысяч рабочих мест", - отметили в ФРУ и призвали власти провести широкое публичное обсуждение инициативы - с привлечением украинских работодателей и международных экспертных организаций.



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Экономисты уже заявили, что такое решение приведет к сокращению поступлений в бюджет и резкому росту цен на товары и услуги в Украине.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула, что недопустимо повышать налоги в кризис, и что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

В то же время политолог Евгений Магда заявил, что мировой опыт доказывает: повышение налогов в условиях кризиса не приведет к росту поступлений в госбюджет, для экономического роста фискальное давление необходимо наоборот снижать.