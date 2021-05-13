Податкові ініціативи уряду загрожують ліквідацією підприємств і звільненням десятків тисяч українців, - ФРУ

Представлені урядом зміни до Податкового кодексу нашкодять економіці країни і можуть призвести до закриття підприємств та скорочення десятків тисяч робочих місць.

Про це йдеться на сторінці Федерації роботодавців у Facebook.

"Уряд пропонує ухвалити зміни, не підкріплені жодними реальними економічними розрахунками, які не передбачають системних та послідовних змін, а є хаотичним набором різноманітних ініціатив, значна частка яких у разі їхнього ухвалення матиме негативні наслідки для бізнесу з різних секторів економіки та для економіки в цілому", - зазначають у ФРУ.

За їхньою оцінкою, ухвалення законопроєкту завдасть шкоди насамперед легальному бізнесу, що сплачує податки на загальній системі оподаткування - незалежно від розміру конкретних платників податків.

Зокрема, у ФРУ назвали неприйнятною пропозицію фактично оподатковувати за ставкою 20% експорт товарів, зазначених у товарних групах 1-24 за УКТ ЗЕД, а також обмеження у звільненні від оподаткування ПДВ першого постачання житла: на думку експертів федерації, ця норма завдасть шкоди господарській діяльності величезної кількості платників податків, зокрема переробних підприємств харчової промисловості.

Намір вчергове підвищити акцизний податок на лікеро-горілчану продукцію на 5%, на переконання експертів ФРУ, не матиме наслідком збільшення надходжень до бюджету, а лише стимулюватиме тіньове виробництво.

"Легальне виробництво лікеро-горілчаних виробів зменшується навіть без підвищення ставки податку. Про це свідчать і цифри: збільшення ставки акцизного податку на 20% в 2017 році не тільки не забезпечило додаткових очікуваних надходжень 1,5 млрд грн до бюджету, а й призвело до їхнього зменшення", - нагадали в ФРУ.

Крім того, в ФРУ зазначили, що не можуть погодитися з триразовим збільшенням ставки екологічного податку на двоокис вуглецю, змінами, що стосуються справляння рентної плати із залізної руди, а також підвищення ставок податків для аграріїв.

"Фактично запропоновані без публічного економічного обґрунтування та консультацій зміни можуть мати негативний вплив на надходження податків до бюджету, а головне – можуть сприяти закриттю та ліквідації виробництв, а отже, і скороченню десятків тисяч робочих місць", - зазначили у ФРУ і закликали владу провести широке публічне обговорення ініціативи - із залученням українських роботодавців і міжнародних експертних організацій.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України та яким підвищуються ставки податків для низки галузей. Економісти вже заявили, що таке рішення призведе до скорочення надходжень до бюджету і різкого зростання цін на товари і послуги в Україні.

Раніше лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. І наголосила, що неприпустимо підвищувати податки в кризу, і що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

Водночас політолог Євген Магда заявив, що світовий досвід доводить: підвищення податків в умовах кризи не призведе до зростання надходжень до держбюджету, для економічного зростання фіскальний тиск необхідно, навпаки, знижувати.