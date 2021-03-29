Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові
Сорокарічна мешканка Харкова, яка з'їздила на місяць до Танзанії, незабаром після повернення померла від малярії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, жінка повернулася до України 14 березня, перші клінічні симптоми захворювання (загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7°) відчула 19 березня, але до лікарів звернулася лише 23 березня.
"Їй було проведено обстеження лише на наявність SARS-CoV-2, обстеження на малярію не проводилися. 24.03.2021 хвора була госпіталізована до закладу охорони здоров'я, де при обстеженні було виявлено збудники тропічної малярії. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, хвора померла", - йдеться у повідомленні.
За інформацією лабцентру, в Танзанії жінка на малярію не хворіла, але помічала комарині укуси. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування в Африці вона не проводила.
Фахівці Харківського міського філіалу лабцентру провели епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів за місцем проживання жінки.
За даними обласного лабцентру, у 2020 році та з початку 2021 року в Харківській області зареєстровано вісім завезених випадків малярії, зокрема два летальні (померли харків'яни, які їздили до Африки і не проводили індивідуальну хіміопрофілактику).
Будь ласка, зачекайте...
То бишь 40 на 60...даже при условии что спраку никто не покупал а реально сделал прививку...
сам завжди прищеплювався всіма рекомендованими вакцинами і все добре...
Найдовший період клінічних досліджень мала вакцина RTS, S/AS02A, розроблена в колаборації «PATH Malaria Vaccine Initiative» (на гроші фонду Гейтсів)… випробування I/IIb фази 2007 року на 214 мозамбікських дітей від 10 до 18 місяців показало зниження інфекцій на 62 %... а ще ж вакцина знижує важкість перебігу хвороби!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять! (с)
1. Де ти шлявся нікому не цікаво, по прильоту з Африки не перевіряють ні на які болячки.
2. Збираючись в субсахарську Африку, мусите зробити щеплення від жовтої лихоманки. Без нього розвернуть по прильоту відразу. Робиться один раз, діє все життя. Бажано зробити щеплення від поширених хвороб, як то тиф, гепатит, менінгіт.
3. Від малярії щеплень немає. Ті, що колись намагались розробити, так і не допиляли, в комерційному продажу немає нічого. Є хіміопрофілактика. Якщо їдеш на пару днів/тижнів, то хіміопрофілактика - нормальне рішення. По суті це ті ж препарати, якими лікують малярію. Приймаючи їх для профілактики, не дасте хворобі розвинутися. Але для тих, хто їде на тривалий час, хіміопрофілактика поганий вихід через побічну дію препаратів.
4. Якщо ви відвідували країни, де поширена малярія, і відчули лихоманку протягом місяця після цього, то першим ділом тест на малярію. Майте на увазі, малярія значно небезпечніша за Ковід!
5. Шляючись по Африках, вживайте елементарні заходи безпеки: носіть ввечері довгі штани і сорочки з довгим рукавом; спіть в щільно зачинених кондиціонованих приміщеннях, використовуйте москітні сітки на вікнах і ліжку. Спреї і гелі на тіло малоефективні, як і фумігатори. Приманки теж не працюють. Працює стандартний спрей інсектицид: щедро набризкайте у кімнаті, щільно зачиніть двері і вікна і вийдіть. Через годинку-дві зайдіть і провітріть через москітні сітки.
6. При вчасному реагуванні малярія чудово лікується. Хініном - за пару тижнів. Але останнім часом використовують Артесунат внутрішньовенно. Три дні і людина здорова. Проте в Україні Артесунату ви не знайдете.
Бережіть ваше життя і здоров'я!
ЩО, НЕ КОРОНОВІРУС ?
Яка дивина.