ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевский Метрополитен"

Сотрудники ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях КП "Киевский Метрополитен" с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации в рамках начатого уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 млн грн при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По версии следствия, подчиненное предприятие, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена по заказу КП "Киевский Метрополитен", заказывало работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

"Метрополитен является стратегическим активом для города. Любые попытки нажиться на его строительстве недопустимы и получат соответствующую реакцию компетентных органов ", - отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.