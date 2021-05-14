Пятеро украинских моряков заболели малярией, один умер, - ЦОЗ
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Зарегистрированы завезенные случаи малярии у пяти граждан Украины. Один из случаев стал летальным. Все больные - сотрудники морских судов, которые курсировали в страны Африки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. Больной в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозки в порты Анголы. Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждение на шестой день после проявления симптомов - повышение температуры до 39°С, озноб, потливость, слабость, головная боль. До этого мужчина принимал жаропонижающие препараты.
На следующий день после госпитализации из-за ухудшения состояния больного перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение и дезинтоксикационная терапия.
Информация о проведении химиопрофилактики против малярии в период пребывания в рейсе - отсутствует. Эпидрасследование продолжается.
Один завозной случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина из Одесской области. Он в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, которое курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго). В ходе эпидрасследования выяснилось, что мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал.
По запросу Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков - граждан Украины, и все одновременно вернулись в Украину. Так, выяснилось, что двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в Херсоне и Николаеве.
В частности, по сообщению из Херсонского лабцентра, больной обратился за медицинской помощью на седьмой день болезни только после телефонного разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое из них заболели малярией, а один умер. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Диагноз подтвердили лабораторно и назначили специфическое лечение.
Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось. Согласно опросам химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась. Направлен запрос к судовладельцу о проведении химиопрофилактики.
Также в конце апреля в Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - у мужчины 35 лет, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур).
Эпидрасследование установило, что больной медкомиссию и инструктаж по профилактике малярии проходил. Однако профилактическое лечение против малярии не принимал. Центр общественного здоровья направил запрос в Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте о наличии на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа и возможности их получения по схеме во время пребывания в эндемичных по малярии странах.
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Стопудово вашого знайомого етанолом накачали.
Не всі комарі переносять маляру. Їх десятки видів і лише деякі з них переносять. І то потрібно щоб у комара потрібного виду були плазмодії і щоб достатньо комарів покусало, щоб набралась концентрація. До речі, переносять в основному дрібні, насилу помітні, а не здоровенні.
Но для многих "морских" тер-рий, это единственная "нормальная" работа, где можно хоть что-нибудь боле-менее заработать.
1. Де ти шлявся нікому не цікаво, по прильоту з Африки не перевіряють ні на які болячки.
2. Збираючись в субсахарську Африку, мусите зробити щеплення від жовтої лихоманки. Без нього розвернуть по прильоту відразу. Робиться один раз, діє все життя. Бажано зробити щеплення від поширених хвороб, як то тиф, гепатит, менінгіт.
3. Від малярії щеплень немає. Ті, що колись намагались розробити, так і не допиляли, в комерційному продажу немає нічого. Є хіміопрофілактика. Якщо їдеш на пару днів/тижнів, то хіміопрофілактика - нормальне рішення. По суті це ті ж препарати, якими лікують малярію. Приймаючи їх для профілактики, не дасте хворобі розвинутися. Але для тих, хто їде на тривалий час, хіміопрофілактика поганий вихід через побічну дію препаратів.
4. Якщо ви відвідували країни, де поширена малярія, і відчули лихоманку протягом місяця після цього, то першим ділом тест на малярію. Майте на увазі, малярія значно небезпечніша за Ковід!
5. Шляючись по Африках, вживайте елементарні заходи безпеки: носіть ввечері довгі штани і сорочки з довгим рукавом; спіть в щільно зачинених кондиціонованих приміщеннях, використовуйте москітні сітки на вікнах і ліжку. Спреї і гелі на тіло малоефективні, як і фумігатори. Приманки теж не працюють. Працює стандартний спрей інсектицид: щедро набризкайте у кімнаті, щільно зачиніть двері і вікна і вийдіть. Через годинку-дві зайдіть і провітріть через москітні сітки.
6. При вчасному реагуванні малярія чудово лікується. Похідними препаратами хініну - за пару тижнів. Але останнім часом використовують Артесунат внутрішньовенно. Три дні і людина здорова. Проте в Україні Артесунату ви не знайдете.
Бережіть ваше життя і здоров'я!