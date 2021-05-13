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ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Киевские новости

ГФС проводит обыски в помещениях КП

По материалам ГУ ГФС в г. Киеве Офис генерального прокурора начал досудебное расследование в отношении должностных лиц КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По версии следствия, должностные КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками рискованности и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе г. Киева. Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия происходят обыски с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

"Я уже неоднократно заявлял, что пристальное внимание ГФС будет уделять махинациям в сфере обновления и строительства инфраструктуры, что является одним из приоритетов экономической политики Украины по состоянию на сегодня. Цель наших действий в этом направлении - повышение эффективности использования бюджетных средств для модернизации инфраструктуры и противодействие возможным злоупотреблениям ", - отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Следственные действия продолжаются.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
взялись за педалика неслабо а то он булки расслабил со своим *ударом*. дорог нет от слова СОВСЕМ в Киеве, тротуары сошли вместе со снегом, коммунальный транспорт убитейший. зато свечки многоэтажки как грибы в самом центре растут а педаля типа ни при чем...
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13.05.2021 18:31
+1
Ты хоть бывал в Киеве.
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13.05.2021 18:41
+1
ну і правильно - верхівка пастрансу та метрополітена крадуть безбожно. Зара їх усунути і буде вистачати і 8 грн за проїзд
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13.05.2021 20:06
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Правила форума Совет форумчан
взялись за педалика неслабо а то он булки расслабил со своим *ударом*. дорог нет от слова СОВСЕМ в Киеве, тротуары сошли вместе со снегом, коммунальный транспорт убитейший. зато свечки многоэтажки как грибы в самом центре растут а педаля типа ни при чем...
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13.05.2021 18:31 Ответить
Ты хоть бывал в Киеве.
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13.05.2021 18:41 Ответить
боти всі такі тупі..... думають що достатньо визирнути з вікна в чмоскві та описати що бачиш.... ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс" - Цензор.НЕТ 7460
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13.05.2021 20:05 Ответить
хахаха после требования о повышении тарифов на проезд))) ищут, где же "убытки" лежат
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13.05.2021 18:32 Ответить
ну і правильно - верхівка пастрансу та метрополітена крадуть безбожно. Зара їх усунути і буде вистачати і 8 грн за проїзд
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13.05.2021 20:06 Ответить
Кого, что и чего только не обыщешь -- в поисках пропавшего рейтинга? *)
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13.05.2021 18:35 Ответить
як раз ці 2 структури прийшли сьогодні під КМДА з вимогою підняти тариф за проїзд втричі
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13.05.2021 20:08 Ответить
а они еще хотят поднять проезд до 25 гривен если провести аудит то надо снижать
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13.05.2021 18:35 Ответить
Боксера может обидеть каждый. ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс" - Цензор.НЕТ 4134
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13.05.2021 19:56 Ответить
..... але не кожен встигне вибачитись ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс" - Цензор.НЕТ 7478
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13.05.2021 20:08 Ответить
знает, зеленое падло, кто будет следующим президентом
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13.05.2021 22:00 Ответить
Останнім часом ДФС щодня когось обшукує, щось вилучає або закриває конверти. Чи то результат нового керівництва, чи то показують що потрібні.
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13.05.2021 23:34 Ответить
 
 