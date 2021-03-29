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Харків (5428) малярія (12)

Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові

Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові

Сорокарічна мешканка Харкова, яка з'їздила на місяць до Танзанії, незабаром після повернення померла від малярії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними  обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, жінка повернулася до України 14 березня, перші клінічні симптоми захворювання (загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7°) відчула 19 березня, але до лікарів звернулася лише 23 березня.

"Їй було проведено обстеження лише на наявність SARS-CoV-2, обстеження на малярію не проводилися. 24.03.2021 хвора була госпіталізована до закладу охорони здоров'я, де при обстеженні було виявлено збудники тропічної малярії. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, хвора померла", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією лабцентру, в Танзанії жінка на малярію не хворіла, але помічала комарині укуси. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування в Африці вона не проводила.

Фахівці Харківського міського філіалу лабцентру провели епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів за місцем проживання жінки.

За даними обласного лабцентру, у 2020 році та з початку 2021 року в Харківській області зареєстровано вісім завезених випадків малярії, зокрема два летальні (померли харків'яни, які їздили до Африки і не проводили індивідуальну хіміопрофілактику).
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Топ коментарі
+6
Жуть..раньше при прилете из таких специфических стран брали анализ...а счас..всем наплевать..прикалывается дальше...
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29.03.2021 18:07
+6
подякуй "антіпрівівочнікам"
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29.03.2021 18:14
+5
Нам ещё этого дерьма не хватает .
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29.03.2021 18:05
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Нам ещё этого дерьма не хватает .
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29.03.2021 18:05 Відповісти
Жуть..раньше при прилете из таких специфических стран брали анализ...а счас..всем наплевать..прикалывается дальше...
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29.03.2021 18:07 Відповісти
Тут главное что бы пальтишко хорошо сидело...а все остальное мелочи жизни...
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29.03.2021 18:12 Відповісти
подякуй "антіпрівівочнікам"
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29.03.2021 18:14 Відповісти
Серьезно? Нашел крайних😆
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29.03.2021 19:28 Відповісти
що, зачепило за живе?
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29.03.2021 19:48 Відповісти
и раньше целыми экипажами в инфекционке с малярией попадали, умирали...
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29.03.2021 19:42 Відповісти
те, що в неї узяли лише на ковід каже про те, що ніхто не питає, де люди шляються. бо нормально почувши де вона була, узяти ще й на таку боялчку як малярія.
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29.03.2021 21:13 Відповісти
ось це і є справжня ціна куплених довідок про щеплення...
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29.03.2021 18:13 Відповісти
Вакцина RTS,S, работа над которой велась на протяжении 30 лет, является первым и на сегодняшний день единственным препаратом, способным сокращать заболеваемость малярией среди детей. В ходе клинических испытаний было установлено, что она позволяет предупреждать заражение малярией в 4 из 10 случаев



То бишь 40 на 60...даже при условии что спраку никто не покупал а реально сделал прививку...
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29.03.2021 18:19 Відповісти
я не лікар, сперечатися не буду... але в турагенствах вже на потік поставлена послуга "довідка в обмін на гроші", а тут ще "свідки чіпування"...
сам завжди прищеплювався всіма рекомендованими вакцинами і все добре...

Найдовший період клінічних досліджень мала вакцина RTS, S/AS02A, розроблена в колаборації «PATH Malaria Vaccine Initiative» (на гроші фонду Гейтсів)… випробування I/IIb фази 2007 року на 214 мозамбікських дітей від 10 до 18 місяців показало зниження інфекцій на 62 %... а ще ж вакцина знижує важкість перебігу хвороби!
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29.03.2021 18:36 Відповісти
Учите матчасть....Деградация... ещё бы примочки из листьев хинного дерева делали бы перед вылетом...
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29.03.2021 18:40 Відповісти
Интересно, а наши комарики её кровушки не напились для дальнейшей передачи "эстафеты" с малярийным плазмодием?
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29.03.2021 18:14 Відповісти
Наши комарики рылом не вышли что бы эстафету передавать... к счастью..
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29.03.2021 18:15 Відповісти
Я просто написал чтобы обратить внимание на то, что малярийных комаров в Украине весьма много. В 20-30-е годы прошлого века малярия здесь не была редкостью. Я лично знал стариков ей переболевших Главный признак малярийного комара это посадка с приподнятым кверху брюшком.
Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові - Цензор.НЕТ 6801
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29.03.2021 20:39 Відповісти
Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові - Цензор.НЕТ 546
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29.03.2021 20:43 Відповісти
достатньо того, що вона приїхала із такої країни. в Україні комарва ще спить у шпарині десь.
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29.03.2021 21:15 Відповісти
На самом острове Занзибар практически нет малярийных комаров, а вот на континентальной Танзании этого добра завались. Женщина, наверно, ездила на экскурсию туда, оттуда в основном и привозят это счастье.
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29.03.2021 21:33 Відповісти
Да нет ещё комаров, холодно
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29.03.2021 18:40 Відповісти
Ага, да. Троих хлопнул уже за сегодня.
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29.03.2021 19:23 Відповісти
у меня в гараже уже неделю летает...
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29.03.2021 19:37 Відповісти
премия Дарвина нашла лауриата...ехать в очаг малярии без прививки от неё....еще б в ковидную больницу сьездила бы в десна расцеловаться с больными.
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29.03.2021 18:24 Відповісти
нет прививок от малярии. Нужно таблетки глотать химические. Страна непуганых идиотов.
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29.03.2021 19:40 Відповісти
ускладнення ковіду 100%
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29.03.2021 18:27 Відповісти
Долбанные турЫсты, всякое дерьмо сюда тащат
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29.03.2021 18:43 Відповісти
малярия в Харькове жить не будет.
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29.03.2021 19:39 Відповісти
Да тут помимо туристов негров полно, типа студенты. Другое дело, что санитарно-эпидемиологический контроль практически полностью уничтожен "рефоматорами" всех мастей. А если не дай бог, эта дрянь у нас приживется, то дело будет вообще труба, как показала практика с короновирусом, наша медицина (вернее то, что от нее осталось) вообще не готова к эпидемиям.
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29.03.2021 19:59 Відповісти
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять! (с)
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29.03.2021 18:45 Відповісти
Для інформації: вакцини проти малярії в світі не існує. Всі ці профілактичні препарати до сраки. Є ліки проти малярії всі вони так чи інакше на базі хініну. Але лікувпння відбувається вже після початку хвороби. Чим раніше тим краще .Хто був в Африці або тропіках, той знає.
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29.03.2021 18:53 Відповісти
хинин давно не используют. А таблетки всегда пью в малярийных странах.
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29.03.2021 19:38 Відповісти
І звідки вона там взялася? Ще й тепла такого не було, щоб малярійні комарі зявились. А, 42 км до кордону расєї
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29.03.2021 20:19 Відповісти
Ну зато в танзанию слетала. Надеюсь понравилось
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29.03.2021 20:37 Відповісти
ну а что же делать зубожилому ФОПОвцу во время карантина? Только в Танзанию, развеяться.
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29.03.2021 20:47 Відповісти
Та то фігня! Головне шоб COVID паспорти здоровЛя для в'їзду-виїзду за кордон були
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29.03.2021 21:00 Відповісти
Три месяца назад еще писали. Танзания малярия наберите. Нам только африканского штама не хватало
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29.03.2021 21:50 Відповісти
Ого, скільки експертів!

1. Де ти шлявся нікому не цікаво, по прильоту з Африки не перевіряють ні на які болячки.
2. Збираючись в субсахарську Африку, мусите зробити щеплення від жовтої лихоманки. Без нього розвернуть по прильоту відразу. Робиться один раз, діє все життя. Бажано зробити щеплення від поширених хвороб, як то тиф, гепатит, менінгіт.
3. Від малярії щеплень немає. Ті, що колись намагались розробити, так і не допиляли, в комерційному продажу немає нічого. Є хіміопрофілактика. Якщо їдеш на пару днів/тижнів, то хіміопрофілактика - нормальне рішення. По суті це ті ж препарати, якими лікують малярію. Приймаючи їх для профілактики, не дасте хворобі розвинутися. Але для тих, хто їде на тривалий час, хіміопрофілактика поганий вихід через побічну дію препаратів.
4. Якщо ви відвідували країни, де поширена малярія, і відчули лихоманку протягом місяця після цього, то першим ділом тест на малярію. Майте на увазі, малярія значно небезпечніша за Ковід!

5. Шляючись по Африках, вживайте елементарні заходи безпеки: носіть ввечері довгі штани і сорочки з довгим рукавом; спіть в щільно зачинених кондиціонованих приміщеннях, використовуйте москітні сітки на вікнах і ліжку. Спреї і гелі на тіло малоефективні, як і фумігатори. Приманки теж не працюють. Працює стандартний спрей інсектицид: щедро набризкайте у кімнаті, щільно зачиніть двері і вікна і вийдіть. Через годинку-дві зайдіть і провітріть через москітні сітки.
6. При вчасному реагуванні малярія чудово лікується. Хініном - за пару тижнів. Але останнім часом використовують Артесунат внутрішньовенно. Три дні і людина здорова. Проте в Україні Артесунату ви не знайдете.

Бережіть ваше життя і здоров'я!
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29.03.2021 22:07 Відповісти
Сорокалетняя жительница Харькова, съездившая на месяц в Танзанию, вскоре после возвращения умерла от малярии. Источник: https://censor.net/ru/n3256288

ЩО, НЕ КОРОНОВІРУС ?
Яка дивина.
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29.03.2021 23:49 Відповісти
 
 