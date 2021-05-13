ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс"

За матеріалами ГУ ДФС у м. Києві Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування щодо службових осіб КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

За версією слідства, посадові КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі м. Київ. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У приміщеннях КП "Київпастранс" і підрядного комерційного підприємства відбуваються обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчити про правопорушення.

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"Я вже неодноразово заявляв, що прискіпливу увагу ДФС буде приділяти махінаціям у сфері оновлення та будівництва інфраструктури, що є одним із пріоритетів економічної політики України станом на сьогодні. Мета наших дій у цьому напрямі - підвищення ефективності використання бюджетних коштів для модернізації інфраструктури та протидія можливим зловживанням", - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Слідчі дії тривають.