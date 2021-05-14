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Экс-руководитель столичного КП украл из бюджета более 600 тыс. грн, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Экс-руководитель столичного КП украл из бюджета более 600 тыс. грн, - СБУ

Служба безопасности Украины подозревает бывшего директора столичного коммунального предприятия в растрате более 600 тысяч гривен средств городского бюджета. Деньги были выделены на реконструкцию памятника архитектуры - книжного магазина "Сяйво книги".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области. 

По предварительным данным следствия, в 2019 году во время проведения государственных закупок для реставрации нежилого помещения экс-руководитель КП "Городской магазин" обеспечил победу подконтрольной коммерческой структуре.

По условиям заключенного договора компания-подрядчик должна была отреставрировать более 87 м2 объекта в Шевченковском районе Киева на общую сумму 2,89 млн грн. Вместо этого полученные подрядчиками средства по мнимым договорам перечислили на счета фиктивных предприятий и обналичили.

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По результатам судебной строительно-технической экспертизы установлено, что выполненные работы по реставрации объекта в здании памятника архитектуры не соответствуют требованиям действующих нормативно-правовых актов. Также их стоимость завышена на более чем 600 тыс. грн.

Сейчас бывшему руководителю КП "Городской магазин" сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно со следователями Управления полиции в метрополитене ГУ ЧП Украины в. Киеве под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева.
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Свинарчуки зеленского 🤣🤣🤣.
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14.05.2021 15:55 Ответить
на куртку "STEPAN"
Екскерівник столичного КП вкрав з бюджету понад 600 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7072
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14.05.2021 16:18 Ответить
Мало. А вот цены на ОТ поднимем - и в 2 раза больше с.издит!
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14.05.2021 15:56 Ответить
Сейчас Кличко про политические преследования будет говорить.
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14.05.2021 15:59 Ответить
А до чого тут СБУ? Екскерівник столичного КП вкрав з бюджету понад 600 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5893
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14.05.2021 16:32 Ответить
 
 