УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13385 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаКиївські новини
1 793 14
Київ (13850) Київпастранс (74) обшук (1343) ДФС (2573)

ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Київські новини

ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП

За матеріалами ГУ ДФС у м. Києві Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування щодо службових осіб КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

За версією слідства, посадові КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі м. Київ. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У приміщеннях КП "Київпастранс" і підрядного комерційного підприємства відбуваються обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчити про правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У приміщеннях "Київміськсвітло" проходять обшуки, чиновників підозрюють в ухиленні від сплати податків. ФОТО

"Я вже неодноразово заявляв, що прискіпливу увагу ДФС буде приділяти махінаціям у сфері оновлення та будівництва інфраструктури, що є одним із пріоритетів економічної політики України станом на сьогодні. Мета наших дій у цьому напрямі - підвищення ефективності використання бюджетних коштів для модернізації інфраструктури та протидія можливим зловживанням", - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Слідчі дії тривають.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
взялись за педалика неслабо а то он булки расслабил со своим *ударом*. дорог нет от слова СОВСЕМ в Киеве, тротуары сошли вместе со снегом, коммунальный транспорт убитейший. зато свечки многоэтажки как грибы в самом центре растут а педаля типа ни при чем...
показати весь коментар
13.05.2021 18:31
+1
Ты хоть бывал в Киеве.
показати весь коментар
13.05.2021 18:41
+1
ну і правильно - верхівка пастрансу та метрополітена крадуть безбожно. Зара їх усунути і буде вистачати і 8 грн за проїзд
показати весь коментар
13.05.2021 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
взялись за педалика неслабо а то он булки расслабил со своим *ударом*. дорог нет от слова СОВСЕМ в Киеве, тротуары сошли вместе со снегом, коммунальный транспорт убитейший. зато свечки многоэтажки как грибы в самом центре растут а педаля типа ни при чем...
показати весь коментар
13.05.2021 18:31 Відповісти
Ты хоть бывал в Киеве.
показати весь коментар
13.05.2021 18:41 Відповісти
боти всі такі тупі..... думають що достатньо визирнути з вікна в чмоскві та описати що бачиш.... ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс" - Цензор.НЕТ 7460
показати весь коментар
13.05.2021 20:05 Відповісти
хахаха после требования о повышении тарифов на проезд))) ищут, где же "убытки" лежат
показати весь коментар
13.05.2021 18:32 Відповісти
ну і правильно - верхівка пастрансу та метрополітена крадуть безбожно. Зара їх усунути і буде вистачати і 8 грн за проїзд
показати весь коментар
13.05.2021 20:06 Відповісти
Кого, что и чего только не обыщешь -- в поисках пропавшего рейтинга? *)
показати весь коментар
13.05.2021 18:35 Відповісти
як раз ці 2 структури прийшли сьогодні під КМДА з вимогою підняти тариф за проїзд втричі
показати весь коментар
13.05.2021 20:08 Відповісти
а они еще хотят поднять проезд до 25 гривен если провести аудит то надо снижать
показати весь коментар
13.05.2021 18:35 Відповісти
Боксера может обидеть каждый. ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс" - Цензор.НЕТ 4134
показати весь коментар
13.05.2021 19:56 Відповісти
..... але не кожен встигне вибачитись ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс" - Цензор.НЕТ 7478
показати весь коментар
13.05.2021 20:08 Відповісти
знает, зеленое падло, кто будет следующим президентом
показати весь коментар
13.05.2021 22:00 Відповісти
Останнім часом ДФС щодня когось обшукує, щось вилучає або закриває конверти. Чи то результат нового керівництва, чи то показують що потрібні.
показати весь коментар
13.05.2021 23:34 Відповісти
 
 