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Народний депутат VII-VIII скликань Осуховський презентував авторську програму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат VII-VIII скликань Осуховський презентував авторську програму

Гостями програми будуть відомі українці: громадсько-політичні діячі, артисти, журналісти та бізнесмени.

Народний депутат Верховної Ради України VII-VIII скликань Олег Осуховський презентував авторську програму "З Олегом Осуховським на чистоту".

Презентація відбулася на пресконференції в УНІАН.

"Гостями моєї програми є відомі українці: громадсько-політичні діячі, а також артисти, журналісти, бізнесмени. Також будемо запрошувати міжнародних гостей", - розповів він і закликав глядачів висловлювати свої пропозиції, кого саме вони б хотіли бачити наступними гостями програми.

За словами екснардепа, він давно планував започаткувати таку програму. "Я за останні 5-7 років мав на центральних каналах, і не лише на центральних, приблизно понад 1,5 тисячі різних ефірів, відповідно, є величезний досвід. Є багато друзів, зв’язків. І хотілося б саме з ними спілкуватися на чистоту", - пояснив Осуховський.

Він розповів, що гостем попереднього випуску програми був народний артист України Петро Мага, а гостем одного з наступних випусків буде експерший заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

"Таких людей хотілося б розкрити, щоб українці та Україна знали своїх героїв", - зауважив автор програми.

Також він планує запрошувати на ефіри українських військовослужбовців, представників ІТ-сфери, спортсменів тощо. Зокрема, президента Української асоціації футболу Андрія Павелка та першого віцепрезидента УАФ Назара Холодницького.

Осуховський зазначив, що програма виходить на телеканалі ITV Media Group по суботах о 21:00 та на його YouTube-каналі.

Він також розповів, що в майбутньому має плани займатися і документалістикою: знімати історичні документальні хроніки та фільми.

Новина публікується на правах реклами

Автор: Наталя Джума
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Подивимося, депутат від "Свободи", грав у футбол, банківський спеціаліст.
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14.05.2021 11:32 Відповісти
З 2009 року - голова ГО «Українська громада Києва» та член громадської ради при Київській обласній державній адміністрації.З 2010 року - заступник голови з загальних питань громадського комітету з моніторингу при Держкомпідприємництві України.1998-2003 роки - помічник-консультант народного депутата України Олега Тягнибока на громадських засадах.В 2007-2008 рр. - депутат Кам'янко-Бузької районної ради V скликання. Голова підкомітету з питань міжнародного співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю і тероризмом та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.============= це дійсно -------громадсько-політичний і державний діяч. Народний депутат України VII та VIII скликань.
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14.05.2021 12:21 Відповісти
беня надає свій анал придуркуватій сволоті, най користується...
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14.05.2021 14:04 Відповісти
 
 