Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід"
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Военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимо с жизнью.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, погиб военнослужащий ВС Украины", - сказано в сообщении.
Командование выражает родным и близким погибшего свои искренние соболезнования.
"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в оперативно-тактической группировке.
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Схиляю голову. Світла пам'ять.
Глибокі співчуття родині.
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где безопасность..!!?????
почему перехват переговоров моментом не доводится на передок..!!????
перемир'я !
Ось кого потрібно засудити до довічного ув'язнення за зраду , так як всі втрати із нашої сторони , належать
найвеличнішому чмошнику !!