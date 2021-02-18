У Закарпатській області виявили два випадки малярії, - ЦГЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У Закарпатській області виявили два випадки захворювання на малярію. Жінка і хлопчик віком 1 рік і 10 місяців, у яких підтвердили хворобу, прибули в Україну з Конго.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).
Обидва випадки захворювання на малярію зафіксували у громадян Республіки Конго. Наприкінці січня звідти в Україну приїхала жінка з маленькою дитиною.
За словами жінки, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. Однак на третій день після прибуття в Україну у хлопчика почалася лихоманка ㅡ температура тіла піднімалася до 39°C. Приблизно в цей час симптоми хвороби почали проявлятися й у матері.
Уже через тиждень після приїзду мати з дитиною звернулися по медичну допомогу. Лабораторні дослідження виявили у них збудника малярії.
Як відзначають в ЦГЗ, зараз стан хворих задовільний, їм призначили відповідне лікування.
Водночас тривають протиепідемічні заходи і епідрозслідування.
Малярія - це інфекційне захворювання, що характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.
Є чотири види малярії, найнебезпечнішою є тропічна малярія, яка в 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.
Що робити в разі виявлення симптомів малярії:
під час подорожі або впродовж 1-3 років після повернення з країни, де відбувається передача малярії, у вас з'явилися симптоми ГРВІ або підвищилася температура - негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;
лікування необхідно розпочати впродовж першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання, яке часто завершується летально.
Будь ласка, зачекайте...
Главное: эти пациенты поймали эту хрень не у нас, хотя, на вчерашнем УКРНЕТе, какой-то медицинский деятель предрекал, что в связи с тотальной сменой климата- у нас малярия уже не на пороге, она у нас уже дома.
З піратами в тих широтах доводилось зустрічатись?
Людей всіх закрити по домах, весь бізнес відправити на карантин, дороги перекрити, під'їзди заварити. Всім одягнути намордники - інакше штраф 17 000 грн.