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Новости Политика Украины
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Народный депутат VII-VIII созывов Осуховский представил авторскую программу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат VII-VIII созывов Осуховский представил авторскую программу

Гостями программы будут известные украинцы: общественно-политические деятели, артисты, журналисты и бизнесмены.

Народный депутат Верховной Рады Украины VII-VIII созывов Олег Осуховский представил авторскую программу "С Олегом Осуховским на чистоту".

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

"Гости моей программы - известные украинцы: общественно-политические деятели, а также артисты, журналисты, бизнесмены. Также будем приглашать международных гостей ", - рассказал он и призвал зрителей высказывать свои предложения, кого именно они хотели бы видеть следующим гостями программы.

По словам экс-нардепа, он давно планировал начать такую ​​программу. "У меня за последние 5-7 лет было на центральных каналах, и не только на центральных, более 1,5 тысячи различных эфиров, соответственно, есть огромный опыт. Есть много друзей, связей. И хотелось бы именно с ними общаться начистоту ", - пояснил Осуховский.

Он рассказал, что гостем предыдущего выпуска программы был народный артист Украины Петр Мага, а гостем одного из следующих выпусков будет экс первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

"Таких людей хотелось бы узнать, чтобы украинцы и Украина знали своих героев", - отметил автор программы.

Также он планирует приглашать на эфиры украинских военнослужащих, представителей ІТ-сферы, спортсменов и т. В частности, президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и первого вице-президента УАФ Назара Холодницкого.

Осуховский отметил, что программа выходит на телеканале  ITV Media Group по субботам в 21:00 и на его YouTube-канале.

Он также рассказал, что в будущем есть планы заниматься и документалистикой: снимать исторические документальные хроники и фильмы

Новость публикуется на правах рекламы
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Подивимося, депутат від "Свободи", грав у футбол, банківський спеціаліст.
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14.05.2021 11:32 Ответить
З 2009 року - голова ГО «Українська громада Києва» та член громадської ради при Київській обласній державній адміністрації.З 2010 року - заступник голови з загальних питань громадського комітету з моніторингу при Держкомпідприємництві України.1998-2003 роки - помічник-консультант народного депутата України Олега Тягнибока на громадських засадах.В 2007-2008 рр. - депутат Кам'янко-Бузької районної ради V скликання. Голова підкомітету з питань міжнародного співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю і тероризмом та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.============= це дійсно -------громадсько-політичний і державний діяч. Народний депутат України VII та VIII скликань.
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14.05.2021 12:21 Ответить
беня надає свій анал придуркуватій сволоті, най користується...
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14.05.2021 14:04 Ответить
 
 