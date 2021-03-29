Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове
Сорокалетняя жительница Харькова, съездившая на месяц в Танзанию, вскоре после возвращения умерла от малярии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, женщина вернулась в Украину 14 марта, первые клинические симптомы заболевания (общую слабость, головную боль, повышение температуры тела до 38,7) почувствовала 19 марта, но к врачам обратилась только 23 марта.
"Ей было проведено обследование только на наличие SARS-CoV-2, обследование на малярию не проводились. 24 марта заболевшая была госпитализирована в учреждение здравоохранения, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла", - сказано в сообщении.
По информации лабцентра, в Танзании женщина малярией не болела, но замечала комариные укусы. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Африке она не проводила.
Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства женщины.
По данным областного лабцентра, в 2020 году и с начала 2021 года в Харьковской области зарегистрировано 8 завозных случаев малярии, в т.ч. 2 летальных (умерли харьковчане ездившие в Африку и не проводившие индивидуальную химиопрофилактику).
Пожалуйста, подождите...
То бишь 40 на 60...даже при условии что спраку никто не покупал а реально сделал прививку...
сам завжди прищеплювався всіма рекомендованими вакцинами і все добре...
Найдовший період клінічних досліджень мала вакцина RTS, S/AS02A, розроблена в колаборації «PATH Malaria Vaccine Initiative» (на гроші фонду Гейтсів)… випробування I/IIb фази 2007 року на 214 мозамбікських дітей від 10 до 18 місяців показало зниження інфекцій на 62 %... а ще ж вакцина знижує важкість перебігу хвороби!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять! (с)
1. Де ти шлявся нікому не цікаво, по прильоту з Африки не перевіряють ні на які болячки.
2. Збираючись в субсахарську Африку, мусите зробити щеплення від жовтої лихоманки. Без нього розвернуть по прильоту відразу. Робиться один раз, діє все життя. Бажано зробити щеплення від поширених хвороб, як то тиф, гепатит, менінгіт.
3. Від малярії щеплень немає. Ті, що колись намагались розробити, так і не допиляли, в комерційному продажу немає нічого. Є хіміопрофілактика. Якщо їдеш на пару днів/тижнів, то хіміопрофілактика - нормальне рішення. По суті це ті ж препарати, якими лікують малярію. Приймаючи їх для профілактики, не дасте хворобі розвинутися. Але для тих, хто їде на тривалий час, хіміопрофілактика поганий вихід через побічну дію препаратів.
4. Якщо ви відвідували країни, де поширена малярія, і відчули лихоманку протягом місяця після цього, то першим ділом тест на малярію. Майте на увазі, малярія значно небезпечніша за Ковід!
5. Шляючись по Африках, вживайте елементарні заходи безпеки: носіть ввечері довгі штани і сорочки з довгим рукавом; спіть в щільно зачинених кондиціонованих приміщеннях, використовуйте москітні сітки на вікнах і ліжку. Спреї і гелі на тіло малоефективні, як і фумігатори. Приманки теж не працюють. Працює стандартний спрей інсектицид: щедро набризкайте у кімнаті, щільно зачиніть двері і вікна і вийдіть. Через годинку-дві зайдіть і провітріть через москітні сітки.
6. При вчасному реагуванні малярія чудово лікується. Хініном - за пару тижнів. Але останнім часом використовують Артесунат внутрішньовенно. Три дні і людина здорова. Проте в Україні Артесунату ви не знайдете.
Бережіть ваше життя і здоров'я!
ЩО, НЕ КОРОНОВІРУС ?
Яка дивина.