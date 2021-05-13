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Київ (13850) обшук (1343) ДФС (2573) Мельник Вадим (71)

ДФС і прокуратура проводять обшуки у приміщеннях КП "Київавтошляхміст"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Київські новини

ДФС і прокуратура проводять обшуки у приміщеннях КП

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури розслідують кримінальне провадження щодо службових осіб КП "Київавтошляхміст" та групи підрядних комерційних підприємств у підозрі в ухиленні від оподаткування на суму 30 млн грн, що є особливо великим розміром.

Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що службові особи КП "Київавтошляхміст" з взаємодії зі службовими особами підрядних комерційних підприємств в період 2019-2020 років сформували технічний податковий кредит з ПДВ, використовуючи компанії з ознаками ризиковості та транзитності.

У межах кримінального провадження співробітниками ГУ ДФС в м. Києві проводяться 11 обшуків в приміщеннях КП "Київавтошляхміст" та підрядних комерційних підприємств для виявлення фінансової документації, що може свідчити про наявність кримінальних правопорушень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс"

"Щоденна робота над виявленням податкових правопорушень приносить свої результати. Запорукою цьому стали ефективні оперативні напрацювання ДФС та підсилення аналітичної складової у роботі Служби", - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

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Приходит чиновник в фирму, выигравшую тендер.
- Почему вы деньги украли,а дорогу не построили?
- Ладно, папа,хватит прикалываться!
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13.05.2021 21:55 Відповісти
прєдвиборниє виємкі стартовалі
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13.05.2021 21:55 Відповісти
Какие выборы?
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13.05.2021 22:06 Відповісти
Судя по всему происходящему - очень скорые. ДФС і прокуратура проводять обшуки у приміщеннях КП "Київавтошляхміст" - Цензор.НЕТ 3841 Объяснить почему платежки в этом месяце выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом не удастся.
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13.05.2021 22:52 Відповісти
грядущіє
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13.05.2021 22:37 Відповісти
Ці обшуки поки Віталя не всдить якусь зелену свиню на потоки.
хтось чув про обшуки в Центренерго? Там вже все добре)
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13.05.2021 22:04 Відповісти
Так если все нормально ( в чем даже вы сомневаетесь ), чего бояться?
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13.05.2021 22:09 Відповісти
В Центренерго?
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13.05.2021 22:22 Відповісти
ДФС і прокуратура проводять обшуки у приміщеннях КП "Київавтошляхміст" - Цензор.НЕТ 1348№78
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13.05.2021 22:51 Відповісти
Политические преследования ремонтников "уставших" мостов?
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14.05.2021 07:50 Відповісти
 
 