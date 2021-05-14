Пятеро украинских моряков заболели малярией, один умер, - ЦОЗ

Зарегистрированы завезенные случаи малярии у пяти граждан Украины. Один из случаев стал летальным. Все больные - сотрудники морских судов, которые курсировали в страны Африки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. Больной в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозки в порты Анголы. Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждение на шестой день после проявления симптомов - повышение температуры до 39°С, озноб, потливость, слабость, головная боль. До этого мужчина принимал жаропонижающие препараты.

На следующий день после госпитализации из-за ухудшения состояния больного перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение и дезинтоксикационная терапия.

Информация о проведении химиопрофилактики против малярии в период пребывания в рейсе - отсутствует. Эпидрасследование продолжается.

Один завозной случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина из Одесской области. Он в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, которое курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго). В ходе эпидрасследования выяснилось, что мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал.

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По запросу Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков - граждан Украины, и все одновременно вернулись в Украину. Так, выяснилось, что двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в Херсоне и Николаеве.

В частности, по сообщению из Херсонского лабцентра, больной обратился за медицинской помощью на седьмой день болезни только после телефонного разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое из них заболели малярией, а один умер. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Диагноз подтвердили лабораторно и назначили специфическое лечение.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось. Согласно опросам химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась. Направлен запрос к судовладельцу о проведении химиопрофилактики.

Также в конце апреля в Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - у мужчины 35 лет, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур).

Эпидрасследование установило, что больной медкомиссию и инструктаж по профилактике малярии проходил. Однако профилактическое лечение против малярии не принимал. Центр общественного здоровья направил запрос в Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте о наличии на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа и возможности их получения по схеме во время пребывания в эндемичных по малярии странах.

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