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ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київський Метрополітен"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Київські новини

ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять обшуки у приміщеннях КП "Київський Метрополітен" з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації у межах розпочатого кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків у сумі 9 млн грн під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

За версією слідства, підрядне підприємство, яке виконувало роботи з будівництва лінії метрополітену на замовлення КП "Київський Метрополітен", замовляло роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

"Метрополітен є стратегічним активом для міста Київ. Будь-які спроби нажитися на його будівництві є неприпустимими і отримають відповідну реакцію компетентних органів", - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс"
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Топ коментарі
+3
После обысков Метрополитен резко РАСХОЧЕТ повышать цену на проезд?!
ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київський Метрополітен" - Цензор.НЕТ 4522
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13.05.2021 19:11
+2
Шось круто весь крысятник зашевелился . Видать гостеп шпулю президенту определил .
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13.05.2021 18:58
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Обыск -- дело наживное!
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13.05.2021 18:45 Відповісти
Маленькое уродливое хрипатое 🤢🤡😈👃🏻🎹 мстит Кличко , хочет буквально все к своим рученкам прибрать
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13.05.2021 19:10 Відповісти
Абыдна, да?
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13.05.2021 19:40 Відповісти
А що шукають? Що загубили?
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13.05.2021 18:48 Відповісти
Шось круто весь крысятник зашевелился . Видать гостеп шпулю президенту определил .
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13.05.2021 18:58 Відповісти
Шось там вроде и путин-***** от медведчука открещивается . )) .
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13.05.2021 19:02 Відповісти
Просто деньги ЗАКОНЧИЛИСЬ.
МВФ кредита не даёт.
И пауки в банке начали жрать друг друга.
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13.05.2021 19:13 Відповісти
После обысков Метрополитен резко РАСХОЧЕТ повышать цену на проезд?!
ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київський Метрополітен" - Цензор.НЕТ 4522
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13.05.2021 19:11 Відповісти
мафия
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13.05.2021 19:23 Відповісти
Скільки платити за електрику, куди не можна ходити нардепам, мережа аеропортів ім. Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=pj_ZpRMdp94
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13.05.2021 19:23 Відповісти
 
 