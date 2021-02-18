У Закарпатській області виявили два випадки малярії, - ЦГЗ

У Закарпатській області виявили два випадки захворювання на малярію. Жінка і хлопчик віком 1 рік і 10 місяців, у яких підтвердили хворобу, прибули в Україну з Конго.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

Обидва випадки захворювання на малярію зафіксували у громадян Республіки Конго. Наприкінці січня звідти в Україну приїхала жінка з маленькою дитиною.

За словами жінки, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. Однак на третій день після прибуття в Україну у хлопчика почалася лихоманка ㅡ температура тіла піднімалася до 39°C. Приблизно в цей час симптоми хвороби почали проявлятися й у матері.

Уже через тиждень після приїзду мати з дитиною звернулися по медичну допомогу. Лабораторні дослідження виявили у них збудника малярії.

Як відзначають в ЦГЗ, зараз стан хворих задовільний, їм призначили відповідне лікування.

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Водночас тривають протиепідемічні заходи і епідрозслідування.

Малярія - це інфекційне захворювання, що характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.

Є чотири види малярії, найнебезпечнішою є тропічна малярія, яка в 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

Що робити в разі виявлення симптомів малярії:

під час подорожі або впродовж 1-3 років після повернення з країни, де відбувається передача малярії, у вас з'явилися симптоми ГРВІ або підвищилася температура - негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;

лікування необхідно розпочати впродовж першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання, яке часто завершується летально.