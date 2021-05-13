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Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ

Військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення, несумісного з життям.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України", - сказано в повідомленні.

Командування висловлює рідним і близьким загиблого свої щирі співчуття.

"Дії російських окупантів укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", - додали в оперативно-тактичному угрупованні.

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Топ коментарі
+37
А та неукраїнська і україноненависницька гнида казала, що стало менше втрат від снайперів ! Падаль ! Радіє, певно.

Схиляю голову. Світла пам'ять.
Глибокі співчуття родині.
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13.05.2021 21:30
+27
Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1692

.............
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13.05.2021 21:32
+25
сглазил зенелох... мы заметили что огня снайперского стало меньше (с) ... да????
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13.05.2021 21:30
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А та неукраїнська і україноненависницька гнида казала, що стало менше втрат від снайперів ! Падаль ! Радіє, певно.

Схиляю голову. Світла пам'ять.
Глибокі співчуття родині.
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13.05.2021 21:30 Відповісти
сглазил зенелох... мы заметили что огня снайперского стало меньше (с) ... да????
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13.05.2021 21:30 Відповісти
Не сглазил , а спи..дел как всегда делает.
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13.05.2021 22:47 Відповісти
Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1692

.............
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13.05.2021 21:32 Відповісти
*****
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13.05.2021 21:33 Відповісти
Ну мрази ж кацапские!
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13.05.2021 21:33 Відповісти
где контрработа..!!???
где безопасность..!!?????
почему перехват переговоров моментом не доводится на передок..!!????
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13.05.2021 21:36 Відповісти
Контрработа запрещена по условиям зеленого "перемирия"(((((((
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14.05.2021 01:01 Відповісти
Зенелох, це життя на твоїй совісті. Героям слава!
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13.05.2021 21:38 Відповісти
Коли вже ми почуємо новини скільки знищено ворогів ,чи далі президент і його шобла буде гратись в міфічний мир і зустріч з путіном.
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13.05.2021 21:40 Відповісти
ну *****, убийцы кацапсинские, придет и ваш черед Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1886 !
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13.05.2021 21:41 Відповісти
Тихо и незаметно. Как все...
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13.05.2021 21:42 Відповісти
А той виродок, на чиїх руках ця смерть сьогодні відправлений під домашній арешт
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13.05.2021 21:46 Відповісти
Нет, тот выродок сидит на госдаче.
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14.05.2021 00:22 Відповісти
сколько за последние три месяца от снайперов наших солдат погибло? Десятки уже, а от наших снайперов сепаров сколько? Вот то то и оно..,
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13.05.2021 21:58 Відповісти
Надо ответить так, чтобы на той стороне сдохло десять агрессоров.
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13.05.2021 22:26 Відповісти
Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9994
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13.05.2021 22:31 Відповісти
Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8255
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13.05.2021 22:31 Відповісти
Наші снайпери та розвідники відведені від лініі оборони , так як Зеблазень вимагає від наших бійців дотримуватись
перемир'я !
Ось кого потрібно засудити до довічного ув'язнення за зраду , так як всі втрати із нашої сторони , належать
найвеличнішому чмошнику !!
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13.05.2021 22:37 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3712
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13.05.2021 23:54 Відповісти
Захисник України загинув на Донбасі від кулі снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7688
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14.05.2021 00:23 Відповісти
Царствия Небесного, защитнику!
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14.05.2021 00:24 Відповісти
Сегодня воин-украинец убит вражеским снайпером. Вчера воин-израильтянин убит вражеским противотанковым гранатометчиком. Угадай с трёх раз за которого из них ЗЕ больше переживает?
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14.05.2021 05:12 Відповісти
зеленский ты мразь, гореть тебе в аду
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14.05.2021 07:25 Відповісти
 
 