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Киев (24551) обыск (1845) ГФС (3598) Мельник Вадим (72)

ГФС и прокуратура проводят обыски в помещениях КП "Киевавтодормост"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Киевские новости

ГФС и прокуратура проводят обыски в помещениях КП

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследуют уголовное производство в отношении должностных лиц КП "Киевавтодормост" и группы подрядных коммерческих предприятий по подозрению в уклонении от налогообложения на сумму 30 млн грн, что является особо крупным размером.

Об этом сообщается на официальной Facebook странице ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что должностные лица КП "Киевавтодормост" во взаимодействии со служебными лицами подрядных коммерческих предприятий в период 2019-2020 годов сформировали технический налоговый кредит по НДС, используя компании с признаками рискованности и транзитности.

В рамках уголовного производства сотрудниками ГУ ГФС в г. Киеве проводятся 11 обысков в помещениях КП "Киевавтодормост" и подрядных коммерческих предприятий для выявления финансовой документации, которая может свидетельствовать о наличии уголовных преступлений.

"Ежедневная работа над выявлением налоговых правонарушений приносит свои результаты. Залогом этого стали эффективные оперативные наработки ГФС и усиление аналитической составляющей в работе Службы ", - отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Автор: Володимир Янченко
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Приходит чиновник в фирму, выигравшую тендер.
- Почему вы деньги украли,а дорогу не построили?
- Ладно, папа,хватит прикалываться!
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13.05.2021 21:55 Ответить
прєдвиборниє виємкі стартовалі
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13.05.2021 21:55 Ответить
Какие выборы?
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13.05.2021 22:06 Ответить
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13.05.2021 22:52 Ответить
грядущіє
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13.05.2021 22:37 Ответить
Ці обшуки поки Віталя не всдить якусь зелену свиню на потоки.
хтось чув про обшуки в Центренерго? Там вже все добре)
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13.05.2021 22:04 Ответить
Так если все нормально ( в чем даже вы сомневаетесь ), чего бояться?
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13.05.2021 22:09 Ответить
В Центренерго?
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13.05.2021 22:22 Ответить
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13.05.2021 22:51 Ответить
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14.05.2021 07:50 Ответить
 
 