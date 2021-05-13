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ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевский Метрополитен"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Киевские новости

ГФС проводит обыски в помещениях КП

Сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях КП "Киевский Метрополитен" с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации в рамках начатого уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 млн грн при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По версии следствия, подчиненное предприятие, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена по заказу КП "Киевский Метрополитен", заказывало работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

"Метрополитен является стратегическим активом для города. Любые попытки нажиться на его строительстве недопустимы и получат соответствующую реакцию компетентных органов ", - отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
После обысков Метрополитен резко РАСХОЧЕТ повышать цену на проезд?!
ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київський Метрополітен" - Цензор.НЕТ 4522
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13.05.2021 19:11
+2
Шось круто весь крысятник зашевелился . Видать гостеп шпулю президенту определил .
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13.05.2021 18:58
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Обыск -- дело наживное!
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13.05.2021 18:45 Ответить
Маленькое уродливое хрипатое 🤢🤡😈👃🏻🎹 мстит Кличко , хочет буквально все к своим рученкам прибрать
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13.05.2021 19:10 Ответить
Абыдна, да?
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13.05.2021 19:40 Ответить
А що шукають? Що загубили?
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13.05.2021 18:48 Ответить
Шось круто весь крысятник зашевелился . Видать гостеп шпулю президенту определил .
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13.05.2021 18:58 Ответить
Шось там вроде и путин-***** от медведчука открещивается . )) .
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13.05.2021 19:02 Ответить
Просто деньги ЗАКОНЧИЛИСЬ.
МВФ кредита не даёт.
И пауки в банке начали жрать друг друга.
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13.05.2021 19:13 Ответить
После обысков Метрополитен резко РАСХОЧЕТ повышать цену на проезд?!
ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київський Метрополітен" - Цензор.НЕТ 4522
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13.05.2021 19:11 Ответить
мафия
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13.05.2021 19:23 Ответить
Скільки платити за електрику, куди не можна ходити нардепам, мережа аеропортів ім. Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=pj_ZpRMdp94
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13.05.2021 19:23 Ответить
 
 