Греция открыла границы для туристов: украинцам въезд в страну пока закрыт

Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов. Однако, для украинцев въезд в страну пока закрыт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Греции.

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческого правительства по въезду граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято. Изменения режима въезда граждан Украины в Грецию будут безотлагательно размещены на сайте и фейсбук-странице Посольства Украины в Греции", - сказано в сообщении.

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В пятницу, 14 мая, Министерство туризма Греции сообщило об открытии границ, в том числе для туристов. Теперь они не будут обязаны проходить карантин.

Ведомство обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения отменены, сообщает РБК-Украина. Также сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами, а также открыты музеи.

В случае возобновления полетов для въезда в Грецию из Украины надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.