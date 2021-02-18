УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13721 відвідувач онлайн
Новини Здоров'я
2 274 29
Закарпаття (1581) малярія (12)

У Закарпатській області виявили два випадки малярії, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У Закарпатській області виявили два випадки малярії, - ЦГЗ

У Закарпатській області виявили два випадки захворювання на малярію. Жінка і хлопчик віком 1 рік і 10 місяців, у яких підтвердили хворобу, прибули в Україну з Конго.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

Обидва випадки захворювання на малярію зафіксували у громадян Республіки Конго. Наприкінці січня звідти в Україну приїхала жінка з маленькою дитиною.

За словами жінки, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. Однак на третій день після прибуття в Україну у хлопчика почалася лихоманка ㅡ температура тіла піднімалася до 39°C. Приблизно в цей час симптоми хвороби почали проявлятися й у матері.

Уже через тиждень після приїзду мати з дитиною звернулися по медичну допомогу. Лабораторні дослідження виявили у них збудника малярії.

Як відзначають в ЦГЗ, зараз стан хворих задовільний, їм призначили відповідне лікування.

Читайте також: Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї

Водночас тривають протиепідемічні заходи і епідрозслідування.

Малярія - це інфекційне захворювання, що характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.

Є чотири види малярії, найнебезпечнішою є тропічна малярія, яка в 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

Що робити в разі виявлення симптомів малярії:

під час подорожі або впродовж 1-3 років після повернення з країни, де відбувається передача малярії, у вас з'явилися симптоми ГРВІ або підвищилася температура - негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;

лікування необхідно розпочати впродовж першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання, яке часто завершується летально.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А шо делать?! Закарпатье как никак тропическая зона, сезон дождей и все такое
показати весь коментар
18.02.2021 19:44
+3
О, блин! Это моя больная тема. Я, шесть месяцев в году, живу в самом страшном малярийном регионе: в Гане, где опасен каждый восьмой комар. Для сравнения, в такой же экваториальной Венесуэлле- опасен каждый 200-й. Я видел, что с людьми делает эта болячка. Он их уничтожает очень быстро.
Главное: эти пациенты поймали эту хрень не у нас, хотя, на вчерашнем УКРНЕТе, какой-то медицинский деятель предрекал, что в связи с тотальной сменой климата- у нас малярия уже не на пороге, она у нас уже дома.
показати весь коментар
18.02.2021 19:49
+2
Легко. Ничего смешного. Если работать в этом экваториальном кошмаре годами и принимать всегда, как положено, эти противомалярийные хреновины, то почки уйдут в небытие. В мучениях.
показати весь коментар
18.02.2021 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зашибись. Мало нам ковида.
показати весь коментар
18.02.2021 19:37 Відповісти
А шо делать?! Закарпатье как никак тропическая зона, сезон дождей и все такое
показати весь коментар
18.02.2021 19:44 Відповісти
😃
показати весь коментар
18.02.2021 20:37 Відповісти
Это на всю жизнь . Но не заразное для окружающих .
показати весь коментар
18.02.2021 19:45 Відповісти
Це добре, малярія вбиває коронавірус В Закарпатской области обнаружены два случая малярии, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6325
показати весь коментар
18.02.2021 19:43 Відповісти
цыгане заразили комах малярией...ну бувайе..
показати весь коментар
18.02.2021 19:47 Відповісти
О, блин! Это моя больная тема. Я, шесть месяцев в году, живу в самом страшном малярийном регионе: в Гане, где опасен каждый восьмой комар. Для сравнения, в такой же экваториальной Венесуэлле- опасен каждый 200-й. Я видел, что с людьми делает эта болячка. Он их уничтожает очень быстро.
Главное: эти пациенты поймали эту хрень не у нас, хотя, на вчерашнем УКРНЕТе, какой-то медицинский деятель предрекал, что в связи с тотальной сменой климата- у нас малярия уже не на пороге, она у нас уже дома.
показати весь коментар
18.02.2021 19:49 Відповісти
снежные комары из закарпаття страшна зброя...
показати весь коментар
18.02.2021 19:52 Відповісти
Протималярійні препарати приймаєте з метою профілактики?
показати весь коментар
18.02.2021 19:54 Відповісти
Я- никаких, иначе бы уже сдох от чего-то иного. Но, экипаж заставляю! Дело в том, что согласно контракта, если не принимать препараты, а их там два. Не помню названий, почему-то. Так вот, если не принимать- то если заболеть, то это не будет являться страховым медицинским случаем. Со всеми вытекающими. Даже лечение и билет домой Компания не оплатит.
показати весь коментар
18.02.2021 19:57 Відповісти
Фансидар, наприклад
показати весь коментар
18.02.2021 19:57 Відповісти
Точно- его не принимаем. Я реально забыл названия. Бывает.
показати весь коментар
18.02.2021 19:58 Відповісти
Головне - орієнтуватись по лоції і не плутати лівий і правий борт . А назви хімози, якою годує корабельний лікар, можна і призабути ))))
показати весь коментар
18.02.2021 20:02 Відповісти
В Закарпатской области обнаружены два случая малярии, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7567 Дело в том, что судовой врач- таки я. И кормлю экипаж этой химией- тоже я. Потому, мне стыдно, что я забыл название. Что-то с башкой, наверное. Возрастное. Но! Завтра я точно вспомню!
показати весь коментар
18.02.2021 20:05 Відповісти
Якщо Ви - судновий лікар, то з Вас - кумедна історія, яка відбулась на борту під час рейсу )))
показати весь коментар
18.02.2021 20:19 Відповісти
Ну, я, в принципе- старший помощник капитана. Но! Судовая медицина- таки на мне висит, согласно контракта. Мне везет, моё судно работает с максимальным удалением от берега- 3,6 мили, не более. Потому, если возникает проблема, то местный госпиталь- вот он. Как и местный крематорий, кстати. Один раз, за последние пять лет, этот крематорий- пригодился. Один поляк, с согласия семьи, так упокоился.
показати весь коментар
18.02.2021 20:24 Відповісти
ВО!!! Я вспомнил один препарат: малароне. Это точно, именно малароне!
показати весь коментар
18.02.2021 20:27 Відповісти
Ясно, похідна речовина від хініну.
З піратами в тих широтах доводилось зустрічатись?
показати весь коментар
18.02.2021 20:32 Відповісти
Неоднократно. Но, это в водах Камеруна. В водах Ганы их нет и никогда не было. А самые неприятные впечатления- это Колумбия и Бангладеш. Вот там был непосредственный и очень ближний контакт. В обоих случаях мы- победили, без потерь. У бенгладешских тварей- один 200-й. У колумбийских- два 300-х. Мне- есть чем гордиться.
показати весь коментар
18.02.2021 20:42 Відповісти
ти точно медик чи ти з приватної військової компанії ? =)) тільки нирки страждають від тоі хімії чи печінка тоже ? ти які чарівні вітаміни , прийшмаєш для зміцнення імунітету якщо не секрет ?
показати весь коментар
18.02.2021 23:15 Відповісти
за колумбийских и бангладешских пиратов-не слышал. Сомали, Малайзия, Папуа Гвинея, Нигерия, Либерия...В Сомалиленде даже с воинами кат жевал-через пару месяцев был случай -отпустили с плена пару украинских моряков...Вот хочется думать-я там тоже свою часть внес в это освобождение...
показати весь коментар
29.03.2021 19:48 Відповісти
Оце так кумедна історія! А також кумедна логіка, що якщо приймати ліки від малярії, то можна померти від чогось іншого. У Закарпатській області виявили два випадки малярії, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4479
показати весь коментар
18.02.2021 20:50 Відповісти
Легко. Ничего смешного. Если работать в этом экваториальном кошмаре годами и принимать всегда, как положено, эти противомалярийные хреновины, то почки уйдут в небытие. В мучениях.
показати весь коментар
18.02.2021 20:54 Відповісти
с того региона экипажами с малярией поступают в инфекционки...Не все выживают.
показати весь коментар
29.03.2021 19:49 Відповісти
Ну все, тепер треба заборонити польоти літаків, щоб не розлякали малярійних комарів у лютому.
Людей всіх закрити по домах, весь бізнес відправити на карантин, дороги перекрити, під'їзди заварити. Всім одягнути намордники - інакше штраф 17 000 грн.
показати весь коментар
18.02.2021 19:53 Відповісти
- А с ковидом , как там у вас ? А то в Украине снова адаптивный карантин .
показати весь коментар
18.02.2021 20:04 Відповісти
от ***... еще этого не хватало...
показати весь коментар
18.02.2021 20:54 Відповісти
Абизянки хотели у ЭС
показати весь коментар
19.02.2021 00:06 Відповісти
зельоная медицина приведет к тому, что украинцы будут умирать от чумы и холеры
показати весь коментар
19.02.2021 08:28 Відповісти
 
 