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Новости Экономика
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Налоговые инициативы правительства грозят ликвидацией предприятий и увольнением десятков тысяч украинцев, - ФРУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Налоговые инициативы правительства грозят ликвидацией предприятий и увольнением десятков тысяч украинцев, - ФРУ

Представленные правительством изменения в Налоговый кодекс навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.


 Об этом говорится на странице Федерации работодателей в Facebook.

"Правительство предлагает принять изменения, не подкрепленные никакими реальными экономическими расчетами, не предусматривающие системных и последовательных изменений, а являющиеся хаотичным набором различных инициатив, значительная часть которых, в случае их принятия, будет иметь негативные последствия для бизнеса из различных секторов экономики и для экономики в целом" , - отмечают в ФРУ.

По их оценке, принятие законопроекта нанесет вред прежде всего легальному бизнесу, который платит налоги на общей системе налогообложения - независимо от размера конкретных налогоплательщиков.

В частности, в ФРУ назвали неприемлемым предложение фактически облагать по ставке 20% экспорт товаров, указанных в товарных группах 1-24 по УКТ ВЭД, а также ограничения в освобождении от налогообложения НДС первой поставки жилья: по мнению экспертов федерации, эта норма нанесет вред хозяйственной деятельности огромного количества налогоплательщиков, в том числе перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

Намерение в очередной раз повысить акцизный налог на ликеро-водочную продукцию на 5%, по убеждению экспертов ФРУ, не будет иметь следствием увеличение поступлений в бюджет, а только будет  стимулировать теневое производство.

"Легальное производство ликеро-водочных изделий уменьшается даже без повышения ставки налога. Об этом говорят и цифры: увеличение ставки акцизного налога на 20% в 2017 году не только не обеспечило дополнительных ожидаемых поступлений 1,5 млрд грн в бюджет, но и привело к их уменьшению ", - напомнили в ФРУ.


Кроме того, в ФРУ отметили, что не могут согласиться с трехкратным увеличением ставки экологического налога на двуокись углерода, изменениями, касающимися взимания рентной платы с железной руды, а также повышения ставок налогов для аграриев.


"Фактически предложенные без публичного экономического обоснования и консультаций изменения могут оказать негативное влияние на поступление налогов в бюджет. А главное - могут способствовать закрытию и ликвидации производств, а значит и сокращению десятков тысяч рабочих мест", - отметили в ФРУ и призвали власти провести широкое публичное обсуждение инициативы - с привлечением украинских работодателей и международных экспертных организаций.


Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Экономисты уже заявили, что такое решение приведет к сокращению поступлений в бюджет и резкому росту цен на товары и услуги в Украине.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула, что недопустимо повышать налоги в кризис, и что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.
В то же время политолог Евгений Магда заявил, что мировой опыт доказывает: повышение налогов в условиях кризиса не приведет к росту поступлений в госбюджет, для экономического роста фискальное давление необходимо наоборот снижать.
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економіка і так "лежить" Налоговые инициативы правительства грозят ликвидацией предприятий и увольнением десятков тысяч украинцев, - ФРУ - Цензор.НЕТ 9743
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13.05.2021 15:37 Ответить
ЗЕбобики "***************"......

Денег нет..... Теперь им надо просто все уничтожить в Украине, чтобы клоуны могли дальше прыгать......
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13.05.2021 15:41 Ответить
"Денег нет, но вы держитесь"
Какой идиот "стимулирует" экономику дополнительными налогами во время жесточайшего кризиса в стране?
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13.05.2021 20:24 Ответить
Може скоротить надприбутки олігархів? Ахметов не зможе подвойувати статки за один рік?
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13.05.2021 16:19 Ответить
"Хуже нє будєт" ! Так казали зе- придуркуваті. Ну що ж... Заїхав на металобазу -- порадували, що ціна на чорний прокат зросте до 300 (!) доларів на тонні ! Спиртного стараюсь не купувати -- сам роблю не гірше за спиртзаводи, а може й краще. Тепер в планах посіяти табАки. В селах вже давно сіють і мають цю державу десь там, де ківа чухає. Всьо будєт харашо !!!
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13.05.2021 17:30 Ответить
Почему в КМУ не работают выдающиеся экономисты Украины Лановой и Новак ? Что там делают те некчёмности, которых назначае шмаркля?
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13.05.2021 17:30 Ответить
Странно если бы было по другому)))))
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13.05.2021 18:27 Ответить
 
 