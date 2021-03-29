Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові

Сорокарічна мешканка Харкова, яка з'їздила на місяць до Танзанії, незабаром після повернення померла від малярії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, жінка повернулася до України 14 березня, перші клінічні симптоми захворювання (загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7°) відчула 19 березня, але до лікарів звернулася лише 23 березня.

"Їй було проведено обстеження лише на наявність SARS-CoV-2, обстеження на малярію не проводилися. 24.03.2021 хвора була госпіталізована до закладу охорони здоров'я, де при обстеженні було виявлено збудники тропічної малярії. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, хвора померла", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Закарпатській області виявили два випадки малярії, - ЦГЗ

За інформацією лабцентру, в Танзанії жінка на малярію не хворіла, але помічала комарині укуси. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування в Африці вона не проводила.

Фахівці Харківського міського філіалу лабцентру провели епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів за місцем проживання жінки.

За даними обласного лабцентру, у 2020 році та з початку 2021 року в Харківській області зареєстровано вісім завезених випадків малярії, зокрема два летальні (померли харків'яни, які їздили до Африки і не проводили індивідуальну хіміопрофілактику).